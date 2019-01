Vruće igrice: Zajedno istražite svoje maštarije, želje i fetiše

Bez obzira jeste li u novoj vezi ili u dugom braku, ponekad može biti teško zadržati razinu uzbuđenja u krevetu kakvo želite ili ste imali prije, kaže Elizabeth Cramer, autorica knjige '131 Sex Games & Erotic Role Play for Couples: Have Hot, Wild, & Exciting Sex, Fulfill Your Sexual Fantsies, & Put the Spark Back in Your Relationship with These Naughty Scenarios'.

- Prečesto zaboravljamo da bi seks trebao biti zabavan i kreativan, a u tome ne pomažu ni svakodnevne obaveze. Zato bi bilo dobro začiniti ga igranjem uloga, što može pomoći i kod dodatnog povezivanja s partnerom na svim razinama - tvrdi.

Zajedno istražite svoje maštarije, želje i fetiše. Nema lošeg načina za isprobavanje ovih prijedloga, samo se pobrinite da oboje uživate te da ne radite nešto što vas ne privlači ili za što niste spremni.

- Primjerice, neka jedno od vas bude špijun, a drugo policajac. Špijun neka krene zavoditi partnera kako bi od njega dobio podatke, a policajac mu potom odaje svoj identitet te mu stavlja lisice i veže za stolac. Potom ga ispituje različitim oblicima 'mučenja' koji mogu uključivati povez za oči, pero za škakljanje, kockicu leda, pa i igračku pendrek ili bič - govori autorica.

Prije početka igranja uloga možete odrediti sigurnu riječ za slučaj da vam postane neugodno ili želite stati iz bilo kojeg drugog razloga. Odjenite se za uloge, no ispod svega odaberite seksi donje rublje.

- Uloge možete prilagoditi svojim željama. Možda želite da vaš partner glumi superjunaka koji vas je spasio od neprijatelja pa ga trebate nagraditi. Možete se poigrati ulogama direktora i tajnice, liječnika i medicinske sestre ili se poigrati s likovima iz omiljenih filmova ili serija - navodi.

Još jedna od popularnih igrica je i vraćanje u školske dane. Jedno neka daje instrukcije, a drugo neka bude nestašan učenik koji nije osobito zainteresiran za gradivo. Instruktor bi trebao biti uporan te nagovarati kolegu na suradnju. Pokušajte s tepanjem i slatkim riječima, a ako to ne upali pokušajte sa zavođenjem ili, za one osobito nezainteresirane, s udarcima po stražnjici.

Ako vam se više sviđa uloga učitelja i učenika, neka jedno od vas ima problema s ocjenama. Potrudite se zaraditi veću ocjenu zavođenjem učitelja na razne načine, a ako vam se to sviđa, pustite da 'učitelj' vodi glavnu riječ i bude dominantan te vam govori što želi da mu radite - savjetuje autorica samo neke od seksi uloga koje možete isprobati sa svojim partnerom.

