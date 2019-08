Vođenje ljubavi: 13 stvari koje osiguravaju vrhunsko uživanje

Slavna stručnjakinja za seks i ljubavne veze Tracey Cox izdvojila je 13 stvari koje bi svatko morao znati o seksu kako bi ljubavni život cvjetao i bio prepun uzavrele strasti.

1. Ako ne možete razgovarati o seksu - nećete imati dobar seks. Usta su dobra za puno stvari u krevetu, ali najviše za razgovor o intimnim stvarima.

2. Seks nije nešto što dolazi 'prirodno', nismo rođeni znajući savršeno voditi ljubav - to je nešto što učimo.

3. Priuštite si 'prljavi vikend' daleko od svih svakih mjesec i pol. To ne mora biti nešto skupo, važno je da ste daleko od djece, računa, kuhanja i čišćenja te da se posvetite jedno drugome. Ako si ne možete priuštiti cijeli vikend, neka to bude jedna noć. Devedeset posto parova, koji prakticiraju 'prljave vikende', kažu da su ih to vrijeme provedeno zajedno preporodi.

4. Napravite prvi potez što je češće moguće. Ako uvijek čekate da vaš partner potakne seks, propustit ćete mnoge lijepe trenutke. Snažna osobnost i inicijativa su vrlo uzbudljive za partnera i ništa nije toliko seksi kao gledati drugu stranu kako se polagano, senzualno svlači sve dok niti jedna krpica ne ostane na tijelu.

5. Budite sjajni u oralnom seksu jer tako većina ljudi doživi najintenzivniji orgazam, za mnoge žene to jedini način dolaska do vrhunca. Ukoliko niste sigurni u to da su vaše vještine vrhunske, istražite malo i to popravite - na webu ima pregršt takvih savjeta.

6. Zapamtite, i predigra je seks. Naime, mnogi misle da je seks 'glavni događaj', a predigra nije nužna. Ruke i jezik su vrlo korisni u pružanju širokog spektra zadovoljstva, a ne samo uzdignuti penisa. Shvatite penetraciju kao šlag na torti koja će vrhunac dovesti do neslućenih visina.

7. Ne završavajte tamo gdje ste započeli. Recimo, preselite se u drugu sobu tijekom vođenja ljubavi ili jednostavno promijenite položaj - neka bude zanimljivo i nepredvidivo. I još jedno dobro pravilo: napravite nešto što niste učinili prošli put kada ste uživali u seksu, možda drugačiji položaj, sa nešto odjeće na sebi, ne posve goli itd. Budite kreativni. Pridržavajte se ovih pravila i u seks vam više nikada neće biti dosadnjikav.

8. Nije posao vašeg partnera da vas raspoloži za seks i ne očekujte to od njega. Preuzmite odgovornost za vlastito uzbuđenje i učinite što mislite da je potrebno kako biste se uzbudili. Naravno, partner će samo dati svoj doprinos svemu tome, no ne očekujte od njega da bude čudotvorac.

9. Žudnja nije jedina motivacija za seks sa partnerom. Stvar je puno kompleksnija - usrećiti partnera, povećati osjećati povezanosti, pružati zadovoljstvo - to su također dobri razlozi za seks. Ne morate biti oboje raspoloženi za vođenje ljubavi da bi došlo do toga. Stručnjaci kažu da se mnogi parovi 'pohvataju' kako bi zadovoljili partnera i to barem 25 posto vremena provedenog u seksu.

10. Ako vam se svaki seks čini savršenim, to samo pokazuje da ne eksperimentirate dovoljno. Riskirajte! Usudite se učiniti neke stvari za koje mislite da će izgledati glupo. Seks nije natjecanje u kojem se ocjenjuje koliko ste dobri. Ako se tako osjećate, možda spavate s pogrešnom osobom.

11. Ne pravite ustupke tipa - jednom se seksati 'na svoj način', a sljedeći put na 'partnerov način'. Iako se to čini kao dobro rješenje, nije. Oboje čete se tako osjećati ogorčeno kada nije red na ono što vi želite i možda se čak pomalo plašiti sesija koje nisu vaše. Umjesto toga, ukomponirajte malo od svega tijekom jednog vođenja ljubavi, i ono što vi želite, i ono što veseli partnera - smislite nešto što će vas oboje podjednako uzbuđivati.

12. Najbolji orgazmi su često oni koje doživite sami, i to je sasvim normalno. Razlog tome je taj što ne trebate brinuti ni o kome osim o sebi samome. Recimo, vaš vibrator nije uvrijeđen kad ga uključite ili isključite, na ovaj ili onaj način, ili možete gledati malo pornografije bez straha da će vas netko zbog toga čudno gledati.

13. Prestanite se uzrujavati zbog orgazama jer oni su kao trešnja na torti, a ne glavni sastojci. Kuda vam se žuri? Seks fokusiran samo na orgazam potpuno promašuje poantu vođenja ljubavi, to je kao da netko pred sobom ima najfinije jelo pa ga samo proguta bez da uživa u okusima i mirisima, prenosi Daily Mail.