Volimo ga piti - no ove odlične trikove s pivom morate probati!

Od kuhanja i čišćenja do ljepote, pivo se može koristiti doista svugdje. Ne samo da će pomoći zdravlju vaše kose, sjaju zlata i namještaja, ono će učiniti meso sočnijim, a umak puno bogatijim

<p>Bogat nutritivni sastav, a da ne pričamo tek o okusu, razlog su zašto je pivo jedan od najranijih napitaka koje ljudi proizvode te ga do danas ništa nije zamijenilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko piva trebate popiti da bi imali 0,5 promila alkohola u krvi</strong></p><p>Danas se ono miješa i s voćnim okusima za radlere, ljudi ga proizvode i kod kuće te je čitav niz vrsta u kojima se može uživati, a premda se pivo većinom pije - ovaj svestrani napitak ima brojne korisne primjene, piše <a href="http://metro.co.uk/2020/06/15/things-can-beer-besides-drinking-12854220/">Mirror</a>.</p><h2>U službi ljepote</h2><p>Pivo za kosu može vašoj kosi dati sjaj i volumen, a kovrčama savršenu formu. Možete koristiti i svjetlo i tamno pivo, a bolje je da ima što manje alkohola. Oni koji zagovaraju korištenje piva u njezi kose kaže kako ono najbolje odgovara masnoj kosi, a može potaknuti i njen brži rast te jačanje.</p><p>Koristi se nakon šampona i regeneratora - tako da se kosa jednostavno prelije čašom pive i dobro umasira prstima, a nakon koje minute ispere s hladnom vodom.</p><p>Osim toga, pivo možete uključiti u druge režime njege poput kupke ili umivanja, no za to će vam trebati veće količine pa je šteta trošiti ga na takav način.</p><h2>U kuhanju</h2><p>Marinirajte meso u pivu umjesto u vinu. Okus će biti bolji, a meso mekše i nježnije teksture. Osim toga, pivo možete dodavati u vodu u kojoj kuhate rižu ili pak s njime obogatiti svoj umak za roštilj. Također, odlično je za podlijevanje piletine prilikom pečenja.</p><h2>Ubija puževe</h2><p>Miris piva će ih privući i omamiti, a sve što trebate napraviti je plastičnu bocu od dvije litre prepolovite i napunite pivom do četvrtine pa zabijte u zemlju. Puževi i drugi nametnici osjetit će miris piva koji će ih privući i utopit će se.</p><h2>Za sjaj zlata i drvenog namještaja</h2><p>Namočite komadić tkanine i istrljajte zlato kako biste mu povratili sjaj, a slično možete učiniti i s drvenim namještajem kojeg pivo 'hrani' i njeguje, zbog čega će imati poseban sjaj. Kako biste izbjegli neugodne mirise ostavite da pivo malo ishlapi, a potom s njime ispolirajte namještaj.</p>