U većini županija je prije desetak dana započela druga faza cijepljenja, a od utorka se pridružio i Zagreb na 19 punktova te u ordinacijama liječnika obiteljske medicine.

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” dr. Zvonimir Šostar, kaže da se za cijepljenje prijavilo 85.000 građana. Cjepivo je za građane besplatno i dobrovoljno.

- Za svih 19 punktova imamo 400 cjepitelja, a oko 35 posto građana će se cijepiti u ordinacijama. Sa računalnim stručnjacima dogovaramo izradu platforme na kojoj će se građani moći prijaviti za cijepljenje i očekujemo da bi to za nekoliko dana moglo biti dostupno. Trenutačno cijepimo sa AstraZenecinom cjepivom jer sa Pfizerom imamo problem budući da se mora držati na - 70 stupnjeva i treba ga potrošiti u vrlo kratkom roku. Ovog tjedna smo podijelili 12.000 doza AstraZenece i vjerujem da će se sve potrošiti - kazao je dr. Šostar.

Odmorite se 10-15 minuta

Svaki cjepitelj dobio je 30 doza i započeto je cijepljenje kritičnih skupina.

- Nitko ne može samoinicijativno doći na cijepljenje nego liječnici obiteljske medicine pozivaju svoje pacijente i određuju im termin dolaska. Ne treba uputnica nego samo osobna i zdravstvena iskaznica. Cijepljenje je intramuskularno što znači da se aplicira u mišić nadlaktice. Bol je minimalna i pacijent ostaje na promatranju 10 do 15 minuta kako bismo se uvjerili da nema komplikacija. Moguće je da će se nakon sat ili dva pojaviti bolovi na mjestu uboda, ali drugih reakcija nema - kaže liječnik obiteljske medicine dr. Dragan Soldo, ujedno predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

Pacijent će dobiti potvrdu kada su ga i kojim cjepivom cijepili, a potom će dogovoriti i termin za drugu dozu, obično nakon nekoliko tjedana.

Ako se odbije poziv pada se na dno liste

- Ako pacijent nema svog izabranog liječnika obiteljske medicine, može se mailom javiti nama u Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” te ćemo ga u dogovorenom terminu cijepiti ovdje, no svakako se mora dogovoriti dolazak. Usto, ako pacijent ima kroničnih bolesti, liječnici obiteljske medicine to za svoje bolesnike znaju. No ako dolazi ovdje, bilo bi dobro ponijeti medicinsku dokumentaciju koju ima kako bi to prodiskutiralo sa liječnikom koji će ga cijepiti. Ako se netko ne želi cijepiti i odbije poziv svog liječnika, pada na dno liste - kazao je dr. Šostar ističući kako je riječ o velikom pothvatu te da zaposlenici danonoćno rade kako bi više od 200 cijepnih mjesta opskrbili sterilnim špricama i nužnom opremom.

Prije cijepljenja liječnik će pacijenta pitati o prijašnjim alergijskim reakcijama ili teškim akutnim bolestima te prema tim informacijama zaključiti je li potrebno odgoditi cijepljenje ili ga provesti trenutačno dostupnim cjepivom. Ako ste propustili dogovoreni termin cijepljenje, s liječnikom ćete dogovoriti novi termin. Usto, ako koristite redovitu terapiju, nipošto je ne valja izbjegavati na dan cijepljenja i može se normalno uzimati jer cijepljenje ne utječe na to. Dr. Soldo kaže kako su liječnici obiteljske medicine, s obzirom na mali broj doza cjepiva koje su dobili, uglavnom pozivali pacijente starije od 80 godina, a većina timova ima od 22 do 500 prijavljenih koji se žele cijepiti.

U trećoj fazi tek ide 'cjelokupno stanovništvo'

- Nakon cijepljenja se i dalje mora nositi maske i ljudi se moraju čuvati najmanje četiri tjedna ili duže dok ne prime drugu dozu, a zatim još dva do tri tjedna dok ne razviju imunitet. Naime, iako ste se cijepili, to ne znači da ne možete prenijeti bolest. Nećete se razboljeti, ali možete virus prenijeti drugima. Za sada nismo dobili nikakve posebne upute po pitanju cijepljenja trudnica, a vidjet ćemo sa proizvođačima kad za to dođe vrijeme. Znamo da su sva cjepiva namijenjena starijima od 18 godina - ističe dr. Šostar dodajući kako je premijer najavio da stiže još doza tijekom ožujka te se svi nadaju da će do ljeta procijepiti najmanje 50 posto stanovništva.

Naime, u Hrvatskoj se do kraja ožujka očekuje još 600 tisuća novih doza, i to sva tri proizvođača - Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Naši sugovornici kažu kako još nisu imali prijava na nuspojave cjepiva, a u slučaju da do njih dođe, o tome treba odmah obavijestiti nadležnog liječnika. U Hrvatskoj nuspojave na cjepivo prate Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode te Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U prvoj fazi cijepljenja cijepili su se djelatnici domova za starije i drugih ustanova za pružanje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi te zdravstveni djelatnici, a u ovoj drugoj fazi obuhvaćeni su stariji od 65 godina te kronični bolesnici. U trećoj fazi će se cijepiti cjelokupno stanovništvo.

Punktovi za cijepljenje su na ovim lokacijama:

• Prilaz baruna Filipovića 11

• Park Stara Trešnjevka 2

• Matije Ilirika Vlačića 2

• Nova cesta 85

• Baštijanova 52

• Anina 96

• Vrabečak 4

• Prečko 2

• Albaharijeva 4

• Runjaninova 4

• Martićeva 63 A

• Avenija Vjećeslava Holjevca 22

• Kauzlarićev Prilaz 7

• Lučko 2a

• Ivanićgradska 38

• Grižanska 4

• Ninska 16

• Hirčeva 1

• Mirogojska cesta 16