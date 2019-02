Vježbe koje se rade u paru za bolji, dulji i intenzivniji seks

Ne, ne morate biti ljudski perec da biste imali fenomenalan seks. Međutim, vježbe istezanja s partnerom za istezanja tetiva, bokova i donjeg dijela leđa ne samo da mogu pripremiti vaše tijelo za sve seks poze (ništa nije gore nego dobiti grč usred 'akcije'), nego mogu poslužiti kao zabavna i aktivna predigra.

- Kada je riječ o poboljšanju seksualnog života, ljudi najčešće imaju problema s mobilnošću kukova i donjeg dijela leđa - kaže Jeff Brannigan za Shape magazin, programski direktor u Stretch*d, studiju rastezanja u New Yorku.

On je dizajnirao ovu seriju partnerskih vježbi kako bi ljudima pomogao da se opuste prije nego što se prepuste strastima.

1. Istezanje tetiva

Stojte ili klečite pored partnera dok leže na leđima. Stavite jednu ruku na petu, a drugu na vanjski dio bedra, odmah iznad koljena. Neka podignu istegnutu nogu prema gore dok druga noga ostaje u ležećem položaju. Pomozite im da se protežu malo dalje nego što mogu sami i držite položaj 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite u početni položaj.

Vježbu ponovite 10 do 12 puta s obje noge.

2. Bočno odmicanje

Stojite ili klečite pored partnera koji leži na leđima. Na nogu koja vam je bliža položite jednu ruku na petu, a drugu na unutrašnju stranu bedra malo iznad koljena. Partner treba lagano odmaknuti tu nogu prema van što dalje može držeći nožne prste prema gore. Pomozite im još malo istegnuti nogu prema van i držite položaj dvije do tri sekunde te vratite nogu u početni položaj.

Vježbu ponovite 10 do 12 puta s obje noge.

3. Vježba kukova

Stojte ili klečite iza partnera dok on leži na boku, s donjom rukom ispod glave. Neka gurne svoje donje koljeno (savijeno na 90 stupnjeva) naprijed tako da može gornjom rukom uloviti unutrašnjost koljena. Uzmite njihovu gornju nogu (sa savijenim koljenom) i pomozite im da što više istegnu nogu prema nazad. Pomozite im da istegnu još malo više nego što to mogu sami i držite položaj 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite na početnu poziciju.

Ponovite 10 do 12 puta s obje noge.

4. Istezanje vanjskog dijela bedra

Stojte ili klečite pored partnera dok on leži na leđima s ispruženim nogama. Rukom posegnite za nogom koja nije na vašoj strani, ulovite stopalo, a drugu rukom ulovite mjesto ispod koljena. Koristeći obje ruke istodobno (i nježno), okrenite nogu prema van tako da je partneru koljeno okrenuto od tijela prema van. Držeći nogu u tom položaju, povucite je preko tijela prema sebi. Pomozite im da se protegnu malo dalje nego što mogu sami te držite 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite na početnu poziciju.

Ponovite 10 do 12 puta s obje noge

5. Piriformis istezanje

Stojte ili klečite uz partnera dok leže na leđima. Posegnite preko njih i ulovite nogu koja je udaljenija od vas. Stavite jednu ruku ispod pete, a drugu na vanjsku stranu bedra, malo iznad koljena. Neka podignu nogu prema gore kako bi im se kuk i koljeno savili na 90 stupnjeva. U tom položaju, pomozite im da spuste nogu preko tijela prema vama. Pomozite im da se protežu malo dalje nego što mogu sami, držite 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite u početni položaj. (Upozorenje: Ako vas ova vježba pretjerano boli postoji mogućnost da imate sindrom piriformisa.)

Ponovite 10 do 12 puta s obje noge

6. Zaokret i spust

Stanite uz partnera dok sjedi na stolici, klupi ili krevetu s nogama na podu. Neka stave obje ruke iza glave i okreću se u jednom smjeru koliko god mogu. Pomozite im da zaokrenu tijelo još malo dalje nego što mogu i sami, a zatim im pomozite da spuste laktove prema naprijed na koljeno s iste strane. Zadržite 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite na početni položaj.

Ponovite 10 do 12 puta, prvo s jednom stranom, pa drugom.

7. Prednji spust

Stanite iza svog partnera dok sjedi na stolici s nogama na tlu. Neka spuste bradu prema prsima, posegnu rukama prema podu i presavinu se prema naprijed što je više moguće. Pomozite im još malo više se presavinuti te držite položaj 2 do 3 sekunde, a zatim se vratite na početni položaj.

Ponovite 10 do 12 puta.

8. Istezanje donjeg dijela leđa

Stanite ili klečite pored partnera dok on leži na leđima, a koljena su mu savijena tako da su mu oba stopala čvrsto na podu. Stavite jednu ruku ispod tabana, a drugu ruku ispod koljena. Neka partner podigne noge koliko može prema pazusima, držeći stopala zajedno i koljena savijena. Pomozite im da odu malo dalje nego što mogu sami, držeći položaj 2 do 3 sekunde, a zatim se polako trebaju vratiti u početni položaj.

Ponovite 10 do 12 puta.

