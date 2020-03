Za 101 rođendan Owen želi tek 101 tisuću lajkova na Twitteru

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: KAKO SE NOSITE SA FRUSTRACIJOM I STRESOM U 'KORONA' SITUACIJI?

Owen iz Amerike je 100-godišnjak čiji je rođendan otkazan zbog mjera socijalnog distanciranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

On je tražio da mu se uoči rođendana, umjesto zabave, pomogne da skupi 101 tisuću lajkova na Twitteru, piše Dailymail.

Na fotografiji koja je objavljena na Twitteru, nasmiješeni Owen drži znak na kojem piše: 'Bok! Ja sam Owen. Punim 101 godinu 31. ožujka. Moja rođendanska zabava je otkazana zbog socijalnog distanciranja. Pomozite mi da proslavim rođendan uz 101 tisuću lajkova/komentara'.

Umjesto zabave, svemu čemu se ovaj umirovljenik nada je, 101 tisuća pozdrava iz cijelog svijeta.

Budući da pandemija teže pogađa starije ljude, Owen je među milijunima umirovljenika koji se samoizoliraju.

Njegova je poruka dobila ogromnu podršku nakon što ju je na Twitteru podijelio Mohamad Safa, stalni predstavnik UN-a, poduzetnik i klimatski aktivist iz Libanona.

His 101st birthday party was canceled because of the impact of the Coronavirus. Please share and comment to help us make his upcoming birthday special. Please leave him a message here.



Take 60 seconds and do it for Owen! pic.twitter.com/coIVAJ2rKv