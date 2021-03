Parfemi su omiljeni poklon, nešto po čemu pamtimo ljude, mjesta i doživljaje, ali i nešto što odražava naš ukus i stil. Neotvoreni parfem se može čuvati do tri godina, a ako je otvoren, savjetuje ga se potrošiti u roku od 18 mjeseci. Parfemi općenito imaju tri neprijatelja - svjetlo, visoku temperaturu i vlagu. Poželjno je da bude na suhom, hladnijem i tamnom mjestu, a nije dobro niti da na njega pada jako umjetno svjetlo.

Eau de toilete ili Eau de parfum?

Parfemi se razlikuju po svojoj jačini. Najsnažniji je parfem ili parfum čija koncentracija parfemskih ulja iznosi 15-30 posto. Eau de parfum sadrži od osam do 18 posto parfemskih ulja, Eau de toilette od četiri do osam posto, a Eau de cologne koji je namijenjen muškarcima sadrži od dva do pet posto. Koncentracija mirisa tako određuje samu cijenu parfema, pa će za "parfum" trebati izdvojiti pravo malo bogatstvo, dok će "Eau de toilete" biti isplativiji, ali i će se i brže potrošiti. Mirisi su podijeljeni u četiri skupine: cvjetni, citrusni, puderasti, biljno-papratni i duhansko-kožni.

U biranju mirisa

Nakon jutarnjeg tuširanja nemojte nanositi hidratantnu kremu, losion, dezodorans niti parfem. Bilo bi uputno da jedan dan prođe da uopće ne stavite parfem koji ste dotad upotrebljavali ako imate namjeru isprobavati i kupovati novi miris. Miris njuha najslabije radi ujutro, pa tada nije dobro niti birati parfem.

Pri isprobavanju parfema nemojte uzimati više od tri bočice odjednom, jer ljudski nos ne može u kratkom vremenu raspoznati više mirisa od toga. Pričekajte par minuta da se mirisi "raščiste", ili pomirišite vanjski dio šake. To će pročistiti nos, osim ako ste na nju nanosili parfem.

S obzirom da parfem mijenja svoj miris ovisno o hormonima te svojstvima kože na kojoj se nalazi, savjetuje se testirati parfem te se tek sutradan vratiti po njega.

Trikovi da dulje potraje

Važno je da vam se parfem koji koristite ne kosi s dezodoransom, pa je tako najbolje birati mirise iste baze - primjerice puderasti s puderastim, cvjetni s cvjetnim...

Parfem se nanosi na mjesta velike cirkulacije, odnosno kod većih žila - na unutrašnju stranu laktova, vrat i zapešće. Koristite li toaletnu vodu, bit će vam potrebno četiri do pet "šprica", a s parfemom nemojte prskati više od tri puta. Želite li da se miris zadrži dulje, kapnite malo mirisa na odjeću ili kosu.

Također, količinu parfema diktira i tip kože, pa primjerice masna koža bolje upija i dulje zadržava miris te su potrebne manje količine. Oni sa suhom kožom trebat će veće količine, a savjetuje im se da izbjegavaju cvjetne note jer s njihove kože brže "hlape".