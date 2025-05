Wings for Life World Run daje novu dimenziju natjecanja

Za uspjeh na Wings for Life World Runu važna je količina vremena provedena na treninzima i na utrkama. Ironman je među krovnim sportovima aerobne izdržljivosti i zbog toga Ironmani imaju svoje prednosti, jer su navikli ići i kad svi drugi odustaju. Naravno, tu su još ultramaratonci i trail trkači koji imaju slične karakteristike i mogu pobijediti u Zadru.

Prvi puta sam putovao iz Zagreba na dan utrke. Nije bio problem. Odlična organizacija omogućava da proces registracije, preuzimanja startnog broja i odlazak na start napravim u kratkom vremenu bez nepotrebnog stajanja i lutanja što je često slučaj sa utrkama ovakve veličine. Ja sam sve obavio za manje od 30 minuta od dolaska pa je tako ostalo vremena i za druge planirane aktivnosti.

Upoznao sam nove ljude i pozdravio kolege. To mi je uvijek prioritet u Zadru. Kratki su to susreti a ponekad i sa zaboravljenim imenima no uvijek kao arhitekt i trener pamtim lica te osjećam da smo toga dana svi bili kao jedan bez obzira da li je netko vrhunski sportaš, amater ili potpuni početnik bez iskustva u trčanju.

Da dobro ste me čuli, u Zadru je bilo i takvih koji su otrčali samo zato jer su to mogli! Neobičan je taj format utrke, jedinstven u svijetu gdje možete trčati i hodati, a onda kada više ne želite samo se odmorite i pričekate da vas sustigne presretačko vozilo.

Sigurno se i pitate koliko sam ja kilometara otrčao. Ne tako puno kao što bih možda mogao - četrnaest. Skromno je to u usporedbi sa gotovo 60 kilometara koliko sam otrčao prije devet godina. Upravo je kilometar br. 14 imao predivnu plažu u Sukošanu sa organiziranim ručkom za sve natjecatelje. Idealna prilika koju nisam mogao odbiti.

U uvodnim izdanjima zadarskog Wings for Life World Runa bio sam jedan od najuspješnijih trkača. Dugo sam bio u vodstvu utrke 2014. godine, a godinu kasnije završio sam drugi iza Matije Grabrovečkog, s 55 pretrčanih kilometara. U 2016. godini pobijedio sam s 56,35 kilometara.

Poruka je da ne morate uvijek davati sve od sebe čak i kada vas proglase favoritom. Treba znati uživati, pogotovo ako smatrate poput mene da ste to zaslužili!. Upravo su preopterećenost rezultatima i super herojima onaj faktor koji veliki dio naših sugrađana odvraća od bavljenja trčanjem i općenito vježbanja. Nažalost, sve je više i mladih koji se ne znaju nositi sa sve većim pritiskom sporta, bilo vrhunskog ili rekreativnog.