Za lakše začeće žene: Biljkama iz vrta si povećajte plodnost

Neplodnost žena i muškaraca ima različite uzroke, a riječ je o prilično učestalom problemu, prema nekim procjenama 15 posto parova u zapadnom svijetu ne uspijeva začeti dijete. Osim klasičnih metoda, u liječenju neplodnosti važnu ulogu igraju i jednostavne promjene u načinu života, poput zdravije prehrane, smanjenja stresa i uzimanja dodataka prehrani. Muškarcima se osobito preporučuju koenzim Q10 i cink, a ženama specifične mješavine vitamina i minerala koje često uključuju vitamin E. Također, dobro je posegnuti za biljnim čajevima i tinkturama koje su se koristile od najstarijih vremena, a suvremena je znanost potvrdila učinkovitost mnogih od njih. Jedna od odličnih biljaka je konopljika, poznata i kao Vitex agnus castus.

To je samonikla biljka Hrvatske koja raste cijelom dužinom naše obale, a najviše je ima u Dalmaciji. Većinom raste u obliku srednje velikih grmova, no može izrasti u pravo malo stablo. Iako se u prošlosti koristio njen cvijet i list, danas se najčešće koristi samo zrelo sjeme, od kojeg se najčešće radi tinktura, no koristi se i eterično ulje. Ova je biljka detaljno ispitana modernim istraživačkim metodama koje su potvrdile njenu djelotvornost. Konopljika djeluje slično progesteronu, vrlo brzo i učinkovito uravnotežuje spolne hormone, pomaže kod izostanka mjesečnice i nekih oblika neplodnosti. Također se koristi za smanjivanje simptoma PMS-a kao što su akne, napuhnutost i emocionalna osjetljivost. Smanjuje bol kod mjesečnice, regulira funkcioniranje jajnika i menstrualni ciklus, potiče ovulaciju te istodobno pomaže smanjenju cisti na jajnicima i u maternici (estrogenom uvjetovani miomi).

Američko istraživanje pokazalo je da je 30 posto žena koje su uzimale kapsule ili tinkturu ove biljke zatrudnjele za nekoliko mjeseci. Kao pomoć pri reguliranju hormona i jačanju maternice mogu poslužiti i neke druge biljke poput svima poznate kadulje ili vrkute, koja pomaže kod svih ženskih tegoba.

ZA ŽENE:

VRKUTA

Vrkuta ili Gospin plašt (Alchemilla vulgaris) tradicionalno se smatrala ženskom biljkom zbog blagotvornog djelovanja kod menstrualnih tegoba (neredovitog ili preobilnoga krvarenja), bijelog pranja, spuštene maternice i hormonalnih tegoba. Preporučivala se za olakšavanje začeća, sprečavanje spontanih pobačaja i lakši porođaj. Vrkuta se ne preporučuje ljudima koji imaju komplikacija sa žuči, jetrima i želucem, kao ni onima koji uzimaju sredstva protiv zgrušavanja krvi. Trudnice i dojilje prije uporabe vrkute trebale bi se posavjetovati s liječnikom.

Foto: 123RF

ČAJ OD VRKUTE

Dvije žlice vrkute prelijte sa 250 ml vrele vode i ostavite poklopljeno deset minuta. Popijte dvije, tri šalice čaja na dan. Uvijek se pije svježe pripremljen čaj (ono što je preostalo od jučer može se upotrijebiti za obloge ili dodati kupeljima).

KUPKA OD VRKUTE

prokuhajte 40 g suhih listova u litri vode i ostavite da odstoji pola sata. Dobiveni čaj možete dodavati sjedećim kupkama kod ginekoloških problema ili u njega umakati obloge te nanositi na trbuh triput na dan.

PASTIRSKA IGLICA

Pastirska iglica (Geranium robertanum) koristi se za liječenje različitih krvarenja i upala sluznice, a pomaže i kod neplodnosti.

ČAJ OD PASTIRSKE IGLICE

Potrebne su vam 2 žličice pastirske iglice i 2,5 dl kipuće vode. Usitnjenu suhu pastirsku iglicu prelijte kipućom vodom, pokriveno ostaviti da odstoji 5 minuta i procijedite. Parovima koji dulje bezuspješno pokušavaju začeti dijete preporučuje se uzimati 2 puta na dan po 1 šalicu čaja.

OMAN

Oman (Inula helenium) koristi se za jačanje plodnosti i sprečavanje spontanih pobačaja. Za čaj, prelijte 1 žličicu usitnjenog suhog korijena omana s 2,5 dl kipuće vode, ostavite da pokriveno odstoji 15 minuta i procijedite. Nezaslađeni čaj pijte ujutro i navečer.

Foto: Dreamstime

CRNI KIM

Crni kim ili crnjika (Nigella sativa) od davnina na Dalekom istoku slovi kao dobar afrodizijak. Pomaže i kod nerazvijene ili spuštene maternice, bolnih mjesečnica i neplodnosti. Uzima se u obliku ulja - 1/2 žličice (30 kapi) razrijedi se u 1 dl tople vode i pije 2-3 puta na dan. Preporučuje se uzimanje tijekom 3-6 mjeseci.

KUPKA OD MIJEŠANOG BILJA

Potrebno vam je po 200 g vrkute, maslačka, preslice i stolisnika. Usitnjeno suho bilje pomiješati. Dvije šake čajne mješavine preliti s 2 litre kipuće vode i pokriveno ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Čaj procijediti i dodati u toplu vodu za sjedeću kupku. Sjedeća kupka bi trebala trajati 15-20 minuta, pazeći pritom da noge budu utopljene. Nakon kupke mirovati najmanje 15 minuta. Ova kupka pospješuje cirkulaciju i rad reproduktivnih organa.

KONOPLJIKA

Potpuno suho i zrelo sjeme sabiremo s biljke, napunimo njime do polovine čistu staklenku i nalijemo do vrha jaki domaći alkohol. Zatvorimo i pustimo da stoji na toplome mjestu. Svakodnevno protresemo. Nakon četiri tjedna tinkturu procijedimo i spremimo u tamne staklene bočice. Najčešće se uzima tri puta na dan po 30 kapi rastopljeno u pola čaše vode.

Foto: Paul Schwarzl - unpict.com

KADULJA

Kadulja (Salvia officifnalis) biljka je kojoj su se od davnina pripisivala izvanredna ljekovita svojstva, a osim što pomaže protiv bolesti maternice, kadulja se preporučuje i parovima kao pomoć protiv neplodnosti. Za pripremu čaja, 2 žličice usitnjene suhe kadulje prelijte šalicom kipuće vode, ostavite da pokriveno odstoji 15 minuta i procijedite. Pijte 2 puta na dan po jednu šalicu čaja ujutro i navečer. Ako dođe do začeća, treba prestati s uzimanjem jer kadulja nije biljka koja se preporučuje trudnicama.

ZA MUŠKARCE:

TINKTURA RUSOMAČE

Bocu napuniti sitno sjeckanom rusomačom i preliti dobrom rakijom. Ostaviti na sunčanom ili drugom toplome mjestu 4-6 tjedana. Tinkturom masirati ud i testise.

GINSENG

Ginseng (Panax Ginseng) pozitivno djeluje na potenciju, povećava broj spermatozoida, smanjuje osjećaj umora i osvježava oslabljeni organizam. Uzima se u obliku tinkture ili kapsula.

Foto: Fotolia

LJEKOVITA PISKAVICA

Piskavica (Trigonella foenum graecum) jedna je od najstarijih ljekovitih biljaka. Može se kuhati kao čaj ili samljeti u prah jer je tako djelotvornije. Žličica svježe samljevenog sjemena uzima se 3 puta na dan prije jela s medom, pekmezom ili jogurtom, jer je neugodnog okusa i jakog mirisa. Ovaj pripravak liječi impotenciju i popravlja kvalitetu sperme.

BILJNI PRIPRAVAK

Potrebno vam je 100 g piskavice, 3 žlice korijandera, 3 žlice anisa, 4-5 žlica komorača, 5 g kima, 10-15 listova lovora, 3-4 žlice lana i meda prema potrebi. Biljne sastojke sameljite u električnome mlincu za kavu. Pomiješajte s medom do željene gustoće. Uzimajte 2 žlice na dan, a petnaestak minuta nakon toga ništa se ne jede ni ne pije.

ZA POBOLJŠANJE SPERMIOGRAMA

Uzmite 100 g lista oraha, 200 g vrijeska i 100 g lista matičnjaka te pomiješajte osušeno bilje. Za pripremu čaja, 4 žlice mješavine stavite u litru vode i zagrijavajte. Sklonite s vatre prije nego što zakipi, procijedite i popijte tijekom dana.

ZA OBOJE:

TAMJAN

Mirisna smola tamjana koja se dobiva zarezivanjem kore stabla bosvelije koristi se već više od 3500 godina kao lijek za razne tegobe. Danas je poznato da fenoli koji nastaju zagrijavanjem, tj. dimljenjem smole tamjana, imaju antiseptičko djelovanje, sprečavaju upalne procese, dezinficiraju prostor i djeluju umirujuće. Na Dalekom istoku žene protiv neplodnosti koriste tamjan za masažu trbuha ili cijelog tijela, a muškarac za masažu tijela. Ili pak oboje mogu udisati njegov miris, a ljekovite tvari tamjana inhalacijom će iz pluća otići u krvotok.

Foto: Dreamstime

MASAŽNO ULJE

Pomiješajte 60 kapi eteričnog ulja tamjana i 1,5 dl bademova ulja. Dobro protresite. Koristite za masažu trbuha ili cijelog tijela. Ovo eterično ulje možete koristiti i za inhalaciju.

ZELENI ČAJ

Zeleni čaj poznat je po širokom spektru ljekovitog djelovanja, a novija istraživanja su pokazala da utječe i na plodnost. Žene koje redovito piju šalicu zelenog čaja na dan povećavaju mogućnost da zatrudne.

Foto: Dreamstime

ANTISTRES

Stres može negativno djelovati na ovulaciju i smanjiti broj spermatozoida. Tehnike opuštanja, masaže i pijenje čaja od matičnjaka pomaže.

