Vodič kroz posude za pečenje: Metalne su odlične za dizano tijesto, a staklene za složence

Metalni pekači brže provode toplinu i omogućuju hrani da se ravnomjernije ispeče - što je važno kod kolača, dok su staklene posude bolji izbor za složence ili lazanje.

Ako planirate kupnju novih posuda za pečenje, vjerojatno ih birate jer znate koji materijal najbolje odgovara za pečenje brownieja, limun šnita ili biskvita za tortu. Neki koriste staklene, keramičke, metalne ili silikonske kalupe.

No najbolji slastičari prilično su jednoglasni i svi se oslanjaju na metal. Materijal je lagan, lako se čisti i održava, nije skup i omogućuje ravnomjernije ispečenu hranu, piše BonAppetit.

U novoj knjizi 'One Tin Bakes', Edd Kimber pojašnjava da mu je za sve vrste jela dovoljna samo jedna aluminijska posuda za pečenje veličine 9x13 centimetara sa rubovima visokim najmanje dva centimetra.

Aluminijski pekač za njega je ultimativna posuda za pečenje.

- Relativno je jeftina, nije presvučena premazom koji sprječava lijepljenje hrane pa ne morate brinuti hoćete li je oštetiti, a ako se dobro o njoj brinete, dugo će potrajati. Aluminij je odličan vodič topline što znači da će hrana koju pečete ravnomjerno tamniti, a usto i ne hrđa - napisao je.

Stakleno posuđe za pečenje teže je od aluminijskog, a i skuplje

taklo nije osobito dobar vodič jer se sporo zagrijava, a kad se zagrije, dugo zadržava temperaturu - to može rezultirati nejednako ispečenim dijelovima jela pa dok se sredina ispekla, rubovi mogu biti prepečeni, tamni i suhi.

Neki kuhari preporučuju smanjiti temperaturu za 25 stupnjeva, u odnosu na preporučenu u receptu, kako biste izbjegli ovakav rezultat. No to nisu jedini razlozi zašto je metal bolji.

Yossi Arefi ispekla je na stotine kolača, a u svojoj knjizi 'Snacking Cakes' objašnjava zašto je i za nju metal bolji izbor.

- Moje četvrtaste metalne posude imaju sjajne uglove od 90 stupnjeva. Naravno, to je samo estetsko pitanje, no jako sam zadovoljna zbog toga - napisala je dodajući kako su metalne posude praktički neuništive, a to je nužno za njezinu kuhinju.

Aluminijske posude su izvrsne za torte, pločice i pite, ali i za kruh te rolade. Metal se zagrijava brže od stakla i omogućuje brže dizanje tijesta, pospješuje hrskavu teksturu ili ubrzava tamnjenje rubova.

Vallery Lomas, sudionica kulinarskog showa 'The Great American Baking Show' također preferira metal.

- Kvaliteta materijala i boje utječu na hranu, osobito ako ne želite da rubovi budu prepečeni. Ako su vaši pekači crni, upit će više topline zbog čega će hrana, kao i kod staklenog posuđa, prebrzo biti pečena uz rubove - istaknula je.

Koje su iznimke kad je riječ o pečenju slastica?

- Jedino što mi se sviđa kod stakla je činjenica da kroz njega mogu vidjeti. To pomaže početnicima u kuhanju koji još ne znaju procijeniti kad je pita dovoljno pečena. Provjeravajući izgled donje korice olakšava pečenje početnicima i omogućuje im lakše vizualno snalaženje - kaže Erin McDowell u knjizi 'The Book on Pie', a koja je također pobornica metalnih posuda.

Kod metala je sjajno to što se na njega hrana ne lijepi, a odlično provodi toplinu, dodala je.

Staklene pekače sačuvajte za lazanje, složence ili puding od kruha. Lako se čiste nakon pečenja, glatki su pa se prirodno hrana za njih ne lijepi, a zbog sporog otpuštanja topline omogućit će da hrana na stolu dugo ostane topla. Dodatno, neće se pojaviti mrlje i promjena bolje zbog kiselosti neke hrane. No za sve ostale pečene delicije, tu je metal.