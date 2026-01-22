Vrste 'svekrvi iz pakla': Jeste li prepoznali svoju među njima?

Postoji razlog zašto su 'svekrve iz pakla' česta tema filmskih zapleta i televizijskih serija. Iza humora i karikature krije se stvarnost koju mnoge žene vrlo dobro poznaju. Istraživanja pokazuju da čak 70 posto žena smatra da odnos sa svekrvom stvara ozbiljne napetosti u njihovoj vezi ili braku.

POGLEDAJ VIDEO: ‘Ovo je zagoreno!’: Svekrva bacila snahin poklon

VIDEO U novoj epizodi serijala ‘Tko mi bolje kuha?’, natjecale su se svekrva Mirjana i snaha Martina. Krunoslav je odabrao da mu spreme bolonjez, a u jednom trenutku, svekrva je bacila snahin poklon. Što se sve događalo i tko je pobijedio, saznajte u novoj epizodi. | Video: KanalRi

Posljednjih dana ta je tema ponovno dospjela u središte pozornosti nakon što je Brooklyn Beckham javno progovorio o navodno problematičnom odnosu sa svojom majkom, Victorijom Beckham. U emotivnim istupima tvrdio je da se osjeća kontrolirano te da je njegova majka prešla granicu na njegovu vjenčanju s Nicolom Peltz Beckham, uključujući i navode o prvom plesu i vjenčanici. Iako obiteljske drame slavnih uvijek treba uzeti s dozom rezerve, ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o jednom neugodno čestom fenomenu: sukobu između majke i partnerice.

Zašto se dvije najvažnije žene u muškarčevu životu tako često nađu na suprotnim stranama? I zašto muškarci rijetko imaju slične probleme s punicama?

Psiholozi odgovor sažimaju u jedan pojam: majčinsko natjecanje.

Strah od gubitka mjesta broj jedan

Godinama, pa i desetljećima, mnogim majkama sin je bio središnja figura njihova emocionalnog svijeta. Kada sin pronađe partnericu, ta se veza prirodno mora promijeniti – ne nestati, ali se preraspodijeliti. Za neke majke taj prijelaz nije bolan. Za druge jest.

Kada majka ne uspije prihvatiti da više nije primarna emocionalna figura, dolazi do onoga što psiholozi nazivaju triangulacijom. Umjesto da se povuče i pusti sinu da gradi vlastiti odnos, ona se – često nesvjesno – počinje natjecati s njegovom partnericom.

Foto: 123RF

To natjecanje rijetko je otvoreno. Češće je zamaskirano u brigu, šalu, “dobronamjerni savjet” ili pasivno-agresivne komentare. Upravo zato snaha često ispada preosjetljiva, dok svekrva zadržava imidž dobronamjerne majke.

Zašto muškarci prolaze lakše?

Sinovi su često snažan izvor emocionalne bliskosti, osobito kod žena koje u vlastitom braku nisu dobile dovoljno podrške ili intimnosti. Gubitak te uloge može se doživjeti kao gubitak identiteta.

Osim toga, istraživanja pokazuju da je žensko-žensko natjecanje psihološki intenzivnije. Žene su sklonije međusobnom vrednovanju kroz izgled, ponašanje, roditeljstvo i “žensku kompetenciju”. Muškarci rijetko ulaze na takvo bojno polje sa svojim punicama – kriteriji jednostavno nisu isti.

Kako izgleda 'svekrva iz pakla'?

Stručnjaci prepoznaju nekoliko tipičnih obrazaca ponašanja koji se iznova ponavljaju u obiteljskim konfliktima.

Durica koristi uskraćivanje ljubavi kao oružje. Ako ne dobije što želi, povlači se, dramatizira ili se emocionalno zatvara, znajući da će sin teško podnijeti krivnju.

koristi uskraćivanje ljubavi kao oružje. Ako ne dobije što želi, povlači se, dramatizira ili se emocionalno zatvara, znajući da će sin teško podnijeti krivnju. Kritičarka stalno dovodi u pitanje roditeljske odluke snahe. Kritike su često prikrivene brigom, ali iza njih stoji strah od gubitka kontrole i vlastite važnosti.

stalno dovodi u pitanje roditeljske odluke snahe. Kritike su često prikrivene brigom, ali iza njih stoji strah od gubitka kontrole i vlastite važnosti. Lutkarica djeluje iz sjene. Sinu se predstavlja kao saveznica, povjerava mu se i suptilno potkopava odnos para, stvarajući razdor bez otvorenog sukoba.

djeluje iz sjene. Sinu se predstavlja kao saveznica, povjerava mu se i suptilno potkopava odnos para, stvarajući razdor bez otvorenog sukoba. Preintimna svekrva briše emocionalne granice. Sin joj nije samo dijete, već emocionalni oslonac, a snaha se doživljava kao prijetnja toj vezi.

briše emocionalne granice. Sin joj nije samo dijete, već emocionalni oslonac, a snaha se doživljava kao prijetnja toj vezi. Pasivno-agresivna majstorica je “šala” koje bole. Uvijek ima alibi: “Ma samo se šalim”, dok poruka savršeno pogađa metu.

majstorica je “šala” koje bole. Uvijek ima alibi: “Ma samo se šalim”, dok poruka savršeno pogađa metu. Mučenica gradi moć kroz žrtvu. Stalno podsjeća na sve što je učinila i očekuje trajnu zahvalnost, lojalnost i osjećaj krivnje.

gradi moć kroz žrtvu. Stalno podsjeća na sve što je učinila i očekuje trajnu zahvalnost, lojalnost i osjećaj krivnje. Teritorijalna preuzima kuhinju, djecu ili kućanstvo, jer kontrola prostora znači kontrolu uloge “glavne žene”.

Nevidljivi sukob koji nagriza brak

Iako se često banalizira, sukob između svekrve i snahe nije trivijalan. Ako se ne prepozna i ne postave jasne granice, može ozbiljno narušiti partnerski odnos. Psiholozi naglašavaju da ključnu ulogu ima partner – sin – koji mora jasno pokazati gdje su granice i tko mu je primarna obitelj.

Foto: 123RF

Jer kada se taj balans ne uspostavi, “svekrva iz pakla” prestaje biti filmski stereotip i postaje vrlo stvaran problem – s posljedicama koje nadilaze obiteljske ručkove i pasivne komentare.