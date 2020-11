Za kakvim partnerom potajno žudite? Godina rođenja otkriva

Kao prvo, da biste saznali za kakvim to partnerom potajno žudite, od godine u kojoj ste rođeni morate posebnim izračunom dobiti svoj broj koji otkriva puno. Jednostavno je

<p>Na primjer, rođeni ste 1986. </p><p>Zbrojite sve brojeve 1+9+8+6=24, i nastavite zbrajati dok ne dobijete jednoznamenkasti 2+4=6, u ovom slučaju broj koji tražite je 6 i pod njim ćete pronaći detalje o tome kakvog partnera želite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO o zaljubljenosti:</p><h2>Broj 1</h2><p>Vi želite inteligentnog partnera sa kojime možete voditi zanimljive razgovore. Moguće je da čak podsvjesno žudite za nekim pametnijim od vas, jer to vam je neka vrsta izazova obzirom da volite nove i nepoznate situacije, a rado i učite nešto novo.</p><p>Partner koji vam nikako ne odgovara je netko tvrdoglav i isključiv. Potrebni su vam je oslonac i podrška. Vaš idealan partner je dobar govornik koji se zna gramatički ispravno izražavati i želi mirnu ljubav bez nekih velikih oscilacija i drame.</p><h2>Broj 2</h2><p>Vi reagirate isključivo na emocije, stoga priželjkujete vrlo osjećajnog partnera kojemu neće biti problem otvoreno izražavati ljubav i pokazivati emocije. </p><p>Od savršenog partnera očekujete da vam iznova pokazuje ljubav, podastire dokaze o svojim osjećajima za vas i uredno njeguje vaše samopouzdanje. Nikako ne volite grube ljude pa to ne trpite ni kod partnera, samo pažnju, nježnost, ljubav.</p><h2>Broj 3</h2><p>Vi ćete za pravu ljubav napraviti sve, ali i očekujete puno od druge strane. Očekujete maksimalnu, bezuvjetnu ljubav i toleranciju, očekujete ideal ljubavne veze. </p><p>Iako to u današnje vrijeme može biti vrlo teško pronaći, nije nemoguće. Ako uspijete i nađete takvog partnera, živjet ćete kao u bajci.</p><h2>Broj 4</h2><p>Vi želite nekog sličnog sebi, nekoga vrlo odgovornog i pomalo tradicionalnog. Partner koji bi bio ostvarenje vaših snova mora biti pošten i marljiv, netko na koga čete se moći osloniti i tko će cijeniti vaše osobine.</p><p>Za vas nikako nisu neuravnoteženi odnosi puni drame, vi volite znati na čemu ste s nekime i vidjeti kamo ta ljubavna veza vodi.</p><h2>Broj 5</h2><p>Vaš idealan partner mora biti vesele naravi, pričljiv, zanimljiv i inteligentan. Od njega očekujete preuzimanje inicijative, ugodna iznenađenja, smijeh, zabavu... </p><p>Oni u čijem društvu vam je dosadno ili pokušavaju ograničavati vašu slobodu, nikako nisu za vas i ta veza ne bi dugo trajala. Također, niste skloni raspravama.</p><h2>Broj 6</h2><p>Vi sanjate o šarmantnom, lijepom i poželjnom partneru koji će vam pružiti blagodati ugodnog života, i niste jedini. Važno vam je da vam pokazuje ljubav, pažnju i solidnu dozu erotiku, to vam je jako važan aspekt života. </p><p>Priželjkujete nekoga sa kime ćete imati dobar brak, stabilne financije, divno uređen dom, djecu, raskošan društveni život...</p><h2>Broj 7</h2><p>Vas ne može zadovoljiti ništa manje od izuzetno inteligentnog partnera sa kojime možete voditi filozofske razgovore i analizirati sve i svašta. </p><p>Uz to očekujete iskrenu i duboku ljubav, bez sumnji, ljubomore i posesivnosti. Nikakav oblik ograničavanja ne biste mogli podnijeti, jer ste otvorenog uma pa to očekujete i od druge strane.</p><h2>Broj 8</h2><p>Idealan partner za vas mora biti snažnog karaktera i uspješan na poslu, jer vam je potrebna zaštita i osjećaj sigurnosti. Mora vam biti oslonac u životu i autoritet koji vodi i postavlja granice. Treba vam netko dominantan, ali ne tip diktatora.</p><p>Fizički bi trebao biti krupnije građe, upečatljiv na cesti. Želite nekoga u čijem zagrljaju ćete se osjećati opušteno i toplo, kao da ste došli u svoj dom.</p><h2>Broj 9</h2><p>Vi definitivno žudite za ogromnim količinama ljubavi i nježnosti, a to ste spremni i pružiti partneru. Potreban vam je netko tko će vas potaknuti da se otvorite, jer ste po prirodi vrlo suzdržani. </p><p>Trebate partnera koji neće iskoristiti vaše povjerenje i izdati vas, već će biti odan i vi ćete moći biti sigurni u to, prenosi <a href="https://atma.hr/generacijski-broj-otkriva-kakvog-partnera-zelite-6-vrlo-lijepog-7-natprosjecno-inteligentnog/" target="_blank">Atma.</a></p>