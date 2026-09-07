Vrhunac je sezone ambrozije: Evo kako ublažiti simptome alergije provjerenim rješenjima

Kraj ljeta i početak jeseni za mnoge u Hrvatskoj ne označavaju samo povratak uobičajenim obvezama, već i početak godišnje muke uzrokovane ambrozijom. Ova invazivna biljka, čija sezona cvatnje upravo doseže vrhunac, jedan je od najagresivnijih alergena našeg podneblja, a njezina pelud uzrokuje neugodne simptome kod gotovo petine stanovništva. Kihanje, začepljen nos i suzne oči postaju svakodnevica, no uz prave informacije i nekoliko ključnih prilagodbi, moguće je značajno ublažiti tegobe i lakše prebroditi ovo izazovno razdoblje.

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Neprijatelj zvan ambrozija: sveprisutna i moćna

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Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) izuzetno je otporan korov koji može narasti i više od dva metra te se čvrsto ukorijeniti na gotovo svakom osunčanom komadu zemlje. Njezina snaga kao alergena leži u nevjerojatnoj produkciji peludi. Samo jedna biljka tijekom sezone može proizvesti i do milijardu peludnih zrnaca, a ta su zrnca toliko lagana da ih vjetar može nositi stotinama kilometara. Zbog toga problem nije lokaliziran samo na ruralna područja i zapuštena polja; pelud ambrozije pronalazi put i do samih središta gradova, pri čemu su najpogođeniji kontinentalni dijelovi Hrvatske, posebice Slavonija i šire područje Zagreba.

Problem je toliko ozbiljan da je borba protiv ambrozije i zakonski regulirana. Vlasnici zemljišta dužni su ga održavati, redovito kositi i uklanjati korov, uključujući i ambroziju.

‌- Treba poduzeti sve učinkovite mjere kako bi se smanjio njezin broj, a time i količina peludi u zraku. Ambrozija u pet sati može proizvesti čak osam milijuna peludnih zrnaca - izjavila je za HRT Kristina Knez iz Zavoda za javno zdravstvo.

Ipak, mnogi se ne pridržavaju propisa. Komunalni redari izlaze na teren po prijavama građana, a kazne za neodgovorne vlasnike kreću se od 66 do 660 eura, ovisno o veličini površine. No, unatoč kaznama, problem se iz godine u godinu ponavlja.

Simptomi, zamke i križna reaktivnost

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Alergijska reakcija na ambroziju događa se kada imunološki sustav pogrešno identificira pelud kao opasnog napadača i pokrene obrambeni mehanizam, oslobađajući kemikalije poput histamina, koje uzrokuju poznate simptome. Oni se kreću od blagih do vrlo intenzivnih i uključuju napadaje kihanja, vodenasti iscjedak i začepljenost nosa, svrbež grla i očiju, crvenilo i suzenje. Često se javljaju i glavobolja, osjećaj pritiska u sinusima te umor i iscrpljenost. Za razliku od prehlade, kod alergije u pravilu nema povišene tjelesne temperature. Kod astmatičara, izloženost peludi ambrozije može značajno pogoršati postojeće stanje.

Manje poznat problem je takozvana križna reaktivnost ili oralni alergijski sindrom (OAS). Do njega dolazi jer proteini u nekim vrstama voća i povrća nalikuju proteinima u peludi ambrozije. Zbog te sličnosti, imunološki sustav može reagirati i na hranu, uzrokujući simptome poput svrbeža i oticanja usana, jezika i grla. Osobe alergične na ambroziju trebale bi obratiti pažnju na reakcije nakon konzumacije banana, svih vrsta dinja i lubenica, krastavaca, tikvica, pa čak i sjemenki suncokreta. Slična reakcija moguća je i kod nekih biljaka iz porodice glavočika, poput kamilice ili ehinaceje.

Smanjivanje izloženosti - ključ prevencije

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Najvažniji korak u kontroli alergije jest maksimalno smanjiti kontakt s alergenom. Iako je pelud nemoguće u potpunosti izbjeći, nekoliko strategija može drastično smanjiti izloženost. Preporučuje se redovito pratiti peludnu prognozu, koja je dostupna na internetskim stranicama zavoda za javno zdravstvo, i izbjegavati boravak na otvorenom u danima s visokom koncentracijom peludi, osobito između 10 i 15 sati kada je ona najviša. Prozore stana i automobila držite zatvorenima, a za rashlađivanje koristite klima-uređaje, po mogućnosti one s HEPA filterima koji mogu ukloniti i do 99,97 posto čestica iz zraka.

Nakon svakog boravka na otvorenom, ključno je ukloniti pelud koja se nakupila na tijelu i odjeći.

‌- Svakako se istuširajte, operite kosu i presvucite odjeću. Redovito četkajte i perite kućne ljubimce jer i oni na krznu unose pelud u kuću. Kada su koncentracije visoke, rublje sušite u zatvorenom prostoru, a ne vani - savjetuje Kristina Knez. Nošenje maske i sunčanih naočala također može fizički spriječiti da pelud dospije do sluznice nosa i očiju.

Prirodna i ljekarnička rješenja: Što doista pomaže?

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Kada preventivne mjere nisu dovoljne, na raspolaganju je niz opcija za ublažavanje simptoma. Jedna od najučinkovitijih i najsigurnijih prirodnih metoda jest ispiranje nosa fiziološkom otopinom ili korištenje Neti posude. Ovaj postupak mehanički ispire alergene i višak sluzi iz nosnih prolaza, smanjuje upalu i olakšava disanje. Studije su pokazale da redovito ispiranje nosa može smanjiti potrebu za lijekovima. Olakšanje donosi i udisanje pare tijekom vrućeg tuša, što vlaži dišne putove i razrjeđuje sluz.

Određene namirnice i biljke također mogu pomoći. Kvercetin, flavonoid s protuupalnim i antihistaminskim svojstvima, nalazi se u luku, jabukama, bobičastom voću i brokuli. Đumbir je poznat po svojim protuupalnim učincima, dok se kopriva tradicionalno koristi za ublažavanje simptoma peludne groznice. Istraživanja su pokazala i da ekstrakt biljke lopuh (butterbur) može biti jednako učinkovit kao neki antihistaminici, no važno je koristiti isključivo pročišćene pripravke bez pirolizidinskih alkaloida koji mogu oštetiti jetru.

Ako prirodne metode ne pružaju dovoljno olakšanje, u ljekarnama su dostupni lijekovi poput antihistaminika (u obliku tableta, sprejeva za nos ili kapi za oči), koji blokiraju djelovanje histamina, te nazalni kortikosteroidi, koji smanjuju upalu. Prije uzimanja bilo kojeg lijeka, nužno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

*uz korištenje AI-ja