Vratila su se omiljena Dvorišta: 'Urbani događaj s dušom, jedna drugačija manifestacija...'

Jako mi je drago da Dvorišta opet idu u Zagrebu kroz ljeto, ovo je još jedan festival koji je potpuno besplatan za građane Zagreba i turiste. Ovo je jedan drugačiji festival koji u jednoj intimnoj atmosferi privlači svoje posjetitelje da upoznaju gornjogradska dvorišta, ove godine će ih biti šest, a posjetitelji mogu uživati u dobroj glazbi, od jazza do pop glazbe, u dobrom piću, u dobroj ponudi i vjerujem da će sigurno uživati. Hvala svim organizatorima u nadam se uspješnoj provedbi ovakvog pothvata, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na otvaranju jedne od najpopularnijih zagrebačkih manifestacija posljednjih godina - Dvorišta.

POGLEDAJTE VIDEO:

I ove godine u skladu sa sloganom Svako ima svoju priču... DVORIŠTA pričaju priče o Zagrebu kakvog još niste doživjeli. Tijekom 12 nezaboravnih dana – od jučer pa sve do nedjelje 23. srpnja – posjetitelji imaju jedinstvenu priliku zaviriti iza fasada nekih od najljepših zagrebačkih palača i doživjeti čarobne ambijente ovih jedinstvenih gornjogradskih prostora. No čeka ih tamo i puno dobre urbane zabave, jer se u Dvorištima mogu osvježiti slasnim zalogajima, osvježavajućim gutljajima i dobro se zabaviti uz prvorazredne glazbene izvođače i žive svirke od jazza do popa.

"Pravo urbano cool događanje s dušom" i "Projekt kakav Zagreb još nije imao" samo su neki od superlativa koji otpočetka prate ovu manifestaciju. Uz onaj nezaobilazni jedne Zagrepčanke koja piše kako se na Dvorištima osjeća kao "turist u vlastitom gradu".

- Svake godine posjećujem Dvorišta, jako sam sretan što Zagreb ima jednu ovakvu manifestaciju i to na Gornjem gradu da i on malo oživi jer to stvarno zaslužuje. Svaki grad koji ima ovakav glavni Gornji grad mora biti na vrhu ljestvice turističkih središta.

Mislim da je ovo jedna od najboljih manifestacija, ali mislim da ih ima premalo na ovoj lokaciji. Dvorišta su mi svakako medu najdražima - rekao nam je glumac i voditelj Boris Mirković. Dodaje kako su mu najdraže uspomene koje veže uz Gornji grad one iz srednje škole '81., '82. i '83. godine.

- Išao sam u sadašnju 6. gimnazija, to je bivša ugostiteljska škola. Prva dva razreda srednje škole su valjda najgore razdoblje u odrastanju jednog muškarca, to je vrijeme puberteta. Ali privilegija je bila da sam svaki dan u školu išao uspinjačom. To je bilo baš jako zabavno, jedino je trebalo pogoditi i trčati za uspinjačom da se stigne na vrijeme. No to mi je recimo jedna od ljepših uspomena. Inače sam precizan pa sam uvijek dolazio na vrijeme ali nisam baš bio super đak, bio sam vrlo dobar - otkrio nam je.

U atriju Muzeja Grada Zagreba, u Korneru 24sata jedna djevojčica koja je stigla s mamom, oduševila se pisaćom mašinom. Mama ju je, ispričale su nam, učila pisati na staru pisaću mašinu koju imaju doma, pa se malena razveselila i onoj u našem novinarskom kutku jer njena, kako priznaje, ne radi dobro.

- Dođite u dvorišta i uživite se u prošlost. Uživajte u lijepim i starim pričama. Pođite s prijateljima na piće, razgledajte 6 dvorišta i pročitajte njihovu povijest. Na broju 3 probajte pisati na pisaćoj mašini. Ili se u 20 sati fotografirajte starim fotoaparatom za uspomenu - napisala je.

Slavica Olujić, vlasnica agencije Katapult rekla nam je kako je cilj manifestacije vraćanje nekih starih vremena.

- U ovim dvorištima se i slavilo, tu su i palače Gornjeg Grada i želimo to pružiti svakom posjetitelju Grada Zagreba. Duša Dvorišta su u stvari povijest svakog ovog lokaliteta u kojem se nalazimo tako da obavezno morate pročitati ove lijepe "štiklece" na ulazu - rekla je.

Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba ističe da joj se čini kako se ta ljubav Zagrepčana koja su prihvatili Dvorišta nekako prelila i na naše turiste.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ovdje možete vidjeti turiste iz cijelog svijeta. Sada sam razgovarala s Amerikancima i Belgijancima, Kinezi nam se vraćaju i uistinu oduševljeni su. Bez obzira što se cijeli Gornji Grad obnavlja i što postaje jedno veliko gradilište, šarma ima, atmosfere ima i ovo je jedan prekrasan ljetni Zagreb - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: