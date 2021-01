Zrela koža posebno je osjetljiva tijekom zime i sezone grijanja jer ju to dodatno isušuje pa ju je nužno dodatno hraniti. Za ublažavanje suhoće, a time i bora koje se pojačaju kad koža izgubi vlažnost, važno je izabrati kvalitetne namirnice u prehrani. No one se mogu koristiti i kao priručna sredstva u kućnoj kozmetici, savjetuje američki korektivni kirurg Andrew Ordon.

Recept za prirodnu masku protiv bora

On svojim pacijenticama daje praktične savjete za izradu kućnih krema i maski za elastičnu te pomlađenu kožu. Jednostavan recept zahtijeva tri namirnice: tri žlice vrhnja, četvrtinu avokada i žlicu meda.

Sastojke treba izmiksati, nanijeti na lice i dekolte te držati oko sat vremena. Maska se ispire toplom vodom, a možete je stavljati po potrebi. Avokado je zadnjih godina izuzetno hvaljena namirnica jer je pun biljnih zdravih masti, a med ima dobro poznata protuupalna svojstva. Vrhnje će djelovati na dulje zadržavanje elastičnosti kože. Pritom svakako ne zaboravite uzimati dovoljne količine vode, juhe i čaja, kako biste hidrirali cijeli organizam.

Izvrstan recept za prirodni piling za kožu

U dvije-tri žlice meda umiješajte toliko žlica šećera. Ovu pastu možete nanijeti na cijelo tijelo i lice dok se tuširate. Držite desetak minuta i isperite. Pritom ne treba koristiti nikakve umjetne sapune. Ova mješavina hrani kožu i daje joj sjaj te čisti sasušene stanice.

Domaća krema protiv bora

Glavni sastojak je kokosovo ulje koje je poznato ako odlično za zaštitu i regeneraciju kože.

Sastojci: 2 žlice kokosovog ulja, 2 kapi ulja vitamina E, 2 kapi eteričnog ulja timijana.

Postupak: U posudici dobro pomiješati kokosovo ulje s vitaminom E i uljem timijana, i to je to. Kremu na područje oko očiju i lice nanosite laganom masažom dva sata prije odlaska na spavanje. Višak koji se ne upije uklonite maramicom. Kremu čuvajte u hladnjaku.

Napravite sami losion za meku i mirisnu kožu tijela

Sastojci: 80 g kakao maslaca, 80 g shea maslaca, 20 g kokosovog ulja.

Postupak: Stavite u blender kokosovo ulje i shea maslac da se sjedine pa dodajte kakao maslac koji ste prethodno otopili u posudici na pari (na lonac sa malo vode se stavi drugi i tako se otapa). Kada smjesa bude jednolična, premjestite je iz blendera u staklenku pa stavite u hladnjak.

Losion će imati čvrstu strukturu pa mali dio najprije ugrijte među dlanovima pa tek tada nanosite na kožu. Ovaj losion može na sobnoj temperaturi trajati oko mjesec dana, a u hladnjaku oko dva mjeseca.