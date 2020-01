Vjenčali se za vrijeme erupcije: Ni vulkan im nije dan pokvario

Jedan filipinski par u nedjelju nije dopustio da mu odavno planirano vjenčanje pokvari erupcija vulkana Taal koji je dim i pepeo počeo izbacivati dva sata prije početka ceremonije u pokrajini Cavite.

Unatoč opasnostima koje su vrebale podno jednog od najaktivnijih vulkana na Filipinima, Chino Vaflor i Kat Bautista Polomar odlučili su održati planiranu svečanost.

This couple in the Philippines wasn't going to let a volcanic eruption stop their wedding. Newlyweds Chino and Kat Vaflor went ahead with their nuptials despite ash spewing into the sky behind them, making for some unforgettable wedding photos. https://t.co/IGfIYhyA2h #7NEWS pic.twitter.com/szUVAftoIo