Vježbanjem poze Supermena riješite se straha od nastupa

Ako ne obraćamo pozornost na govor svojeg tijela, nerijetko ćemo poslati krive signale ili odati ono što možda i ne bismo htjeli da drugi znaju. Ponekad je to kako se krećemo važnije od onoga što kažemo, pogotovo ako o tome ovisi hoćete li sklopiti posao.

Na primjer, Amy Cuddy, profesorica na Harvardu kaže kako samo dvije minute dnevno u pozi osobe koja je sigurna u sebe – tako da stojite uspravno, s rukama koje ste usmjerili prema nebu, ili stojeći poput Supermena, s rukama na bokovima – može dramatično povećati vaše samopouzdanje. Ili, zamislite da ste upravo vodili težak sastanak.

Sad ocijenite razinu svoje energije tijekom tog sastanka na skali od 1 do 10. Većina ljudi će izabrati 8 ili 9. Nažalost, većina ljudi u sobi dala bi vam možda ocjenu 3 ili 4.

Razlog: ono što mi osjećamo kao visoku energiju, drugima može djelovati beživotno. Kad stvari krenu nizbrdo, najprije se namrštimo, a ako razmišljamo o problemu, vjerojatno postoji paleta grimasa koje iskrivljuju vaše lice.

A to nije najpametnije rješenje, jer će se uskoro mrštiti i svi oko vas. Ili, kada govorite pred grupom koja baš i nije otvorena za ono što im želite ponuditi – omekšajte ih tako što ćete ih pokrenuti. Evo nekoliko savjeta za uspješniji nastup.

1. Vježbajte pozu Supermena

Foto: Blitz

Prije nego što se trebate naći u situaciji u kojoj ljude morate uvjeriti u nešto što vam je važno, vježbajte pozu Supermena i kad dođe trenutak sigurno ćete osjećati manju tremu, nesigurnosti ili strah od nastupa. Pripazite samo da vas netko ne gleda, pa da ne postanete predmet ismijavanja. Zvuči čudno, ali – pali.

2. Podignite razinu energije

Sljedeći puta prije sastanka podsjetite se na to da biste trebali podići razinu energije koju ulažete da biste bili uspješniji, barem za 20 posto. Ne morate se slomiti, ali svakako nastojte uložiti više entuzijazma i strasti nego u uobičajenim okolnostima. Probajte si jednostavno reći: sad ili nikad.

3. Kad krene nizbrdo, nasmiješite se

Foto: Dreamstime

Prisilite se na osmijeh, čak i namješteni osmijeh ima učinak. Osim toga, kad se smijete pomažete i ljudima oko sebe da osjećaju manji stres. Većina nas zapravo zrcali postupke drugih, pa ako se nasmiješite i ljudi će se smiješiti vama, ako kimnete glavom, oni će kimnuti vama, što bitno olakšava komunikaciju u stresnoj situaciji.

4. Rame uz rame za bolju suradnju

Kad stojite ispred nekoga licem u lice i govorite mu nešto, to pojačava dojam sukoba. Jedan od načina da instinktivno smanjite stupanj ugroženosti koji druga osoba može osjetiti je da pomaknete tijelo u stranu. Držite se kuta od 45 stupnjeva, ili – ako želite stvoriti suradničku atmosferu – stanite rame uz rame sa osobom.

5. Ne gestikulirajte iznad ramena

To izgleda čudno, ili kao da molite Boga da vam priskoči u pomoć jer niste sigurni u sebe. Pogledajte prezentacije Stevea Jobsa, jednoga od najuspješnijih ljudi na svijetu - on nikada ne podiže ruke iznad ramena. To bi I vama trebao biti dovoljan razlog da to ne činite želite li biti uspješni.

6. Razgovarajte rukama

Prave geste dodat će neizmjernu snagu vašim riječima. Razmislite o tome što govorite i kako to naglasiti u slobodno vrijeme, kad niste opterećeni time tko vas gleda, pa pokušajte djelovati na isti način u profesionalnim situacijama. Osjetit ćete više samopouzdanja, jasnije ćete misliti I bolje naglasiti određene riječi i fraze, u boljem ritmu.

7. Koristite “rekvizite”

Foto: Unsplash

Položaj tijela utječe na stav. Ljudi koji stoje ili sjede s prekriženim rukama i glavom nagnutom prema naprijed pokazuju otpor. Kako ih oslabiti? Ponudite ruku na rukovanje, dajte svoju posjetnicu. Zamolite ih da vam nešto pridrže dok govorite, ili postavljajte pitanja grupi na koja se odgovara podizanjem ruke. Time ćete svladati njihov otpor.

8. Razmislite prije govora

Dodir očima je jako važan, ali ga je teško održavati ako morate razmišljati tijekom govora. Većina pritom švrlja pogledom, pa se vraćamo kao ljuljačka kad “pohvatamo” misli. Puno je bolje razmisliti o rečenici prije nego započne: uzmite pauzu, pogledajte u daljinu, pa se vratite i ostvarite kontakt očima s publikom kad počnete govoriti.