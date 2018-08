Za još ukusniji domaći sladoled dodajte male komadiće keksa

Sladoled se najbrže radi od hladnih sastojaka stoga smjesu napravite unaprijed i držite je u hladnjaku tijekom noći kako biste ubrzali pripremu sladoleda, savjetuje Lisa Bond, autorica knjige “A to Z Ice Cream Making: Ice Cream at Home for Total Beginners”.

- Alkoholna pića mogu dati slasnu notu sladoledu, ali ona usporavaju proces zamrzavanja. Ako u smjesu stavite previše alkohola, sladoled se neće zamrznuti. Alkohol koristite da začinite sladoled, a ne da ga ‘napijete’ - savjetuje autorica. Sladoled možete začiniti po svome ukusu, ne morate slijepo slijediti recept. Ako poželite dodati sastojke koji nisu u receptu, poput čokoladnih mrvica ili keksa, dodajte ih na kraju procesa za najukusnije i najbolje rezultate, tvrdi Bond.

Posudu držite u zamrzivaču

- U domaćem sladoledu nalaze se prirodni sastojci, nema konzervansa, aditiva i slično. Stoga domaći sladoled treba pojesti u otprilike tjedan dana jer će nakon toga izgubiti okus. Sastojke sladoleda može zamijeniti i niskokaloričnim alternativama. Sladoled će manje debljati, ali neće imati jednako dobar okus. U plitkim posudama lakše ćete izmiješati sastojke sladoleda. U njima će se sladoled i brže zamrznuti te ćete ga moći lakše zagrabiti. Za bržu pripremu sladoleda, posudu u koju ćete staviti smjesu prije toga stavite u zamrzivač na nekoliko sati, tvrdi autorica.

- Za ukusan sladoled od limuna u posudi pomiješajte dvije i pol šalice tučenog slatkog vrhnja, pola šalice mlijeka, šalicu šećera i tri žlice limunova ekstrakta pa smjesu prelijte u tavu. Stavite je na laganu vatru i pričekajte da smjesa počne kuhati pa je maknite s vatre, poklopite i pustite da stoji desetak minuta. Dok čekate, istucite pet žumanjaka u posudi i iscijedite 3/4 šalice limunova soka. Nakon deset minuta vratite tavu na laganu vatru i izdvojite šalicu smjese. Smjesu iz šalice polako prelijevajte u smjesu žumanjaka uz miješanje. Kad se sastojci stope, smjesu prelijte natrag u tavu. Kuhajte oko deset minuta na laganoj vatri dok smjesa ne postane kremasta. Prelijte kremu u posudu, stavite je u hladnjak i ostavite tijekom noći, i limunov sok stavite u hladnjak. Drugi dan umiješajte limunov sok u smjesu pa je izmiksajte u mikseru za sladoled. Stavite u zamrzivač na barem četiri sata. Poslužite kao osvježavajući desert za “čišćenje nepca” nakon teškog jela, poput pečene svinjetine, savjetuje autorica.

Ne preskačite korake

- Sladolede radite prema receptima koji vama odgovaraju. Zamijenite sastojke sličnim sastojcima, ali i pripazite da ne izgubite kvalitetu završnog proizvoda. Sastojke mijenjajte jedino ako su novi dobra zamjena. Neki se domaći sladoledi spremaju u svega nekoliko minuta, dok za druge treba jako puno vremena. Unaprijed razmislite koliko vremena imate na raspolaganju jer se koraci u pripremi sladoleda ne preskaču - ističe autorica.

Nemojte smjesu raditi na jačoj vatri kako biste bili brži te pripazite da vam se, prilikom izrade sladoleda, smjesa ne prekuha. Za najukusniji sladoled od čokolade, kombinirajte čokoladu s kakaom u prahu, a za jedinstven okus sladoleda, kombinirajte više vrsta čokolade, savjetuje.