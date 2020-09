Glazba za vježbanje: Rap je za trčanje, dance za trening snage

Kad tijelo kaže: ‘Stop, dosta mi je’, glazba ima moć podići raspoloženje i dati vam još koji atom snage, objasnio je sportski psiholog Costas Karageorghis

<p>Nakon što su proučili više od 6,7 milijuna kompilacija za tjelovježbu, stručnjaci su pronašli idealnu glazbenu podlogu za trening. Top-lista pjesama koje najviše potiču na vježbanje temelji se na njihovoj popularnosti, ali i na njihovu tempu, stilu i stihovima. </p><p>Glazba na nesvjesnoj razini pomiče granice izdržljivosti tijekom treninga i potiče na vježbanje. Vježbanje uz glazbu natjerat će vas da pretrčite koji kilometar više ili odradite veći broj ponavljanja neke vježbe. Uz to, glazba motivira i podiže raspoloženje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kundalini joga odlična je za parove:</p><p>To je pokazalo i istraživanje Sveučilišta Brunel - kada sinkronizirate pokrete s ritmom i pojačate intenzitet treninga time što ste izabrali bržu pjesmu, to će pojačati učinak tjelovježbe, a nećete niti primijetiti da trenirate napornije. Motivacijska playlista može pomoći zamaskirati simptome umora, poput zadihanosti, a to će vam pomoći i da umor promatrate na pozitivniji način. </p><p>To znači da kad tijelo kaže: ‘Stop, dosta mi je’, glazba ima moć podići raspoloženje i dati vam još koji atom snage - kaže sportski psiholog <strong>Costas Karageorghis</strong>, voditelj istraživanja kojim je utvrđeno da glazba može povećati učinak vježbanja za 15 posto. </p><h2>Muškarci i žene biraju različitu glazbu</h2><p>Dok momci podižu utege uz temu iz filma “Rocky”, “Eye of the tiger”, žene će izabrati hitove Rihanne ili Lady Gage. Osim razlike u spolu, istraživanje je pokazalo i kako ne ide svaki glazbeni žanr uz svaki stil tjelovježbe. Tako rap stvara najbolju zvučnu kulisu za trčanje, a dance je najprikladniji za trening snage.</p><p>U rapu je prosječan broj udaraca u minuti (bpm) između 75 i 95, što najbolje odgovara tempu trčanja većine ljudi. Pop glazba savršena je za sporiji tip aktivnosti, a to uključuje i zagrijavanje i hlađenje.</p><p>Dance je najbolje slušati tijekom treninga snage zbog njegova brzog i ritmičnog basa, a rock bi se trebao izbjegavati kod aktivnosti visokog intenziteta jer česte promjene u tempu glazbe mogu utjecati i na ritam vježbanja. </p><p>Naš mozak izuzetno reagira na različite frekvencije, ritam i melodije. Upravo iz tog razloga ritmična glazba može djelovati motivirajuće. Važno je odabrati glazbu koja odgovara ritmu vježbanja: niže frekvencije i sporiji ritam će nas uspavati, ali i glazbu koja vježbača asocira na pozitivno.</p><p>Slušajući takvu glazbu, mozak reagira pozitivno, a kako su um i tijelo povezani, preplavljuje nas osjećaj ugode, i energiziranosti te smo u takvom stanju motivirani za vježbanje.</p><h2>Najbolja kompilacija za treniranje:</h2><p>1. “Roar” - Katy Perry - 92 BPM (mentalna priprema) </p><p>2. “Get Lucky” - Daft Punk ft. Pharrell Williams - 116 BPM (zagrijavanje) </p><p>3. “Need U (100%)” - Duke Dumont ft. A*M*E - 124 BPM (kardiotrening nižeg intenziteta)</p><p>4. “Feel My Rhythm” - Viralites - 128 BPM (kardiotrening umjerenog intenziteta) </p><p>5. “Happy” - Pharrell Williams - 160 BPM (kardiotrening vrlo visokog intenziteta) </p><p>6. “The Monster” - Eminem ft. Rihanna - 110 BPM (trening snage) </p><p>7. “Talk Dirty” - Jason Derulo ft. 2 Chainz - 100 BPM (istezanje) </p>