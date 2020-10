Vježbe stare čak 2500 godina pomladit će vam duh, ali i tijelo

Ova serijavježbi pomažu u buđenju čakri, odnosno potiču energetski sustav u tijelu. Tibetance mogu vježbati ljudi svih dobnih skupina, a važno je da se izvode baš onako kako su opisane

<p>Pet tibetanaca su vježbe koje se temelje na jogi. Na početku 20. stoljeća na Zapad ih je donio tajanstveni britanski pukovnik Bradford. Otkrio ih je među redovnicima u himalajskom samostanu, a starije su od 2500 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je dobro trčati:</p><p>Mogu pomladiti duh i tijelo, no prava im je prednost što utječu na poboljšanje općeg stanja organizma. Istočnjački liječnici tvrde kako tijelo ima sedam glavnih energetskih središta koja odgovaraju endokrinim žlijezdama. Ta su središta poznata kao čakre.</p><p>Pretpostavlja se kako u svakom središtu postoji vrtlog energije i kad energija kruži bez zastoja, jača životnu silu i zdravlje organizma, odnosno pozitivno utječe na hormonalnu ravnotežu u organizmu, a to je zapravo ključ mladosti, zdravlja i vitalnosti.</p><p>Novija medicinska istraživanja pokazuju da hormoni reguliraju starenje i da tibetanci pomažu u buđenju čakri, odnosno potiču energetski sustav u tijelu. Prije početka vježbanja nije se loše savjetovati s liječnikom. To ne znači da su vježbe opasne za zdravlje, ali stručni savjet dobro će doći starijim osobama. Tibetance mogu vježbati osobe svih dobnih skupina, važno je da se vježbe izvode baš onako kako su opisane.</p><h2>Prva vježba</h2><p>Izvodi se samo zato da se poveća brzina okretanja vrloga. Trebate stati ravno i raširiti ruke, paralelno s tlom. Zatim se okrećite oko sebe u smjeru kazaljki na satu.</p><p>Afirmacija: Prvi ‘Tibetanac’: Ja sam lakoća, svjetlost, ljubav, smijeh. Ja sam blistava sila života. Moja energija teče slobodno i otvoreno.</p><h2>Druga vježba</h2><p>Nakon prve vježbe slijedi druga koja još više pobuđuje sedam vrtloga. Ispružite se na podu licem prema gore. Ruke ispružite duž tijela i položite dlanove na pod sa skupljenim prstima. </p><p>Zatim podignite glavu s poda i privucite bradu na prsa. Istodobno podignite noge u okomiti položaj. Leđa ostaju potpuno na podu. Ako možete, povucite noge iznad tijela prema glavi.</p><p>POGLEDAJTE KAKO SE VJEŽBE IZVODE U VIDEU:</p><h2>Treća vježba</h2><p>Kleknite na pod, uspravite tijelo, a nožne prste istegnite. Ruke stavite sa strane na mišiće bedara. Glavu sagnite naprijed i povucite bradu na prsa.</p><p>Povucite glavu i zatiljak prema natrag - samo do granice ugode - istodobno se izvijajući prema natrag, oduprite se rukama o bedra. Nakon toga se vratite u izlazni položaj i ponovite vježbu.</p><h2>Četvrta vježba</h2><p>Sjednite na pod. Noge ispružite ravno prema naprijed s razmaknutim stopalima oko 30 cm. Tijelo neka bude uspravno, a dlanove položite na tlo pokraj stražnjice. </p><p>Tad privucite bradu na prsa. Zatim glavu spustite prema natrag, istodobno podižući tijelo tako da se koljena saviju, dok ruke ostaju ispružene. </p><p>Trup s natkoljenicama treba činiti ravnu liniju, paralelnu s tlom. Ruke i potkoljenice okomite su prema tlu. U tom položaju - bez zaustavljanja daha - napnite baš svaki mišić u tijelu.</p><h2>Peta vježba</h2><p>Kad radite petu vježbu, lice okrenite prema tlu. Oslonite se na ruke s dlanovima na tlu i savijenim nožnim prstima. Šake i stopala trebali bi biti udaljeni oko 60 cm jedni od drugih, a ruke i noge ispružene.</p><p>Počnite rukama okomito prema tlu i savijenom kralježnicom tako da tijelo visi. Nakon toga nagnite glavu prema natrag, savijte tijelo u bokovima i podignite ga tako da čini okrenuto ‘V’. Istodobno bradu pomaknite prema naprijed i privucite je prsima. </p>