Vodič za Prvi maj: Evo gdje otići na grah, štrukle i dobru zabavu!

Prvi svibnja, Praznik rada i ove godine mnoge će izmamiti van i potaknuti na to da potraže miris graha iz velikih kotlova, glazbu na otvorenom, druženje bez žurbe i prvi pravi osjećaj proljeća. Ako još niste odlučili hoćete li ostati u gradu, otići na izlet ili okupiti ekipu oko roštilja, dobra vijest je da diljem Hrvatske ne nedostaje sadržaja. Od Zagreba i Maksimira, preko Zagorja, Turopolja i okolice Velike Gorice, pa sve do Rijeke, čeka vas niz događanja na kojima možete jesti besplatno, poslušati koncerte i provesti dan vani bez velikog troška. Tako će, naravno, biti i na jugu - duž obale.

Donosimo vodič za Prvi maj - gdje što organiziraju, kamo se isplati otići, kakva vas atmosfera čeka, a potražili smo i odgovor na pitanje koliko bi vas stajao vlastiti roštilj za četiri osobe, ako ne želite maknuti iz vlastitog dvorišta.

Zagreb - Maksimir

Ako volite veliku gradsku proslavu s mnogo ljudi, glazbom i klasičnim prvomajskim ugođajem, zagrebački Maksimir i dalje je prva adresa. Proslava će i ove godine sigurno privući tisuće građana, a program traje praktički cijeli dan. Već na dočeku posjetitelja kraj ulaza ujutro će zasvirati Orkestar ZET-a te ispratiti povorku alejom prema velikoj pozornici. Onaj poznati prizor zbog kojeg odmah znate da je praznik - glazba, šetnja, dekice na travi i dobra energija na svakom koraku.

Na pozornici će se tijekom dana izmjenjivati mnogobrojni izvođači. Publiku očekuju Oridano Gypsy Jazz Trio, Šlageristi, Pavel, Silente, a jedan od vrhunaca dana bit će nastup Vesne Pisarović. Uz to, bit će organizirane radionice za djecu, plesni programi i besplatni kviz općeg znanja. Dakle, ako dolazite s obitelji, društvom ili jednostavno želite prošetati i osjetiti atmosferu, ovdje ne možete pogriješiti.

Naravno, ono što mnoge najviše zanima je hrana. Grad je pripremio desetke tisuća porcija graha i štrukli, pa nitko neće otići gladan. Savjet je samo jedan: Dođite ranije jer redovi znaju biti vrlo dugi. Nasreću, najbolji dio proslave često je upravo čekanje u redu, uz razgovor i smijeh s potpunim neznancima koji sve prebace na šalu.

Zabok

Ako vam je draža intimnija atmosfera i šarm manjega grada, Zabok ove godine ima priču koja bi mogla postati nova tradicija. Grad organizira Zabočku grahijadu, događaj koji spaja natjecanje, druženje i dobru zabavu. Grah će kuhati mjesni odbori i udruge, a najbolji će osvojiti prijelazni pehar. Drugim riječima, ne kuha se samo za gladne nego i za prestiž.

Kuhanje počinje ujutro, a podjela besplatnoga graha očekuje se oko 12.30. Posjetitelje čeka i glazba uz Fresh band, pa možete računati na rasplesano poslijepodne. Dodatni šarm cijelom događaju daje dolazak Slavice Šimag, poznate po sudjelovanju u Babičinim kolačima, koja će ponuditi svoj natjecateljski kolač. Ako želite Prvi maj koji miriše na domaće, zvuči kao fešta i izgleda kao susret cijelog mjesta - Zabok je pun pogodak.

Turopolje

U Turopolju je Prvi maj istodobno Dan mjesta, pa je program posebno bogat i traje cijeli dan. Jutro počinje svečanije - misom i polaganjem vijenaca - pa slijedi sportski i zabavni dio. Organiziraju nogometni turnir prstića, vatrogasno natjecanje za djecu i mladež, a oko podneva počinje ono što će mnogima biti glavni razlog dolaska: besplatan ručak za sve posjetitelje. Na meniju su grah i gulaš, što znači da ne morate birati između klasike i jačeg zalogaja. Nakon ručka slijede proglašenje najboljih ekipa te svečana sjednica. Ovo je idealna opcija za one koji vole spoj tradicije, lokalnog ponosa i sadržaja za cijelu obitelj.

Dubranec

Ako tražite mirniju, kvartovsku i toplu atmosferu, Dubranec nudi upravo to. Ondje podjela besplatnoga graha počinje u 14 sati, a program je prilagođen vremenskim uvjetima. Ako bude sunčano, okupljanje će biti ispred Društvenog doma, a ako kiša odluči pokvariti planove, sve se seli unutra. Jednostavno, opušteno i bez komplikacija - baš kako Praznik rada i treba izgledati.

Rijeka

Na Kvarneru Prvi maj tradicionalno slave uz more, pa Rijeka ponovno poziva građane na Preluk. Ondje vas čekaju druženje od 10 do 14 sati, besplatan fažol i glazbeni program. Nastupaju River Sharks i Trio Vox, uz pop i rock hitove koji će sasvim sigurno raspiriti atmosferu. Posebna pogodnost je i besplatan prijevoz autobusima Autotroleja, što znači da ne morate razmišljati o parkiranju i gužvi. Dođete, prošetate uz more, pojedete fažol i vratite se kući bez stresa.

Split

U Splitu će obilježavanje Praznika rada početi promenadnim dijelom mimohoda uz sudjelovanje Orkestra "Stjepan Radić", Splitskih mažoretkinja i Cheerleading kluba Beauty, uz mažoret ples, kao i ranojutarnju budnicu. Itinerar kretanja obuhvaća Rivu, Marmontovu ulicu i Trg Gaje Bulata, gdje će biti samostalni program orkestra, uz završno stapanje u mažoret ritmu. U gradu vas tijekom dana očekuje i Festival slastica, a navečer, od 20 sati, na Pjaci će se biti besplatni koncert klape Intrade.

Koliko košta roštilj kod kuće?

A što ako ipak odlučite ostati kod kuće i organizirati vlastitu prazničnu gozbu? Mnogi će ove godine razmišljati upravo o tome, pogotovo ako žele izbjeći gužve i provesti dan u svom vrtu, vikendici ili na legalnom prostoru za roštiljanje. No koliko danas košta roštilj za četiri osobe?

Ako želite solidan, klasičan meni, računajte ovako: kilogram ćevapa od 10 do 14 eura, kilogram vratine ili lungića između 8 i 14 eura, kobasice od 7 do 12 eura, kruh i lepinje oko 4 eura, luk i povrće za salatu oko 6 eura, senf, ajvar i kečap oko 8 eura, ugljen ili briketi od 7 do 10 eura te piće od 15 do 25 eura, ovisno o tome birate li sokove, pivo ili nešto konkretnije.

Ukupno, pristojan prvomajski roštilj za četiri osobe danas će vas stajati između 60 i 90 eura. Ako birate kvalitetnije meso, više pića i grickalice, račun lako prelazi 100 eura. Drugim riječima, besplatan grah u gradu odjednom zvuči kao vrlo racionalna odluka.

Kad se sve zbroji, ovogodišnji Prvi maj nudi dvije jasne opcije. Prva je da uzmete dekicu, društvo i dobro raspoloženje te odete na neku od mnogih proslava na kojima vas čekaju glazba i besplatan obrok. Druga je da sami zapalite roštilj te da budete majstor vatre, logistike i nabave. I jedno i drugo ima čara, ali jedno je sigurno - Praznik rada i dalje se kod nas najbolje slavi neradom, hranom i druženjem.

Dakle, da ponovimo: Maksimir za veliki spektakl, Zabok za veselu zagorsku feštu, Turopolje za obiteljski dan, Rijeka za more i fažol, Split za mimohod s mažoretkinjama i klapsku pjesmu, a vlastiti roštilj samo ako u društvu imate nekoga tko zaista zna peći meso. U protivnome - grah je sigurnija investicija.