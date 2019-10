Vječna dilema: Koliko se često treba tuširati i kad je previše

Općenita bi preporuka bila da se tuširamo jednom dnevno, ili jednom svaki drugi dan, kaže dermatologinja dr. Nada Elbuluk, asistentica na Odjelu dermatologije Medicinskog fakulteta u Južnoj Kaliforniji. No čak i ta preporuka može ovisiti o vašim životnim navikama, ili o tome gdje živite, dodaje njena kolegica dr. Heidi A. Waldorf.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pritom treba uzeti u obzir tri faktora koji mogu pomoći da odredimo optimalnu kvotu tuširanja za sebe te voditi računa o tome kako se tuširamo. Ispravno tuširanje važnije je često od samog tuširanja - koristite mlaku, a ne vruću vodu, budite pod vodom manje od 10 minuta i ne koristite prečesto piling ili gelove za kožu, osim ako vam ih ne preporuči dermatolog.

1. Vaša razina aktivnosti

Foto: Dreamstime

Sve je veći broj onih koji koriste raznorazna sredstva koja pomažu da izađete iz dvorane nakon sat vremena znojenja i mirišete bez da ste se oprali. To može pomoći da uštedite vrijeme, ali kada se na koži nakupe stanice kože, znoj i prljavština te bakterije, to može dovesti do prištića, akni, pa i bakterijskih ili gljivičnih infekcija kože, upozorava dr. Waldorf. Zato je za ljude sklone aknama korisno tuširanje odmah poslije vježbanja, posebno za žene koje koriste šminku.

2. Vaš tip kože

Oni s masnom kožom trebali bi se držati pravila o tuširanju jednom dnevno. Ako imate suhu ili osjetljivu kožu, dovoljno se tuširati nekoliko puta tjedno, da smanjite suhoću, te svrbež i upale koje isušena koža trpi. Kod suhe kože, koristite nježne sapune i obavezno nanesite hidratantnu kremu nakon tuširanja. I ne zaboravite da se koža mijenja s godinama. Naime, kako starimo, tako proizvodi sve manje ulja, pa postaje suha i treba smanjiti broj tuširanja.

3. Vaše okruženje

Foto: Dreamstime

Vježbanje i radni sastanci nisu jedine stvari zbog kojih se znojite. Ako živite u vrućem i vlažnom okruženju, htjet ćete se svakodnevno otuširati kako biste smanjili nakupljanje bakterija na koži i spriječili da se razvije neugodan miris. No tijekom hladnijih zimskih mjeseci tuširajte se rjeđe, jer je tijekom zime koža češće suha, piše portal Health.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

ŠOKANTAN KRAJ? Meghan i Harry proživljavaju najteže dane u kraljevskoj obitelji