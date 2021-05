Postoji složen odnos između umora i našeg mentalnog zdravlja, pri čemu mnogi ljudi zapravo ne prepoznaju razliku. Mnogi misle da se depresija očituje tek kroz jasne znakove tuge i beznađa, no simptomi mogu biti puno složeniji. Tako, na primjer, i osjećaj umora može biti znak depresije.

Veza između umora i depresije nije linearna i može zavarati, no ona postoji i stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da je od ključne važnosti biti svjestan te veze. Danas je to važno možda više nego ikad, zbog toga što je pandemija Covid-19 duboko utjecala na mentalno zdravlje mnogih ljudi.

Evo nekih činjenica koje povezuju umor i depresiju:

Umor je vrlo čest simptom depresije

- Umor pogađa više od 90 posto ljudi s velikim depresivnim poremećajem, kaže Nadine Kaslow, profesorica s Odjela za psihijatriju i bihevioralne znanosti Sveučilišta Emory.

To nije samo onaj osjećaj da jedva ustajete ujutro (premda je to gotovo siguran znak depresije), ili da kimate glavom iznad tastature već u podne, što se također može dogoditi. Umor se u tom slučaju više može manifestirati kao opći, trajni nedostatak energije. Čak se i relativno jednostavni zadaci mogu činiti kao da zahtijevaju puno fizičkog i emocionalnog napora.

Odnos simptoma je vrlo složen

Kad je riječ o depresiji i umoru, može postojati temeljni problem, koji uzrokuje oboje, kaže doc. dr. Betty Lai, psihologinja iz Lynch škole za ljudski razvoj na koledžu u Bostonu, koja ukazuje na moguću ulogu hipotalamičko-hipofizno-nadbubrežne, odnosno HPA osi, koja je dio sustava koji inače pomaže u regulaciji tjelesnog odgovora na stres.

- Kronični stres može poremetiti funkcioniranje osi HPA i dovesti do problema u snu i u depresiji - pojasnila je. Dakle, zajednička biološka podloga može biti jedan od razloga povezanosti umora i depresije, ali nipošto nije jedina.

Otprilike 80 posto osoba s depresijom ima problema sa spavanjem, s tim da veza ide i u obrnutom smjeru. Nesanica može dovesti do depresije ili njenog pogoršanja, ali to dvoje mogu biti i 'preklapajuća' stanja. Depresija može dovesti do nesanice. Također, ljudi s osnovnim uvjetima spavanja, poput kroničnog umora, također mogu biti osjetljiviji na depresiju.

- Dvosmjerni odnos između depresije i umora može dovesti do začaranog kruga koji ljudi teško mogu prekinuti - objasnio je Kaslow.

No, postoji i još jedan komplicirajući faktor: Nuspojave lijekova, ističe Kaslow. Liječenje protiv depresije često smanjuje ozbiljnost simptoma umora, no neki lijekovi mogu uzrokovati i značajan umor, pojašnjava.

Pazite na gubitak interesa

Stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da se simptomi umora povezani s depresijom ne manifestiraju uvijek kao fizički umor.

- Znak upozorenja za depresiju je: 'Oh, nekad sam to volio raditi... Volio sam se baviti ovom aktivnošću, a to sada ne želim, nisam motiviran/a' - kaže Tameka Brewington, psihoterapeutkinja i vlasnica Real Talk Counselinga.

Dakle, kad dijagnosticiraju depresiju, stručnjaci za mentalno zdravlje stvarno traže neku vrstu emocionalnog umora i gubitka motivacije. Ako se netko osjeća motivirano za sudjelovanje u svojim uobičajenim aktivnostima, ali je jednostavno preumoran, treba se više usredotočiti na otkrivanje temeljnih uzroka umora, dodaje Brewington.

Covid-19 možda još više komplicira stvari

Ponovno, dostupni dokazi sugeriraju da pandemija uzima danak mentalnom zdravlju ljudi. Nedavno istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, na primjer, pokazalo je da se 30 posto Amerikanaca bori sa simptomima depresije ili anksioznosti. Svaki četvrti roditelj rekao je da im se mentalno zdravlje pogoršalo tijekom pandemije, a svaki sedmi da se to odnosi i na njihovu djecu.

Istodobno, poremećaji u uobičajenoj rutini i stres zbog života u pandemiji s nepoznatim mogu tinjati ispod površine. Stoga stručnjaci kažu kako je posebno važno obratiti pozornost na dugotrajne promjene u emocionalnom zdravlju, obrascima spavanja i umoru. Osobito ako znakovi traju dulje od dva tjedna, rekao je Brewington.

Lakše im je razgovarati o umoru

Ljudima kojima je potrebna podrška vezana uz mentalno zdravlje često je lakše razgovarati o problemima sa spavanjem, umoru i nedostatku motivacije, jer to lakše primijete, kaže Lai. Dakle, to može biti lijepa 'ulazna točka' za razgovor o tome trebaju li podršku da bi očuvali mentalno zdravlje.

Na žalost, stigma koja oko toga još uvijek postoji i to može biti problem. Podaci pokazuju da više od 30 posto Amerikanaca kaže da se brine da će ih drugi osuđivati ​​ako potraže pomoć. Da su to doživjeli kaže čak 50 tinejdžera i mladih koji su trebali neku vrstu pomoći.

Svi stručnjaci za mentalno zdravlje u ovoj priči ističu da je presudno za svakoga koga brine depresija, umor ili oboje, da ipak potraži pomoć. Postoje mnogi učinkoviti tretmani za depresiju, od terapije razgovorom, i grupa za podršku, do lijekova.

Svakako istražite različite vrste terapeuta i terapija koje se nude, a dobra stvar vezana uz pandemiju Covida-19 je i to što je danas lakše nego ikad započeti terapiju virtualno. U konačnici, liječnik opće prakse može procijeniti kakva vrsta podrške vam je potrebna i u dogovoru s njim možete izabrati liječnika kojem ćete se obratiti.

- Ukoliko osjećate dugotrajni umor, treba biti svjestan da je to problem te da vjerojatno neće nestati sam od sebe, upozorava Brewington, a prenosi HuffPost.