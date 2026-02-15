Obavijesti

DUGOGODIŠNJA BORBA

Josip se bori s rakom pluća, a žena mu je najveća podrška: Nepušač sam, obolio sam 2014.

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Privatni album

Do danas sam potrošio više od 130 kutija lijeka. Metastaze su nestale, a promjena na plućima se 'zakukuljila'. Nemam većih bolova, kaže nam Josip.

Josip Levar (78) iz Pitomače za dijagnozu je doznao početkom 2014. godine, sasvim iznenada. To ga je šokiralo jer nikad nije pušio. U danima tik nakon Nove godine počeo je noću ostajati bez zraka. Po danu nije imao nikakvih tegoba pa je isprva mislio da je riječ o srcu, pogotovo jer mu je ono i ranije znalo preskakati. Otišao je liječnici u Virovitici, koja mu je poslušala srce, ali ga je za svaki slučaj poslala na snimanje pluća. Nalaz je pokazao metastaze na lijevom plućnom krilu. Zadržan je 14 dana u virovitičkoj bolnici, gdje mu je postavljena dijagnoza raka pluća. Ponuđen mu je nastavak liječenja u Osijeku ili na zagrebačkom Jordanovcu. Odabrao je Jordanovac.

- Primljen sam u petak, a već u nedjelju navečer dežurni liječnik donio mi je papire i objasnio što me čeka - započeo nam je priču. U ponedjeljak mu je odmah počela kemoterapija. Prva kemoterapija trajala je osam sati, primio je, kaže, šest litara terapije, a već u utorak mogao je kući. Ukupno je primio šest ciklusa kemoterapije. Nakon toga dva mjeseca bio je na tabletama koje, nažalost, nisu djelovale.

- Trebao sam primiti još jednu kratku kemoterapiju, a primio sam dvije. Trebao sam i treću, no 2015. godine počeo sam s novom terapijom tabletama koje uzimam i danas. Liječnica mi je uzela dodatne uzorke pluća i grla te mi predložila tu novu terapiju tabletama nakon što stare nisu djelovale, a te tablete još nisu bile dostupne u Hrvatskoj pa smo ih posebno naručivali. Pristao sam biti ‘pokusni kunić’ i odlično sam reagirao na njih. Kad sam trebao na treću kemoterapiju, tad su te tablete stigle kod nas pa sam samo nastavio s njima - objasnio nam je Josip.

Svaki mjesec iz Pitomače stiže u Zagreb na pregled

Svaki mjesec, kaže, dolazi na Jordanovac, s tim da svaka tri mjeseca snima pluća, a svakih šest mjeseci ide na CT jer bez kontrola, dodaje, nema ni terapije.

Foto: Privatni album

- Do danas sam potrošio više od 130 kutija lijeka. Metastaze su nestale, a promjena na plućima se ‘zakukuljila’. Nemam većih bolova, jedina posljedica kemoterapije je osjećaj težine i utrnulosti u nogama. Srce mi ponekad ‘trokira’, ali ništa ozbiljno - kaže nam Josip. Nikad nije pušio i kaže da je sve to stvar sreće i organizma. Danas su, smatra, i priroda i zrak otrovni pa čovjek nikad ne zna što ga čeka. I dalje vozi automobil, sam odlazi na kontrole u Zagreb i vraća se kući, a ako se ne osjeća dobro, prati ga supruga koja je njegova najveća podrška. Brine se o dvorištu i voćkama, jede sve što treba, ne izlazi, kaže nam, po kafićima niti konzumira alkohol.

- Bicikl više ne vozim, osjećam godine. No živim dalje od 2014., otkako sam dobio dijagnozu. Sad sam dobro, a tko zna što će biti sutra - poručuje na kraju 78-godišnji Josip Levar.

