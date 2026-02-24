Rajčice iz trgovine kao početak vaše vrtlarske avanture: Evo kako izvaditi sjeme za sadnju

Uzgoj biljaka iz sjemenki ploda koji ste upravo pojeli nije samo nevjerojatno isplativ, već i duboko zadovoljavajući proces koji vas povezuje s ciklusom prirode na najizravniji način.

POGLEDAJ VIDEO: Rat s rajčicama! Tisuće se ljudi gađalo u Španjolskoj, a osvanula i palestinska zastava

Pokretanje videa... 00:42 Rat s rajčicama! Tisuće se ljudi gađalo u Španjolskoj, a osvanula i palestinska zastava | Video: 24sata/Reuters

Hibrid iz trgovine ili starinska sorta s tržnice?

Prije nego što uronite ruke u zemlju, važno je znati s čime radite. Većina rajčica koje nalazimo na policama supermarketa su takozvani F1 hibridi. Stvoreni su križanjem različitih sorti kako bi bili otporniji na bolesti, imali čvršću kožu za lakši transport i izgledali privlačno. Sjeme iz takvog ploda proklijat će bez problema, no postoji mogućnost da biljka i plodovi koje dobijete neće biti identični 'roditelju'. Možda će biti manji, drugačijeg okusa ili oblika. To ne znači da ne trebate pokušati; naprotiv, to je dio uzbuđenja eksperimenta. Ako, pak, želite predvidljivije rezultate, potražite na tržnici ili u specijaliziranim trgovinama starinske sorte. Njihovo sjeme vjerno prenosi osobine s generacije na generaciju.

Priprema sjemena: Dvije metode za siguran uspjeh

Kada izvadite sjemenke iz svježe rajčice, primijetit ćete da su obavijene želatinoznom masom. Ta sluz sadrži inhibitore koji sprječavaju klijanje dok je sjeme još unutar ploda. Naš je zadatak ukloniti tu barijeru i pripremiti sjeme za novi život. Postoje dva vrlo različita, ali učinkovita načina kako to učiniti. Brža metoda uključuje rezanje rajčice na tanke ploške, debljine oko pola centimetra, i njihovo polaganje izravno na vlažan supstrat u posudi. Ploške se zatim prekriju tankim slojem zemlje. Iako iznimno jednostavna, ova metoda nosi rizik od razvoja plijesni.

Druga, pouzdanija metoda je fermentacija. Ona oponaša prirodni proces u kojem prezrela rajčica pada na tlo i trune, oslobađajući sjeme. Izdubite sjemenke s pulpom u staklenku, dodajte malo vode i ostavite na toplom mjestu dva do pet dana. Na površini će se stvoriti bijela skrama, a zdrave sjemenke potonut će na dno. Nakon toga, smjesu procijedite, dobro isperite sjemenke pod mlazom vode i ostavite ih da se potpuno osuše na papirnatom ručniku ili tanjuriću. Ovim postupkom ne samo da uklanjate inhibitore klijanja, već i uništavate potencijalne patogene.

Foto: juanjomenta

Sjetva i njega mladih presadnica

Idealno vrijeme za sjetvu rajčica u zatvorenom prostoru je od kraja veljače do sredine ožujka, otprilike šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza u vašem kraju. Koristite kupovni supstrat za sjetvu, nikako zemlju iz vrta koja može sadržavati uzročnike bolesti. Posude napunite supstratom, položite osušene sjemenke i prekrijte ih tankim slojem zemlje. Održavajte supstrat vlažnim, ali ne natopljenim. Za klijanje je potrebna toplina, oko dvadeset stupnjeva Celzijevih, stoga posude možete držati na nekom toplijem mjestu u kući.

Foto: Shevaga L

Kada biljčice niknu i razviju prva dva prava lista (ne ona prva dva kotiledona), vrijeme je za pikiranje, odnosno presađivanje svake biljke u zasebnu, veću posudu. Presadite ih duboko, sve do prvih listova. Stabljika rajčice ima nevjerojatnu sposobnost da na dijelu koji se nađe pod zemljom pusti dodatno korijenje, što rezultira snažnijom i otpornijom biljkom. U ovoj fazi, biljkama je potrebno puno svjetlosti, najmanje osam sati dnevno, pa je idealan položaj južni prozor. Ako nemate dovoljno prirodnog svjetla, poslužit će i obične fluorescentne lampe.

Posljednji koraci prije vrta

Prije nego što svoje mlade biljke trajno preselite na otvoreno, morate ih pripremiti na vanjske uvjete. Taj se proces naziva kaljenje i traje otprilike tjedan do deset dana. Počnite tako da biljke iznosite van na nekoliko sati u sjenu, zaštićenu od vjetra. Svakog dana postupno povećavajte vrijeme koje provode vani i izlažite ih sve više suncu. Tek kada prođe opasnost od mraza, što je u kontinentalnim krajevima obično nakon sredine svibnja, vaše su rajčice spremne za sadnju u vrt ili veće tegle. Ponovno primijenite tehniku duboke sadnje kako biste potaknuli razvoj snažnog korijenskog sustava. Osigurajte im potporanj, redovito ih zalijevajte uz korijen i uskoro ćete uživati u plodovima svog truda.