Većina ljudi misli da za spojeve treba puno novca, ali to nije točno, može se za male novce izaći na spoj i odlično se zabaviti, često i bolje nego na nekom skupom mjestu. Poanta nije u tome da bude jeftino, naravno, nego zanimljivo i zabavno, te da to bude prilika da se bolje međusobno upoznate.

Imajte na umu da takav provod mogu predložiti oba partnera, a glavna je 'tajna' dobrog provoda to da druženje dobro isplanirate. Prije svega, trebali biste malo porazgovarati o tome kako se volite zabavljati, kako biste izabrali ono što će partneru odgovarati.

Uzmite si malo vremena, pa istražite turističku ponudu i ponudu događanja u vašoj okolici, pa isplanirajte druženje koje će vam omogućiti da provedete dosta vremena zajedno, u šetnji i razgovoru, uz detalje koji će vam osigurati i puno smijeha.

Evo nekoliko prijedloga, na temelju inicijalnih ideja sa portala Your Tango:

1. Izaberite neki lokalni festival ili sajam

Istražite ponudu lokalnih sajmova i festivala povodom dana grada, ili neku sličnu manifestaciju na kojoj će biti ulične glazbe, prilike za razgledavanje lokalnih proizvoda, i kupnju jeftinog obroka koji možete pojesti na klupi u parku.

To je dobra prilika za razgovor o širokom spektru tema: O glazbi koju volite, o tome što volite jesti, o tradiciji koja vam se sviđa i slično, te dobra prilika da izaberete pravi omjer vremena koje ćete provesti udvoje u odnosu na šetnju u gužvi.

2. Potražite posebnu ponudu u kafićima

Danas je sve više kafića i barova koji imaju posebne degustacije ili izložbe fotografija i slika, ili organiziraju razne vrste kvizova i natjecanja, pa uz jedno ili dva pića možete uživati u zanimljivom programu cijelu večer. To može biti i dobar način da provjerite kako funkcionirate kao tim (ako se prijavite na kviz u istoj ekipi) te da se upoznate u natjecateljskom okruženju.

3. Posjet slastičarni i kolači 'za van'

Odaberite lokalnu slastičarnu ili čokolateriju i odaberite nekoliko poslastica koje ćete uzeti 'za van'. Otiđite u park i sjednite na klupu, ili na dekicu koju ste ponijeli sa sobom. Uživajte u slatkišima uz razgovor barem nekoliko sati, jer je to sjajna prilika da se bolje upoznate i povežete. Imajte na umu da je čokolada afrodizijak, pa je bolje da vas u parku ne 'ulovi' mrak.

4. Uživajte u zajedničkom kuhanju

Dogovorite kod koga se kuha i potražite neki zanimljiv recept s Interneta, možda nešto što ćete prvi puta probati. Podijeliti obaveze i troškove oko nabave namirnica, pa krenite od dogovora oko toga tko će sjeckati koju hranu, a tko miješa. Pobrinite se za romantičnu glazbu i svijeće kad dođe vrijeme za serviranje.

Ako ste se tek upoznali i u friškoj ste vezi, alternativa tome je dogovor s prijateljima da kod nekog ispečete roštilj. Tako ćete upoznati partnera i ljude s kojima dijeli zajedničke interese, što vam može pomoći da puno toga saznate o njemu.

5. Spakirajte hranu za piknik uz rijeku

Šetnja nasipom s dekicom u ruci i košaricom sa sendvičima, sve dok ne izaberete mjesto gdje ćete se stacionirati, može biti sjajan način za neobavezno ćakulanje i upoznavanje. Ako ste već bili na sličnim druženjima, možete krenuti na izlet i na biciklima. Ponesite frizbi, ili rekete za badminton, da bude zabavnije. Uživajte u sendvičima i sokovima i izležavanju u hladu.

6. Trčite ili vježbajte zajedno

Oboje volite trčati, plesati, planinarite ili volite plivati? Idealno bi bilo organizirati ta druženja zajedno: Istražite povoljne opcije karata za bazen, potražite popuste za parove u plesnoj školi, ili se jednostavno dogovorite da dva puta tjedno počinjete trčati u parku. Poslije toga možete otići na smoothie - ili nešto više..

7. Istražite lokalne OPG-ove

Mnogi OPG-ovi omogućavaju da dođete do njih i sami uberete voće ili povrće koje ćete otkupiti, što može biti dobra prilika da se družite u prirodi. Izaberite jagode, u kojima kasnije možete uživati sa šlagom, ili neku vrstu voća od koje kasnije možete ispeći kolač. Još bolja alternativa tome je da se dogovorite i zajedno odete pomoći u obrađivanju vrta nekome od rođaka ili prijatelja sa sela.

8. Druženje za marendu

Ručak ili večera u nekom skupom restoranu su dobar izbor ako vam je već na umu prosidba, no ako se tek upoznajete zasigurno ćete puno više uživali u marendi u nekom lokalnom bistrou. Kasni doručak i šetnja gradom ostavljaju dovoljno prostora da isplanirate ugodan dan.

9. Kupanje u blizini

Istražite lokalna kupališta u blizini vašeg grada, pa isplanirajte izlet koji će završiti kupanjem u jezeru, rijeci ili bazenu. Prije toga možda možete obići neku lokalnu znamenitost ili posjetiti muzej, pa u hladu možete uživati u razgovoru o onome što ste vidjeli.

10. Vožnja okolo bez cilja

Neka svatko od vas izabere neko mjesto koje bi volio posjetiti u krugu od stotinu kilometara, no nemojte podijeliti što ste izabrali. . Krenite tako da se prvih pola sata držite vaših uputa do mjesta do kojeg vi želite stići, pa onda prepustite drugoj strani da vodi kuda ćete tijekom idućih pola sata i izmjenjujte se.

Stanite tamo gdje vam se sviđa da biste se prošetali, okupali, popili piće... Ovo je dobra opcija ako već neko vrijeme izlazite, jer ćete biti zatvoreni u automobilu i koncentrirani jedno na drugo cijeli dan.