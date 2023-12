Za bolje fizičko stanje i osjećaj lakoće: Svaka je aktivnost bolja od sjedenja, čak i spavanje

Nije tajna da je dovoljna tjelesna aktivnost ključna za naše cjelokupno zdravlje, stoga je jasno da pretjerano sjedenje ostavlja previše tragova na naše fizičko stanje. U novom istraživanju objavljenom u European Heart Journalu, istraživači su željeli procijeniti utjecaj tjelesne aktivnosti u odnosu na sjedilački način života i kardiometaboličko zdravlje te kardiovaskularne bolesti. Odnosno, bilo koje bolesti srca i/ili cirkulacije.

Proučili su podatke iz šest studija, koje su uključivale preko 15.000 ljudi iz pet različitih zemalja. Sudionici u ovim studijama koristili su nosive monitore aktivnosti za bilježenje podataka o svojoj tjelesnoj aktivnosti, kao i mjerenje stanja srca.

Promatrajući rezultate, istraživači su otkrili zanimljiv trend: ne samo da je umjerenija do intenzivnija aktivnost koristila zdravlju srca, nego je čak i spavanje bilo bolje za zdravlje srca nego dugotrajno sjedenje, piše mbg.

Istraživači su također koristili model za procjenu što bi se dogodilo kada bi ljudi promijenili razinu aktivnosti kako bi bili aktivniji i manje sjedili. Pritom su otkrili da čak i samo pet minuta tjelesne aktivnosti dnevno može koristiti zdravlju srca, što znači da i mali napor na koncu puno znači.

Rezultati također sugeriraju da će ljudi koji su najmanje aktivni imati najviše koristi od uvođenja aktivnog vremena.

- Već znamo da tjelovježba daje brojne koristi za vaše zdravlje kardiovaskularnog sustava, a ovo ohrabrujuće istraživanje pokazuje da zamjena čak i nekoliko minuta sjedenja s nekoliko minuta umjerene aktivnosti može u konačnici smanjiti indeks tjelesne mase, nivo kolesterola, obujam struka te ćete imati niz drugih fizičkih prednosti - objasnio je koautor studije James Leiper.

Nalazi ove studije trebali bi biti dobra vijest za svakoga tko želi poboljšati zdravlje srca.

Autori studije napominju da je, kada je riječ o intenzitetu, energična je aktivnost super ako nemate vremena. No ako imate vremena, svakako ga iskoristite za dugu šetnju. Ili se možete odlučiti na radni stol koji ima stajaću opciju.

- Veliki zaključak našeg istraživanja je da iako male promjene u načinu na koji se krećete mogu imati pozitivan učinak na zdravlje srca, intenzitet kretanja je bitan - objašnjava koautorica studije, liječnica Jo Blodgett.

- Najviše korisna promjena koju smo primijetili bila je zamjena sjedenja umjerenom do intenzivnom aktivnošću, a to može biti trčanje, brzo hodanje ili penjanje stepenicama. To je u osnovi bilo koja aktivnost koja ubrzava otkucaje srca i tjera vas da brže dišete, čak i na minutu ili dvije - naglasila je liječnica.

Naravno da ne možemo pobjeći od sjedilačkog načina života, naročito ako radimo za stolom ili dugo putujemo na posao, ali ova otkrića sugeriraju da male izmjene kretanja mogu puno pomoći.

Poanta je da ako se želite dugoročno brinuti o zdravlju i dobrobiti svog srca, što manje sjedite, to bolje. I mala šetnja čini veliku promjenu.