Nema dobrog vođe bez visoke emocionalne inteligencije, evo na čemu biste trebali raditi

Inteligencija je vrlo važna kvaliteta za dobrog vođu, no vrlo je važna i razvijena emocionalna inteligencija, odnosno mogućnost da upravljate svojim osjećajima i prepoznajete osjećaje drugih ljudi

<p>Dva tabora istraživača - oni koji istražuju inteligenciju i emocionalnu inteligenciju - poprilično su podijeljena oko toga koja od ove dvije vrste inteligencije više utječe na poslovni uspjeh. Štoviše, oni koji vjeruju u važnost inteligencije često su uvjereni u to da je emocionalna inteligencija precijenjena te da se kod uspješnosti na poslu računa samo - inteligencija. </p><p>No, istraživanja koja podupiru važnost emocionalne inteligencije nastavljaju pokazivati da nekognitivne vještine mogu biti jednako važne, ako ne i važnije za uspjeh na radnom mjestu, posebno na učinkovitost lidera od isključivo kognitivnih vještina. I ne samo to, istraživači vjeruju da viši stupanj emocionalne inteligencije može voditi do viših prihoda. </p><p>Na primjer, jednom kada se prihvatite posla koji odgovara znanjima koja imate i počnete ga rješavati s ciljem da ojačate svoju ulogu u tvrtki ili dođete do unaprjeđenja, ako morate upravljati timom, a možda i balansirate između političkih interesa, vaš IQ vapit će za tim da se emocionalna inteligencija uključi u proces odlučivanja. </p><h2>Što razdvaja vođe s EQ-om od onih s IQ-om?</h2><p>Vodeći znanstvenici emocionalnu inteligenciju definiraju kao sposobnost da 'prepoznamo, razumijemo i upravljamo vlastitim osjećajima te prepoznamo, razumijemo i utječemo na osjećaje drugih'. Ta sposobnost, odnosno nesposobnost, može eliminirati mnoge koji svu važnost pripisuju samo kognitivnim vještinama iz rukovodećih pozicija. </p><p>Evo tri stvari koje emocionalno inteligentni vođe rade drugačije i puno bolje u odnosu na ljude koji se vode samo inteligencijom: </p><h2>1. Svjesni su svojih emocija</h2><p>Ljudi s visokim stupnjem emocionalne inteligencije razumiju vlastite snage i ograničenja i svjesni su situacija i događaja u svom životu. Tijekom razdoblja frustracije, oni mogu točno odrediti što je uzrok takvih osjećaja i kad su pod pritiskom, jasno mogu procijeniti svoje vrijednosti i osjećaj svrhe, što im omogućuje da budu odlučniji u određivanju pravca djelovanja. </p><h2>2. Svjesni su osjećaja drugih</h2><p>Poznavanje vlastitih osjećaja samo je pola uspjeha. Vođe s visokom razinom EQ-a također prepoznaju i poštuju osjećaje drugih. Povezuju se i suosjećaju s članovima svog tima. Oni posvećuju punu pozornost drugoj osobi i odvajaju vrijeme da bi shvatili što i zašto im drugi govore te kako se osjećaju, čime se, zapravo, na smislen način stavljaju u 'tuđe cipele'. Iako možda ne znaju uvijek što netko drugi osjeća, oni mogu prihvatiti emocije te osobe čak i ako ih ne razumiju.</p><h2>3. Oni reguliraju svoje osjećaje</h2><p>Vođe koji se samoreguliraju rijetko gube kontrolu, rijetko bezrazložno verbalno napadaju druge ljude i zapravo rijetko donose ishitrene odluke. Kada upravljate (regulirate) svojim osjećajima, vi imate kontrolu nad situacijom, kaže psiholog Daniel Goleman. </p><p>- Razumni ljudi, oni koji održavaju kontrolu nad svojim osjećajima, su ljudi koji mogu održavati sigurno, pošteno okruženje. U takvim je postavkama vrlo niska dramatičnost, odnosno napetost, dok je produktivnost vrlo visoka, pa vrhunski radnici žele raditi u takvim organizacijama i nisu ih skloni napustiti - dodaje. </p><p>Ukratko, inteligencija je svakako potrebna za uspjeh u vođenju i nikada je ne treba zanemariti, no ako baš želite postati uspješan vođa, te izgraditi tim koji će biti 'naoružan' supermoćima emocionalne inteligencije, počnite raditi na spomenute tri sklonosti, savjetuje, a donosi portal<a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/3-things-separate-leaders-with-emotional-intelligence-from-those-with-iq.html"> Inc.</a> </p>