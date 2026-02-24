Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ISKORISTITE SJEME!

Rajčice iz trgovine kao početak vaše vrtlarske avanture: Evo kako izvaditi sjeme za sadnju

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Rajčice iz trgovine kao početak vaše vrtlarske avanture: Evo kako izvaditi sjeme za sadnju
Foto: Canva/123RF

Svatko tko je ikada probao sočnu rajčicu iz vlastitog vrta zna da se njezin okus ne može mjeriti s onim iz supermarketa. No što ako vam kažemo da upravo ta, često blijeda i uniformirana rajčica iz trgovine može biti početak vaše ljetne vrtlarske avanture

Admiral

Uzgoj biljaka iz sjemenki ploda koji ste upravo pojeli nije samo nevjerojatno isplativ, već i duboko zadovoljavajući proces koji vas povezuje s ciklusom prirode na najizravniji način.

POGLEDAJ VIDEO: Rat s rajčicama! Tisuće se ljudi gađalo u Španjolskoj, a osvanula i palestinska zastava

Pokretanje videa...

Rat s rajčicama! Tisuće se ljudi gađalo u Španjolskoj, a osvanula i palestinska zastava 00:42
Rat s rajčicama! Tisuće se ljudi gađalo u Španjolskoj, a osvanula i palestinska zastava | Video: 24sata/Reuters

Hibrid iz trgovine ili starinska sorta s tržnice?

Prije nego što uronite ruke u zemlju, važno je znati s čime radite. Većina rajčica koje nalazimo na policama supermarketa su takozvani F1 hibridi. Stvoreni su križanjem različitih sorti kako bi bili otporniji na bolesti, imali čvršću kožu za lakši transport i izgledali privlačno. Sjeme iz takvog ploda proklijat će bez problema, no postoji mogućnost da biljka i plodovi koje dobijete neće biti identični 'roditelju'. Možda će biti manji, drugačijeg okusa ili oblika. To ne znači da ne trebate pokušati; naprotiv, to je dio uzbuđenja eksperimenta. Ako, pak, želite predvidljivije rezultate, potražite na tržnici ili u specijaliziranim trgovinama starinske sorte. Njihovo sjeme vjerno prenosi osobine s generacije na generaciju.

PRIRODA SE BUDI Prvi radovi i rezidba: Evo što treba napraviti u vrtu u veljači
Prvi radovi i rezidba: Evo što treba napraviti u vrtu u veljači

Priprema sjemena: Dvije metode za siguran uspjeh

Kada izvadite sjemenke iz svježe rajčice, primijetit ćete da su obavijene želatinoznom masom. Ta sluz sadrži inhibitore koji sprječavaju klijanje dok je sjeme još unutar ploda. Naš je zadatak ukloniti tu barijeru i pripremiti sjeme za novi život. Postoje dva vrlo različita, ali učinkovita načina kako to učiniti. Brža metoda uključuje rezanje rajčice na tanke ploške, debljine oko pola centimetra, i njihovo polaganje izravno na vlažan supstrat u posudi. Ploške se zatim prekriju tankim slojem zemlje. Iako iznimno jednostavna, ova metoda nosi rizik od razvoja plijesni.

Druga, pouzdanija metoda je fermentacija. Ona oponaša prirodni proces u kojem prezrela rajčica pada na tlo i trune, oslobađajući sjeme. Izdubite sjemenke s pulpom u staklenku, dodajte malo vode i ostavite na toplom mjestu dva do pet dana. Na površini će se stvoriti bijela skrama, a zdrave sjemenke potonut će na dno. Nakon toga, smjesu procijedite, dobro isperite sjemenke pod mlazom vode i ostavite ih da se potpuno osuše na papirnatom ručniku ili tanjuriću. Ovim postupkom ne samo da uklanjate inhibitore klijanja, već i uništavate potencijalne patogene.

Hand taking beautiful ripe red tomatoes grown in a greenhouse
Foto: juanjomenta

Sjetva i njega mladih presadnica

Idealno vrijeme za sjetvu rajčica u zatvorenom prostoru je od kraja veljače do sredine ožujka, otprilike šest do osam tjedana prije posljednjeg mraza u vašem kraju. Koristite kupovni supstrat za sjetvu, nikako zemlju iz vrta koja može sadržavati uzročnike bolesti. Posude napunite supstratom, položite osušene sjemenke i prekrijte ih tankim slojem zemlje. Održavajte supstrat vlažnim, ali ne natopljenim. Za klijanje je potrebna toplina, oko dvadeset stupnjeva Celzijevih, stoga posude možete držati na nekom toplijem mjestu u kući.

Solanum lycopersicum: tomato seedlings grow in a pot at home on window
Foto: Shevaga L

Kada biljčice niknu i razviju prva dva prava lista (ne ona prva dva kotiledona), vrijeme je za pikiranje, odnosno presađivanje svake biljke u zasebnu, veću posudu. Presadite ih duboko, sve do prvih listova. Stabljika rajčice ima nevjerojatnu sposobnost da na dijelu koji se nađe pod zemljom pusti dodatno korijenje, što rezultira snažnijom i otpornijom biljkom. U ovoj fazi, biljkama je potrebno puno svjetlosti, najmanje osam sati dnevno, pa je idealan položaj južni prozor. Ako nemate dovoljno prirodnog svjetla, poslužit će i obične fluorescentne lampe.

SPASITE IH NA VRIJEME Greška koju radite pri zalijevanju orhideja: Zato uginu
Greška koju radite pri zalijevanju orhideja: Zato uginu

Posljednji koraci prije vrta

Prije nego što svoje mlade biljke trajno preselite na otvoreno, morate ih pripremiti na vanjske uvjete. Taj se proces naziva kaljenje i traje otprilike tjedan do deset dana. Počnite tako da biljke iznosite van na nekoliko sati u sjenu, zaštićenu od vjetra. Svakog dana postupno povećavajte vrijeme koje provode vani i izlažite ih sve više suncu. Tek kada prođe opasnost od mraza, što je u kontinentalnim krajevima obično nakon sredine svibnja, vaše su rajčice spremne za sadnju u vrt ili veće tegle. Ponovno primijenite tehniku duboke sadnje kako biste potaknuli razvoj snažnog korijenskog sustava. Osigurajte im potporanj, redovito ih zalijevajte uz korijen i uskoro ćete uživati u plodovima svog truda.

DOBRO JE ZNATI! 5 sobnih biljaka koje 'odbijaju' uvenuti: Idealne su za početnike
5 sobnih biljaka koje 'odbijaju' uvenuti: Idealne su za početnike

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam
OMETA NAM SAN

Mobitel vam je pored glave dok spavate? Evo kakve posljedice to ima za cijeli organizam

Stručnjaci savjetuju jednostavne, ali učinkovite korake. Držite mobitel barem metar udaljen od kreveta, a idealno bi bilo da noću uopće ne bude u spavaćoj sobi...
Dnevni horoskop za utorak 24. veljače: Vaga je promjenjiva, Riba je šarmantna i zavodi....
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 24. veljače: Vaga je promjenjiva, Riba je šarmantna i zavodi....

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 24. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Mladenke na mukama: 'Uzeli su mi 20 € da pogledam vjenčanicu i nisu dali da je probam'
NEUGODNA ISKUSTVA

Mladenke na mukama: 'Uzeli su mi 20 € da pogledam vjenčanicu i nisu dali da je probam'

Cijene vjenčanja lete u nebo - od najma sale i glazbe do hrane i rasvjete - a poseban udar na budžet postale su i vjenčanice. Najam haljine može stajati i do 2500 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026