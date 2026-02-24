Vodič za lov na divlje šparoge: Pazite, kazne za nepropisnu berbu idu do 900 eura

Dolazak proljeća u priobalju i Istri ne najavljuju samo visibabe i sunčaniji dani, već i početak sezone lova na jednu od najcjenjenijih delicija našeg podneblja - divlju šparogu. Ova gorkasta, tanka i intenzivna biljka, koju mnogi nazivaju 'carskim povrćem', budi strast kod berača koji su spremni satima pretraživati krš i makiju za dragocjenim zelenim stabljikama.

Okus joj je neusporedivo bogatiji od uzgojenih, mesnatijih rođaka iz supermarketa, a zadovoljstvo nakon uspješnog branja čini svaki obrok posebnim. No prije nego što obujete gojzerice i zgrabite platnenu vrećicu, postoji nekoliko ključnih pravila i tajni zanata koje morate znati.

Prije nego što krenete: Pravila i dozvole

Mnogi ne znaju da branje šparoga, kao i drugih šumskih plodova, na državnom zemljištu podliježe zakonskoj regulativi. Za branje na površinama kojima upravljaju Hrvatske šume obavezno je posjedovanje dozvole. Srećom, postupak je jednostavan i besplatan za osobne potrebe. Dovoljno je ispuniti digitalni zahtjev na službenim stranicama Hrvatskih šuma ili putem njihove aplikacije.

Dozvola vrijedi do kraja kalendarske godine, a s njom je dopušteno ubrati do dva kilograma šparoga dnevno. Važno je napomenuti da se propisi strogo provode, a kazne za branje bez dozvole kreću se od 133 do čak 933 eura. Ako, pak, namjeravate brati na privatnom posjedu, dozvola vam nije potrebna, ali je nužna suglasnost vlasnika terena.

Kada i gdje ih tražiti?

Sezona divljih šparoga je kratka i ovisi o vremenskim prilikama. Obično počinje sredinom ožujka i traje sve do svibnja. Toplo vrijeme i kiša idealni su okidači za njihov rast, a iskusni berači znaju da se najbolji ulovi ostvaruju dan ili dva nakon proljetnog pljuska. Jedan od pouzdanih pokazatelja u prirodi je cvat jorgovana; kad njegovi pupoljci počnu bujati, vrijeme je za potragu.

Divlja šparoga (Asparagus acutifolius) najčešće raste u priobalju, na otocima i u Istri. Voli sunčana ili polusjenovita mjesta, pa je treba tražiti na rubovima šuma, uz šumske puteve, u kamenjaru, šikari te uz stare zidove i suhozide. Iako voli vlagu, nećete je pronaći u močvarnom tlu, već na mjestima gdje se voda ne zadržava predugo.

Tajne iskusnih berača: Kako pronaći šparoge

Pronalaženje tankih zelenih izdanaka u moru proljetnog raslinja može biti pravi izazov, gotovo jednako težak kao i potraga za smrčcima. Zato iskusni berači ne traže samu šparogu, već znakove koji odaju njezinu prisutnost. Najbolja strategija je ujedno i najdugoročnija: potraga za šparogama zapravo počinje u jesen. Tada odrasla biljka, visoki i pernati grm, poprima karakterističnu, jarko žutu boju. Uočite li takav grm, zapamtite lokaciju ili je označite na karti. U proljeće se samo trebate vratiti na to mjesto.

Ako ste propustili jesensko izviđanje, vaš najbolji saveznik su ostaci prošlogodišnje biljke. U proljeće potražite suhe, bež stabljike polegnute na tlu. Njihova boja često se lakše ističe od svježih zelenih izdanaka. Kad pronađete takvo 'gnijezdo', pažljivo pretražite tlo oko njega jer nove šparoge niču upravo iz istog korijena. Ponekad će vam pomoći i 'izdajice' - jedna ili dvije šparoge koje su izrasle prerano i već počele otvarati svoje vršne pupoljke. Takve su stabljike više i vidljivije te služe kao siguran putokaz prema ostatku kolonije. Jednom kada pronađete jednu, budite sigurni da ih u krugu od nekoliko metara ima još.

Ispravno branje i oprez u prirodi

Kad pronađete šparogu, uberite je tako da je prstima uhvatite pri dnu i lagano savijete. Ona će puknuti točno na mjestu gdje završava njezin mekani, jestivi dio i počinje drvenasti. To je najpraktičnija metoda jer odmah dobivate dio spreman za kuhinju. Održivost je ključna, stoga se pridržavajte pravila da nikada ne poberete sve izdanke s jednog grma. Ostavite barem trećinu, pogotovo onih najtanjih, kako bi biljka mogla odrasti, obaviti fotosintezu i skupiti energiju za iduću sezonu.

Oprez je nužan jer staništa šparoga dijele i životinje kojih se treba paziti. Prije svega, tu su zmije, posebice poskok, koje se u proljeće sunčaju u kamenjaru i grmlju. Zato je obavezna oprema čvrsta obuća koja prekriva gležnjeve, duge hlače i rukavice. Dobro je sa sobom ponijeti štap kojim ćete lagano "protresti" grm prije nego što zavučete ruku. Također, ne zaboravite na krpelje, pa nakon povratka iz prirode detaljno pregledajte tijelo i odjeću.