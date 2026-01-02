Yuki brend – specijalizirana oprema za strastvene ribolovce

U 1993. godini, tvrtku Artfishing S.L. osnovao je Leonel Pereira, vođen svojom ljubavlju prema sportskom ribolovu koja ga je pratila od djetinjstva. Na taj način ostvario je svoj san, pretvarajući strast u životni poziv. Od tada, Yuki gradi reputaciju na vrhunskim materijalima, stalnim inovacijama i rezultatima na svjetskim prvenstvima, što ga je učinilo izborom mnogih vrhunskih ribolovaca u različitim vrstama ribolova.

Zašto Yuki donosi prednost na moru

Naglasak na realnim potrebama ribolovaca vidi se u širokoj ponudi: od štapova i rola do fluorokarbonskih predveza, udica i dodataka. Yuki sustavno pokriva tehnike poput surfcastinga, spinninga, feeder i match ribolova, kao i ribolov iz plovila. Rezultat su pouzdani proizvodi koji rade u zahtjevnim uvjetima – u bistroj vodi, jakom kurentu ili na moru s puno prepreka – i omogućuju preciznu prezentaciju mamaca različitih veličina za ciljane vrste riba.

Preporuke proizvoda Yuki prema vrsti ribolova

Surfcasting: maksimalna udaljenost i osjetljivost

Yuki je lider u proizvodnji surfcasting štapova, prepoznat po svojoj naprednoj tehnologiji i inovacijama. Njihovi štapovi, izrađeni od visokog modula karbona, idealni su za sve razine ribolovaca, a dolaze s različitim opcijama poput trodijelnih, longcasting i teleskopskih modela. Ova specijalizirana oprema omogućuje maksimalnu udaljenost izbačaja te minimalnu vibraciju u najzahtjevnijim uvjetima. Od 2026. godine, Pangea ribolov ekskluzivno nudi najnovije serije Yuki NEXT GEN štapova, čime nudi domaćim ribolovcima priliku da unaprijede svoje ribolovne performanse s opremom vrhunske kvalitete. Svi modeli dizajnirani su tako da savršeno surađuju s odgovarajućim rolama te olakšavaju ribolov na različitim terenima poput pješčanih sprudova i kamenitih obala.

Predvezi i fluorokarbon: nevidljivost i otpornost

U bistroj vodi, gdje je prezentacija mamca presudna, Yukijev izbor fluorokarbona nudi rješenje za svaku situaciju:

Saikou Soft je 100% fluorokarbon razvijen u suradnji sa Seaguarom u Japanu. Mekša i elastičnija struktura pogodna je za osjetljivu prezentaciju u surfcastingu, coarse i obalnom ribolovu, uz vrlo nisku memoriju i visoku nosivost u čvoru. Odlično se uklapa kada je potreban uravnotežen odnos udice i mamca, primjerice pri lovu oprezne orade ili ciple.

Final Line Elastic nudi nešto veću elastičnost od klasičnih fluorokarbona, što je idealno za snoode i fine sisteme u slatkim i morskim uvjetima. Praktički je nevidljiva u vodi i izbor je brojnih natjecatelja na svjetskoj razini.

SEAGUAR NEOX je najkvalitetniji i najcjenjeniji fluorokarbon u Yuki ponudi. Ova vrhunska nit pruža savršen balans između izdržljivosti i diskrecije, čime zadovoljava najviše standarde čak i najzahtjevnijih ribolovaca. SEAGUAR NEOX je izrađen od 100% fluorokarbona vrhunske kvalitete, pružajući izrazitu trajnost i izvanrednu otpornost na abraziju. Njegova sposobnost skrivanja u vodi osigurava optimalnu prezentaciju mamaca čak i najopreznijoj ribi. Zbog ovih karakteristika SEAGUAR NEOX preporuka je za profesionalne i rekreativne ribare koji traže beskompromisnu kvalitetu.

Strateški odabir promjera omogućuje precizan balans između diskrecije i nosivosti: tanje dimenzije za bistru vodu i opreznu ribu, a veće veličine za prepreke, školjke i abrazivno dno.

Udice: precizno kvačenje i držanje

YUKI udice konstruirane su s geometrijom koja osigurava visoku penetraciju na tvrđim ribljim ustima. Za plovkarenje, bolognese i fine morske tehnike, Yuki Y005N dolazi u nizu veličina kako bi se uskladila s prirodnim mamcima i ciljanim vrstama te održala idealna prezentacija bez nepotrebnog oštećenja mamca.

Yuki kontinuirano širi ponudu i u segmentu specijaliziranih modela, poput novijih serija udica razvijenih za surfcasting i ribolov plovkom, što potvrđuje fokus na inovacije i potrebe natjecatelaca.

Dodatne prednosti i preporuke proizvoda

Najprodavaniji i najtraženiji artikli iz Yuki kataloga uključuju:

Najlon Yuki Orata – specijalno dizajniran za orade, apsolutni bestseller u Hrvatskoj.

Najlon Yuki Invisible (100m/150m/300m) sa slojem fluorokarbona, vrhunska ponuda za razne vrste ribolova.

DOMO 8x upredenice – multicolor vrpce koje su vrlo tražene u ribolovnoj zajednici.

Udice Yuki – te vezane udice za dodatnu praktičnost.

Predvezi za kančanicu (SEAGUAR FC) – iznimno cijenjeni među ljubiteljima mora.

Surfcasting štapovi nove generacije – serija Next Gen sada dostupna i u Hrvatskoj.

Yuki Nuba štapovi – specijalizirani za jigging, popping i big game ribolov, poznati po robusnoj izdržljivosti.

Yuki štapovi za lignje iz broda – poput klasičnih modela MUKAI, idealni za ulov lignji.

YUKI MASTERS: Svjetsko natjecanje u surfcastingu

Yuki je poznat ne samo po svom asortimanu opreme već i po organizaciji prestižnih natjecanja. Tako je YUKI MASTERS, svjetsko natjecanje u surfcasting disciplini, ove godine održano u Maroku, okupljajući najbolje ribolovce na fantastičnoj pozornici. Ova manifestacija dodatno potvrđuje Yukijevu strast prema unapređenju i promociji sportskog ribolova na globalnoj razini.

Pangea ribolov: stručna ponuda za more i slatke vode

Pangea ribolov prati potrebe strastvenih ribolovaca i nudi Yuki proizvode koji se ističu kvalitetom i specijalizacijom. U istoj ponudi nalaze se i mamci za šaranski ribolov – primjerice boile iz FloppyBaits linije – kako bi se kompletirao sustav od predveza do mamca. Ribolovci koji prate novitete svakako će cijeniti mogućnost nabave najmodernijih proizvoda poput serije Yuki NEXT GEN štapova, dostupnih na Pangea ribolov.

Pogledajte i našu ponudu ribolovnih štapova i rola na stranici Pangea ribolov i uvjerite se u kvalitetu koja odgovara svim razinama ribolovaca!