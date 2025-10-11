Četvero pjevača zabavne glazbe - Vice Vukov, Karlo Metikoš, Ivica Šerfezi i Ana Štefok - u listopadu 1965. vratili su se s iznimno uspješne turneje po SSSR-u, piše Večernji list
Vratio se Vice Vukov, di je bija? Na uspješnoj turneji po SSSR-u!
Ekipa najrenomiranijih pjevača zabavne glazbe bivše države vratila se s turneje po SSSR-u, koja je imala neočekivani uspjeh, piše Večernji list na današnji dan 1965. godine pod naslovom "Vratio se Vice". Uz Vicu Vukova, na turneji su bili Karlo Metikoš, Ivica Šerfezi i Ana Štefok, koji su u nešto više od mjesec dana održali 44 koncerta, nastupivši u 16 gradova.
