Vrijedi probati! Najbolje vježbe za čvrste i podignute grudi

Postoje načini kako podignuti grudi prirodnim putem i to ciljanim vježbanjem. Mnoge žene zanima je li moguće vježbama povećati grudi, no odgovor na to pitanje glasi - ne. Vježbanjem one mogu postati čvršće, ali to neće značajno utjecati na njihovu veličinu. Čak se zna dogoditi da se malo smanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Žene koje vježbaju | Video: KanalRi

Naime, ženske grudi sastoje se, između ostalog, i od masnog tkiva pa ukoliko radite puno kardio vježbi kako biste izgubili masnoću u tijelu, neizbježno ćete izgubiti i dio volumena u prsima. Slična stvar se događa i kod većeg gubitka kilograma uzrokovanog strogom dijetom.

Zašto se grudi opuste?

Stručnjaci su pojasnili zašto se grudi s vremenom toliko opuste.

- Grudi se sastoje uglavnom od masnog tkiva, kao i od žlijezda i vezivnog tkiva. Iako nema mišićnog tkiva u njima, postoji mišićno tkivo neposredno ispod njih. Ligamenti i koža podupiru grudi, a s vremenom se oba ova potporna sustava počnu rastezati, što rezultira opuštenim grudima i naboranom, opuštenom kožom - pojašnjavaju stručnjaci iz Klinike Cleveland u SAD-u.

- Koža koja prekriva grudi sklona je istezanju jer grudi postaju veće s debljanjem i trudnoćom, a zatim se smanjuju s gubitkom težine i porodom. Često debljanje i mršavljenje može opteretiti kožu i utjecati na njezinu elastičnost. Kada se to dogodi, grudi postaju opuštene - pojasnili su.

Vježbi za učvršćivanje grudi ima puno, a mi smo izdvojili nekoliko njih.

Foto: DREAMSTIME

Posebne joga vježbe

Ovdje se radi o posebnim vježbama joge koje zatežu mišiće grudi i s vremenom se one podignu. Kako se točno izvode pogledajte niže u videu.

Ratnik - ostanite u toj pozi 30 do 60 sekundi. Tada sve ponovite, ali na drugu stranu.

Trokut - ostanite tako 20 do 30 sekundi pa jednako napravite i na drugu stranu tijela.

Kobra - legnite na trbuh i podignite se rukama kao u videu. Pazite da laktovi budu u naznačenoj visini. Ostanite tako 20 do 30 sekundi. Ovu vježbu ponovite tri puta.

Deva - kleknite, ispravite leđa pa natraške položite dlanove na stopala. Ostanite tako 30 sekundi.

Pramac - legnite na trbuh i uhvatite se rukama za gležnjeve. Izdržite 30 sekundi.

Kotač - napravite most i savinite se koliko možete pa ostanite u toj pozi 30 sekundi.

Stoj na glavi - ovo nije lako pa se za početak oslonite nogama na zid. Stoj na glavi treba trajati 30 sekundi do dvije minute.

Pogledajte u videu kako izvesti joga vježbe za grudi:

Sklekovi

Postavite se na ruke i koljena, ruke ispod ramena i koljena ispod kukova.

Zakoračite stopalima unazad i ispravite noge tako da budete u ravnoteži na dlanovima i nožnim prstima.

Provjerite položaj tijela i ruku: tijelo bi vam trebalo činiti ravnu liniju od glave do bokova i od bokova do peta, a ruke bi trebale biti točno ispod ramena ili malo šire.

Savijte laktove pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na tijelo i spustite tijelo na pod.

Pazite da tijelo držite u jednoj ravnoj liniji od vrata preko kralježnice do kukova i dolje do peta.

Pritisnite dlanove i odgurnite pod od sebe kako biste se vratili na visoku dasku, i dalje držeći tijelo u jednoj ravnoj liniji.

Pogledajte u videu kako to napraviti:

Vježbanje s utezima

Vježba 1:

Uzmite dva utega i legnite na klupu (ili na pod ako nemate klupu).

Izdahnite dok dižete utege, a udahnite dok ih polako spuštate.

Pogledajte u videu kako to pravilno napraviti:

Vježba 2:

Stanite sa stopalima u širini kukova i držite po jedan uteg u svakoj ruci ispred bedara.

Počnite s rukama ispruženim prema tlu, a dlanovima okrenutim jedan prema drugom.

Podignite laktove prema rebrima i povucite utege uz donji dio trbuha.

Dok podižete utege, usredotočite se na stiskanje lopatica.

Spustite se natrag na početak polako.

Pogledajte u videu kako to napraviti: