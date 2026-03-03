Vrijeme je za ruže! Evo što sada trebate napraviti za snažan rast i najljepše cvjetove

Upravo sada postavljaju se temelji za zdrav rast, otpornost na bolesti i, ono najvažnije, obilnu cvatnju. Iako se mnogi vrtlari početnici plaše škara, njega ruža ne mora biti komplicirana. Uz nekoliko osnovnih pravila, čak i zapušteni grmovi mogu se transformirati u ponos svakog vrta.

Priprema za ključne zahvate

Prije nego što se upustite u glavne radove, važno je pripremiti odgovarajući alat. Oštre i čiste škare ključne su za precizne rezove koji će biljci omogućiti brže zacjeljivanje i smanjiti rizik od infekcija. Najkorisnijim alatom smatraju se takozvane 'bypass' škare, čije se oštrice preklapaju i stvaraju čist rez, za razliku od 'anvil' modela koji mogu nagnječiti i oštetiti osjetljive grane.

Za deblje i starije grane bit će potrebna pila za grane ili škare s dugim ručkama. Ne zaboravite na kvalitetne rukavice koje će vas zaštititi od trnja te alkohol za dezinfekciju alata, što je presudno za sprječavanje prijenosa bolesti s jedne biljke na drugu.

Nakon što zima konačno popusti i prođe opasnost od jačih mrazeva – u priobalju već u veljači, a u kontinentalnim krajevima tijekom ožujka – prvi korak je uklanjanje zimske zaštite. Pažljivo odgrnite humke zemlje, malča ili uklonite agrotekstil kojim ste štitili osjetljivo cijepljeno mjesto. Jednako je važno temeljito očistiti područje oko grma. Uklonite sve otpalo lišće i korov jer se upravo u zaostalom lišću skrivaju spore gljivica koje uzrokuju bolesti poput crne pjegavosti. Lagano rahljenje tla oko ruže omogućit će korijenu da dobije prijeko potreban zrak nakon zimske zbijenosti.

Sadnja novih ruža

Kasna zima i rano proljeće idealno su vrijeme i za sadnju novih ruža, bilo da se radi o sadnicama golog korijena ili onima iz kontejnera. Odaberite položaj s najmanje šest sati izravnog sunca i dobrom cirkulacijom zraka. Rupu za sadnju iskopajte tako da bude dvostruko šira od korjenove bale. Na dno rupe dodajte zreli kompost ili stajski gnoj te ga pomiješajte sa zemljom. Sadnice golog korijena prije sadnje potopite u vodi na nekoliko sati kako bi se rehidrirale. Prilikom sadnje, pazite da cijepljeno mjesto (zadebljanje na dnu stabljike) bude otprilike dva do tri centimetra ispod razine tla. To ga štiti od mraza i potiče rast iz plemenitog dijela. Nakon sadnje, dobro utisnite zemlju oko biljke i obilno je zalijte. Novoposađene ruže preporučuje se odmah i prikratiti na 15-20 cm visine kako bi se potaknuo snažan rast iz korijena.

Rezidba, najvažniji proljetni zadatak

Proljetna rezidba središnji je događaj u njezi ruža. Njome se ne uklanjaju samo dijelovi oštećeni zimom, već se potiče rast novih, snažnih izboja koji će nositi cvjetove. Otvaranjem središta grma osigurava se bolja cirkulacija zraka, što je najbolja prevencija protiv gljivičnih bolesti poput pepelnice. Iako se točan termin razlikuje ovisno o klimi, pouzdan pokazatelj da je vrijeme za rezidbu jest cvatnja forzicije.

Postupak započnite uklanjanjem svih preostalih listova kako biste dobili jasan pregled strukture grma. Zatim slijedite pravilo '3D' – uklonite sve mrtve (Dead), bolesne (Diseased) i oštećene (Damaged) grane. Lako ćete ih prepoznati – dok je zdravo drvo iznutra zelenkasto ili bijelo, mrtvo je smeđe i suho. Režite sve dok ne dođete do zdravog dijela. Sljedeći korak je oblikovanje. Uklonite sve grane koje se križaju i taru jedna o drugu, kao i sve izboje tanje od olovke jer oni nemaju snage za razvoj kvalitetnih cvjetova. Cilj je stvoriti prozračan grm oblika vaze.

Preostale zdrave grane skratite na željenu visinu, ovisno o vrsti ruže. Pravilan rez radi se pod kutom od 45 stupnjeva, otprilike pet do deset milimetara iznad pupa koji je okrenut prema vanjskoj strani grma. Kosi rez omogućuje otjecanje vode, dok odabir vanjskog pupa usmjerava rast novog izdanka prema van. Pristup rezidbi ovisi o vrsti ruže:

Čajevke i floribunde: Orezuju se snažno kako bi potaknule rast jakih izboja s krupnim cvjetovima. Ostavite tri do pet najjačih, zdravih grana, koje ćete skratiti na 3 do 5 pupova, odnosno na visinu od 15-20 cm od tla.

Grmolike ruže: Zahtijevaju blažu rezidbu. Cilj je održati prirodan, zaobljen oblik. Obično je dovoljno skratiti grane za otprilike jednu trećinu njihove duljine i ukloniti stare, neproduktivne grane pri samoj osnovi.

Ruže penjačice: Kod njih se ne skraćuju glavne, strukturne grane. Orezuju se samo bočni izboji koji su cvali prošle godine, i to na dva do tri pupa. Glavne grane usmjeravajte i vežite uz potporanj, po mogućnosti što više horizontalno, kako biste potaknuli cvatnju duž cijele grane.

Njega nakon rezidbe za snažan rast

Ruže su poznate kao 'veliki potrošači' hranjiva, stoga je prihrana nakon rezidbe ključna za bujan rast. Čim završite s orezivanjem, vrijeme je za prvu gnojidbu. Možete koristiti zreli stajski gnoj, kompost ili specijalizirana mineralna NPK gnojiva za ruže. Organski materijali ne samo da hrane biljku, već i poboljšavaju strukturu tla. Mnogi iskusni uzgajivači preporučuju i dodavanje peleta lucerne, koje su bogate dušikom i prirodnim hormonima rasta.

Nakon gnojidbe, preporučuje se obaviti i preventivno prskanje. Tretman preparatima na bazi bakra, poznat kao 'plavo prskanje', obavlja se prije otvaranja pupova i učinkovito uništava prezimjele uzročnike bolesti. Na kraju, oko grma nanesite sloj malča debljine pet do deset centimetara. Malč će zadržati vlagu u tlu, spriječiti rast korova i održavati stabilniju temperaturu korijena. Pravilnom pripremom u veljači i ožujku osigurat ćete da vaše ruže budu ne samo lijepe, već i zdrave i otporne tijekom cijele vegetacijske sezone.