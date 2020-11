Vjeverica se napila nakon što je pojela fermentirane kruške

Vjeverica u Minnesoti pojela je fermentirane kruške te se napila, a vlasnica kuće snimila je njezinu reakciju. Kaže da je životinja sljedećeg jutra bila dobro

<p><strong>Kathleen Morlok</strong> prošlog je petka odlučila očistiti hladnjak.</p><p>- Na dnu sam pronašla staru vrećicu s kruškama. Umjesto da ih bacim, nekoliko komada sam ponudila našem ljubimcu svinji Hamletu - kaže Kathleen.</p><p>Tog dana je bilo prilično hladno, pa je Hamlet pojeo samo jednu krušku prije nego što se vratio u toplinu doma.</p><p>- Nisam uvidjela da je drugu krušku ostavio na stolu u dvorištu, a tada sam zamijetila malenu vjevericu kako sretno hvata voće i bježi s njim prema drveću - nastavila je Kathleen dodajući kako je tada odlučila ostaviti u dvorištu ostatak krušaka.</p><p>No kad se vjeverica vratila kasnije istog dana, Kathleen je primijetila da se nešto čudno zbiva, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8979493/Feeling-nutty-Squirrel-gets-drunk-eating-fermented-pears-left-outside-home-Minnesota.html">Daily Mail</a>.</p><p>- Počela se naginjati dok je jela. Tek tada mi je sinulo da su kruške na dnu hladnjaka vjerojatno fermentirale - kazala je ona.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vjeverica skija na vodi</p><p>Kathleen ju je snimila, a na videu se vidi kako vjeverica žvače fermentirano voće stojeći na minijaturnom stolu u dvorištu. Uz kruške su stajale i sjemenke. Vjeverica jede hranu, a u jednom trenutku pogled joj se zamaglio.</p><p>Počela se naginjati u stranu i ponašati pijano.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO PIJANE VJEVERICE:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p><br/> Vjeverica koristi rub plave zdjele kako bi zadržala ravnotežu, no počinje teturati unazad zureći u vrhove okolnog drveća.</p><p>Iako ošamućena, vjeverica ipak uspije pronaći put do zdjele i nastavlja grickati hranu.</p><p>Fermentacija je proces tijekom kojeg se glukoza, fruktoza i šećer iz hrana pretvaraju u alkohol. Kad je kruške ostavila na dnu hladnjaka, one su vjerojatno fermentirale.</p><p>- Siroti malac! Bacila sam ostatak krušaka zajedno s hranom koju sam uz njih ostavila, kukuruz i sjemenke. Čitave sam se noći brinula zbog njega - pojasnila je ona.</p><p>No vjeverica je bila dobro i sljedećeg je jutra došla po doručak.</p><p>- Opet je sve normalno i vjeverica je opet ona stara. Svakog dana nam dolazi po hranu - zaključila je Kathleen.</p><p>Kathleenin video je pogledalo više od milijun i pol ljudi.</p>