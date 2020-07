Vježbe za bolji seks: Prvo slijedi 'leptir' pa 'Supermen' za izdržaj

Svaka aktivnost povećat će gipkost među plahtama, ali specifične vježbe ojačat će zdjelicu, pokretljivost, gipkost i mišiće corea koji su nužni za izdržljivost

<p>Studije provedene u SAD-u i Velikoj Britaniji otkrivaju da se partneri sve rjeđe seksaju. Zbog stresa i umora nakon napornog dana na poslu većina će se radije opustiti u ugodnom i nezahtjevnom maženju nego seks-akciji. Želite li povećati svoj seksualni apetit i samu izdržljivost najsigurniji način jest kroz fizičku aktivnost.</p><p>Studije provedene na muškarcima u srednjim godinama pokazale su da vježbanje od sat vremena tri puta na tjedan znatno poboljšava uživanje i izdržljivost u seksu, uključujući i lakše postizanje orgazma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Seks je stvarna potreba</strong></p><p><br/> Kod žena u 40-ima bavljenje fizičkom aktivnošću očituje se kroz češće spolne odnose te snažniji doživljaj samog čina. Već šetnja, plivanje, vožnja biciklom ili trčanje rezultirat će većom snagom i pojačanom željom za seksom. Idealno je prakticirati ih tri puta na tjedan po 30 minuta.</p><p>Ove kardiovaskularne vježbe aktiviraju mišiće cijeloga tijela, jačaju srce i čuvaju zdravlje arterija. Budući da poboljšavaju i cirkulaciju, te vježbe ugrijat će tijelo i potaknuti na akciju. Zbog istog razloga seksualnu disfunkciju muškarca čuvat će na odstojanju. No uzmite u obzir godine, slabost i kroničnu bolest te porazgovarajte s liječnikom je li to za vas najsigurniji način vježbanja.</p><h2>Leptir istezanje za bolju fleksibilnost nogu </h2><p>Sjedite na pod i spojite tabane, jedan od drugi. Rukama pridržavajte gležnjeve i podižite noge gore-dolje. Noge nastojte držati što šire kako bi bolje istegli unutarnji dio bedara. To će poboljšati fleksibilnost nogu.</p><h2>Kegel vježbe za veću kontrolu i bolji doživljaj</h2><p>Kegel vježbe jačaju sve unutarnje mišiće zdjelice. Potpuno su bezopasne, a mogu se raditi svugdje. Stisnite mišiće zdjelice (kao dok pokušavate zaustaviti urin) i pri tom izdahnite. Za početak: 10-20 stiskanja.</p><h2>Poza mačke jača mišiće trbuha i isteže leđa</h2><p>Na podu ste četveronoške, koljena ispod kukova, ruke ravno ispod ramena. Na udah istegnite tijelo prema van i prema gore. Isprsite se. Na izdah se povlačite prema unutra i jako zgrbite leđa da tvore savršen luk.</p><h2>Superman poza jača za seks važan donji dio leđa</h2><p>Četveronoške se spustite na pod, koljena su ispod kukova, a ruke ispod ramena. U isto vrijeme podižite lijevu ruku i desnu nogu do visine kralježnice, zadržite, istegnite pa promijenite nogu i ruku. Ponovite pet puta.</p><h2>Jačanje mišića zdjelice podizanjem stražnjice</h2><p>Lezite leđima na pod, noge savijte u koljenu i malo ih razmaknite. Ruke položite na pod i nemojte ih dizati. Dignite stražnjicu pridržavajući se rukama, zadržite 10 s i izdahnite dok se spuštate. Ponovite 4-5 puta na dan.</p>