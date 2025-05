Vjetar pogoršava simptome alergije: Evo kako si pomoći

Zbog toplog vremena i vjetra, mnogi su ovih dana osjetili pojačane simptome alergije.

Kako bi si olakšali sezonu, najbolji učinak dat će preparati koji jačaju imunitet. Tijekom sezone alergije dobro je povećati unos vitamina C, kalcija i cinka. Kalcij ublažava alergijske reakcije regulirajući propusnost krvnih žila. Vitamin C snižava razinu histamina, a cink jača imunološki sustav. Pomoći će i prirodni sastojci poput češnjaka, crvenog luka, rajčica i probiotika te riba i orašasti plodovi. Nekim ljudima značajno je pomoglo ulje crnog kima, nakon čije konzumacije se simptomi značajno ublažavaju, pa čak i povlače na nekoliko godina. No budite oprezni, jer baš kao što može pomoći, moguće je da ste alergični na crni kim i da s njime pogoršate reakciju.

Ako osjetite simptome, bilo bi dobro obaviti alergološko testiranje, kako biste otkrili koji vam alergeni smetaju i znali u kojem se razdoblju godine posebno treba zaštititi. No važno je uzeti u obzir i mogućnost tzv. križnih reakcija, odnosno mogućnost da se kod alergije na određenu pelud javi i alergija na određenu vrstu hrane. Pretpostavlja se da se ta reakcija javlja u gotovo 48 do 70 posto osoba alergičnih na pelud. To podrazumijeva da osoba alergična na pelud breze može razviti simptome alergije kad konzumira svježu jabuku, mrkvu, lješnjak i celer. Najčešće se to manifestira tako da osjetite svrbež kad jedete jabuku ili lješnjake, ali može biti i uzrokom pojave osipa na koži. Danas se zna da ljudi alergični na ambroziju trebaju biti oprezni pri konzumaciji banane, lubenice, dinje, krastavaca i tikvica, dok alergični na trave trebaju paziti kod konzumacije dinje, krumpira, rajčice, lubenice, naranče, lješnjaka, peršina i trešanja. Ako ste alergični na pelin, izbjegavajte i mrkvu, suncokret te med. Dobra je vijest da se reakcije obično ne javljaju ako konzumirate kuhanu ili pirjanu namirnicu, pa većinu njih ipak možete konzumirati - povrće u varivima, a voće u kompotima. U nekim slučajevima, može pomoći i ako umjesto svježeg voća ili povrća pijete sokove.

TOP Savjeti za pomoć protiv simptoma alergije

Pomaže čaj od kombinacije biljaka

- Na temelju dugogodišnjeg iskustva s pacijentima kod pojačanih simptoma peludne alergije mogu preporučiti terapiju biljem: čaj od koprive, kamilice, bazge, sljeza, imele ili nevena, šipka i hibiskusa. Te biljke potiču obrambene snage organizma i čiste tijelo znojenjem, djeluju protuupalno i protualergijski te obogaćuju organizam vitaminom C i flavonoidima - ističe liječnica obiteljske medicine, dr. med. Ksenija Krajina Pokupec, iz fitoaromaterapijskog savjetovališta Botana.

Dodaje kako čaj i kapi na bazi nevena, imele, koprive, maslačka, kamilice i breze čiste krv od alergena, smanjuju i umiruju histaminsku reakciju koja dovodi do alergije te podižu imunitet, a možemo ih koristiti tako da u litru čaja dodamo od 50 do 150 kapljica biljne tinkture i popijemo tijekom dana, kaže sugovornica.

Ehinaceja i ulje crnog kima

- Jedan od najbržih imunostimulatora je tinktura ili SIPF/EPS (oznaka za integralne ekstrakte i otopine koji se na tržištu mogu pronaći kao kapi, tinktura ili u kapsulama), supertinktura ehinaceje. Osim što je ugodnog okusa, vrlo brzo djeluje na povećanje imunološkog potencijala organizma. Spada u sredstva koja se uzimaju kratki period, maksimalno šest tjedana, i dobra je za sezonske viroze. Tu su i ulje crnog kima, koji je imunomodulator (uravnotežuje rad imunosustava) te polisaharidi alfaglukan i betaglukan - rekao nam je svojedobno fitoaromaterapeut Goran Smirčić iz Rijeke.

Dodaje kako se ulje crnog kima (Nigella sativa) sve više pokazuje kao odličan preparat za suzbijanje alergija. No crni kim nije poput ehinaceje, koja brzo diže imunitet, pa je potrebno dulje uzimanje (barem dva do tri mjeseca) kako bi imao puni učinak. Ukratko, dobro ga je početi koristiti već u siječnju kako bi djelovao protiv proljetne alergije.

Eterična ulja na stopalima

Goran Smirčić kaže kako u jačanju organizma i imuniteta mogu pomoći i eterična ulja čajevca, a ponekad i ravensare, koja svojom strukturom djeluju na imunitet, a ujedno uništavaju strane mikroorganizme. Uporaba je jednostavna: utrljajte 2-3 kapi eteričnog ulja na stopala prije spavanja i obucite čarape. Na tržištu postoje i oleokapsule (kapsule s uljnim medijem) koje sadrže eterična ulja za oralnu uporabu pa ponekad možemo koristiti i njih, dodaje sugovornik.

Hidrolati liječe konjunktivitis

- U slučaju konjunktivitisa na oči se mogu stavljati oblozi od hidrolata rimske i germanske kamilice i mirte - nakapajte ih na čistu vatu i držite neko vrijeme na očima. Dobro rješenje može biti i nekoliko kapi hidrolata lavande. Alfa bisabolol, kamazulen i 1,8 cineol djeluju protuupalno, protualergijski i umirujuće, kao 'malo čudo' u rješavanju alergijskih problema kože i očnih vjeđa - kaže Ksenija Krajina Pokupec.

Kod alergijske nadraženosti očiju može se koristiti i blagi čaj od kamilice ili stolisnika, dodaje Smirčić.

Očistite nos bijelim sljezom

Nos se može čistiti biljnim kapima na bazi korijena bijeloga sljeza: 2 žličice sljeza namočiti preko noći u šalici hladne vode, ujutro ga procijediti i kapati u nos, obilno i što češće. Već upaljene nosnice potapkajte rupčićem namočenim u ohlađeni čaj od kamilice i premažite mašću od kadulje i propolisa (uz uvjet da niste alergični na propolis). Ova terapija prevenirat će i moguće glavobolje, zato što kroz začepljeni nos i sinuse ne dolazi dovoljno zraka u cjelokupno područje glave, odnosno mozga, kaže dr. Pokupec.

Puzajući miloduh ublažava rinitis

- Kod alergijskog rinitisa može se inhalirati eterično ulje puzajućeg miloduha (obavezno puzajući varijetet jer obični miloduh nema to djelovanje i može biti toksičan) kako bi se olakšalo disanje. Uz to, potrebno je odmah početi s uzimanjem SIPF/EPS integralne otopine lista crnog ribiza, 5 ml tri puta na dan, tijekom 5-7 dana. Također, trebalo bi početi s korištenjem ulja crnog kima za dulje djelovanje - savjetuje Goran Smirčić.

Kamilica i crni ribiz protiv alergijskog kašlja

- Kod suhog alergijskog kašlja dobro je piti čaj od kamilice i početi s uzimanjem SIPF/EPS lista crnog ribiza. Uz to, potrebno je početi s uzimanjem ulja crnog kima - savjetuje Smirčić.

Zagađenje okoliša utječe na rast alergija

Procjene kažu da svaka peta osoba u svijetu ima neki oblik alergije, bilo da je riječ o peludnoj alergiji, alergiji na hranu, životinjsku dlaku ili grinje, odnosno neke druge alergene. Kad je riječ o Hrvatskoj, pretpostavlja se da od nekog oblika alergije pati od 700.000 do milijun osoba. Nema preciznijih podataka o tome koji alergeni prednjače, no u zadnje vrijeme raste broj ljudi alergičnih na pelud. Pretpostavlja se da značajan utjecaj na to ima i povećanje zagađenosti okoliša koje pridonosi većoj osjetljivosti dišnih puteva.