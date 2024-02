Seks u 60-ima: Evo koje poze će ga poboljšati i učiniti ugodnijim

Sa starenjem je ponekad teško uživati u istim seksualnim aktivnostima na koje ste navikli od mladih dana. Zato treba pronaći položaje koji čine seksualni čin ugodnijim, kaže Lawrence Siegel, klinički seksolog i edukator seksualnosti.

- Ako je seks bolan ili neugodan, to dovodi do razočaranja i izbjegavanja, i u konačnici umanjuje kvalitetu života - dodao je.

Stručnjaci za seksualnost preporučuju ove seksualne poze ljudima starijima od 60 godina:

Modificirana misionarska poza

- U klasičnom misionarskom seks položaju partner koji prima leži ravno na leđima, dok je partner koji prodire je iznad i okrenuti su jedan prema drugome. U modificiranoj varijanti misionarske poze, partner koji prima leži na leđima s nogama u zraku i stavlja jastuk ispod donjeg dijela leđa. To je izvrsna opcija ako standardni misionarski položaj stvara prevelik pritisak na bokove ili leđa partnera koji prodire - kaže seksualni terapeut Jesse Kahn iz Centra za rodnu i seksualnu terapiju u New Yorku.

- Ako se nalaze na krevetu, penetrirajući partner tada stoji na rubu kreveta. To partneru koji leži daje dodatnu potporu, dok partner koji stoji može koristiti više dijelova svog tijela za snagu, umjesto pretežno kukove - pojasnio je.

Modificirana poza 69

To je poza kada dva partnera istovremeno daju i primaju oralni seks. Tradicionalno, ta poza se izvodi tako da jedan partner leži na leđima, a drugi na vrhu opkorači partnerovo lice. Ali, to možete učiniti i ležeći na boku, okrenuti jedno prema drugom.

- Bočna poza 69 smanjuje stres na zglobove - kaže Kahn.

Ležeći udarac

- Kod ove poze primajući partner leži na trbuhu s jastukom ispod bokova, a partner koji prodire ulazi s leđa. Ovaj položaj omogućuje donjem partneru kontrolu dubine i kuta prodiranja - pojašnjava kaže Lawrence Siegel.

- Također, taj položaj će olakšati pogađanje G-točke, kao i dati veću kontrolu onima kojima je duboka penetracija ugodna ili neugodna - dodaje.

Pseća poza

- To je položaj u kojem partner koji prima stoji na sve četiri, a partner koji prodire klekne i ulazi s leđa. Preporučujem to ljudima sa slabijom pokretljivošću i bolovima u kukovima, ali napominjem da ova poza možda neće biti tako ugodna za osobe s određenim vrstama bolova u leđima - objasnio je Kahn.

- Za dodatnu podršku, partner koji prima može pokušati staviti jastuk ispod područja zdjelice. U ovom položaju, također, se možete poigrati s položajem nogu, poput raširenih nogu ili skupljenih nogu, ovisno o tjelesnim potrebama svake osobe - pojasnio je.

Žlica

To je vrlo intimna poza u kojoj oba partnera leže na boku, jedan okrenut prednjom stranom tijela prema leđima drugoga, priljubljeni svakim dijelom tijela, od stopala do lica, zagrljeni - to je položaj koji pokazuje njihovu bliskost i ljubav. Siegel kaže kako je prednost ovog položaja mogućnost istraživanja mnogih različitih vrsta stimulacije bez puno fizičkog napora.

Ovaj položaj je odličan ako ste oboje zainteresirani za polagani seks bez puno uloženog fizičkog napora. Na promjer, žena je leđima okrenuta prema muškarcu, a on odozada polagano penetrira. Osim osjećaja seksualnog zadovoljstva, partneri i dalje osjećaju bliskost i duboku emotivnu povezanost.

No, kod ove poze užitak je moguć i bez penetracije.

- Ovo je dobar položaj za ulazak tako da penis jednostavno provučete između bedara drugog partnera, ako ne želite puni snošaj, i stimulirate se. To može biti od pomoći osobama s ograničenom pokretljivošću, bolovima u koljenima ili leđima ili slabošću gornjeg dijela tijela - pojasnio je.

- Zapamtite, seks ne mora biti usredotočen na genitalnu penetraciju kako bi bio ugodan. Za mnoge starije ljude tu se više radi o dijeljenju intimnosti, privrženosti i emocionalnog zadovoljstva - zaključio je Lawrence Siegel, a prenosi huffpost.com.