Vrijeme je ljetnih viroza: Liječite se povrtnim juhama, čajem...

Na početku svakog ljeta u ordinacijama obiteljske medicine poraste broj pacijenata koji se javljaju zbog ljetne viroze, pa je tako i ovo ljeto. Ljeti su to najčešće viroze s probavnim smetnjama, koje nazivamo enterovirozama, no ima i onih respiratornih. Teško ih je izbjeći, jer savjet o tome da rjeđe izlazimo i izbjegavamo veće skupine ljudi gdje se virusi lakše prenose ljeti nije održiv, pa nam jedino preostaje - izdržati, kaže Milan Mazalin, liječnik obiteljske medicine.

Češćim pranjem ruku te pažljivim pranjem voća i povrća koje jedemo bez kuhanja možemo smanjiti rizik od zaraze putem hrane, no lako se zaraziti u kontaktu s ljudima. Kako je riječ o virusnim infekcijama, nemamo neke posebne lijekove koje možemo prepisati pacijentima, a oni realno za viroze nisu ni potrebni. Tako se terapija svodi na liječenje simptoma i strpljenje, kaže.

Pripazite na unos tekućine i odmarajte se, savjetuje obiteljski liječnik Milan Mazalin

- Moram naglasiti da nipošto nije dobro posezati za antibioticima, što ljudi često čine. Štoviše, često se događa da ljudi pronađu dvije, tri tablete koje su im ostale od zadnjeg liječenja, počnu ih piti i zovu da im prepišem novu dozu antibiotika kako bi popili 'punu' terapiju. Naravno, ne možemo ju prepisati, jer to nema smisla, antibiotici ne djeluju na viruse - podsjeća dr. Mazalin.

Zato, ako su u pitanju probavne smetnje, s proljevom ili povraćanjem, jedina je preporuka da pripazite na to da unosite dovoljno tekućine, više od onoga što tijelo izgubi kroz proljev, kako ne bi došlo do dehidracije.

- To je poseban problem kod male djece i starijih osoba, kod kojih brže može doći do dehidracije, pa o njima dodatno treba voditi računa. No, to kod svih ljudi tijekom ljeta može biti problem, jer se zbog vrućina pojačano znojimo, pa ako se pojave simptomi dehidracije treba otići u bolnicu, kako bi se s jednom ili dvije infuzije spriječilo pogoršanje stanja - upozorava liječnik.

Djeca i starije osobe skloni su dehidraciji, pa tijekom viroze s proljevom treba posebno voditi računa da nadoknađuju tekućinu u dovoljnoj mjeri

Dok traju problemi s probavom prebacite se na što laganiju hranu, kako dodatno ne biste iritirali želudac. Preporučuju se domaće juhe, posebno povrtne, jer one pomažu da nadoknadimo izgubljene elektrolite, a svakako je pametno i priuštiti si nekoliko dana odmora, kako bismo organizmu priuštili da se oporavi u miru.

Kad su u pitanju respiratorne viroze, preporuke su vrlo slične - i u ovom slučaju važni su nadoknada tekućine i odmor, a po potrebi, ako vam je začepljen nos, možete si pomoći kapima koje ublažavaju upalu sluznice.