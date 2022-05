Grčki jogurt: Znate li po čemu se razlikuje od klasičnog jogurta i zašto ga dobro redovito jesti?

Grčki jogurt se u današnje vrijeme pravi od kravljeg mlijeka, iako bi po originalnoj, staroj recepturi trebao biti od ovčjeg. Naime, mnogi ljudi ne vole miris i okus tog mlijeka jer im je preintenzivan pa su se mnogi proizvođači okrenuli kravljem.

U odnosu na klasičan jogurt, grčki je gušći i kremastiji. Dobiva se preradom ugrijanog mlijeka na poseban način kako bi se iz njega izvukla sirutka, što se kod klasičnog jogurta ne radi. Grčki jogurt je izuzetno popularan, između ostalog, i zbog toga što je odlična zamjena za majonezu ili vrhnje u jelima. Osim toga, odličan je za zdravlje.

Nutritivne vrijednosti grčkog jogurta (na 45 g):

Za usporedbu, klasičan jogurt sadrži 60-ak kalorija u 100 grama pa je i dalje bolji izbor ako pazite na liniju.

Na tržištu postoje razne varijante grčkog jogurta - punomasni, sa manje masnoće i bez masnoće. Također, često dolaze u kombinacijama s voćem kao fini, kremasti voćni jogurti.

Imajte na umu da manje masni ili nemasni grčki jogurt ima manje kalorija, ali može sadržavati više šećera ili umjetnih zaslađivača, jer ih neki proizvođači dodaju kako bi 'nadoknadili' gubitak okusa zbog smanjene masnoće.

5 zdravstvenih prednosti grčkog jogurta

1. Dobar izvor proteina

Standardni grčki jogurt je dobar izvor proteina, s otprilike 5,7 grama proteina na 100 grama. Za usporedbu, ista količina klasičnog jogurta ima 3,5 grama.

2. Pogoduje zdravlju kostiju

Grčki jogurt je, kao i klasični, dobar izvor kalcija, magnezija i fosfora – minerala neophodnih za zdravlje kostiju. Mnoge studije sugeriraju da prehrana koja uključuje hranu poput jogurta može podržati mineralnu gustoću kostiju.

3. Osigurava dobre bakterije u crijevima

Grčki jogurt sadrži dobre bakterije poznate kao probiotici koji, ako se redovito konzumiraju, itekako podržavaju zdravlje crijeva i njihov dobar rad. Redovito uključivanje fermentirane hrane u prehranu, poput jogurta, povećava raznolikost bakterija u crijevima. Svakako birajte one bez šećera.

4. Odličan je izvor joda

Grčki jogurt osigurava našem organizmu jod, mineral važan za zdravlje - za pravilan rad štitnjače, rast, metabolizam... Buduće mame imaju dodatne potrebe za ovim mineralom, jer je važan za razvoj bebinog mozga tijekom trudnoće i dojenja.

5. Oporavlja mišiće nakon vježbanja

Visok sadržaj proteina u grčkom jogurtu čini ga idealnim međuobrokom nakon vježbanja ili dijelom glavnog obroka - potiče oporavak mišića, prenosi bbcgoodfood.com.

Grčki jogurt možete napraviti sami

Donosimo vam dva recepta:

Jednostavniji način

Sastojci: 1 litra punomasnog jogurta (sa 3,2 posto mliječne masti)

Postupak: Na veću posudu stavite cjediljku, a na nju gazu u nekoliko slojeva. Na to stavite jogurt pa sve prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak preko noći, no pazite da ne ostane tako dulje od osam do deset sati. U gazi će vam ostati domaći grčki jogurt, a u posudi sirutka koju možete popiti jer je vrlo zdrava i osvježavajuća.

Nešto kompliciraniji način:

Sastojci: 2 šalice masnijeg mlijeka (najbolje domaćeg), 2 do 3 žlice običnog jogurta (sobne temperature)

Postupak: Mlijeko zagrijete na srednjoj jakoj vatri dok ne bude gotovo pred kuhanje, odnosno dok ne dosegne temperaturu od 80 stupnjeva. Ulijte ga potom u staklenku i ostavite da se ohladi na 40 stupnjeva.

Tada umiješajte jogurt i staklenku prekrijte krpom. Ostavite na toplom mjestu preko noći, osam do deset sati. Smjesu ocijedite kao u prvom receptu, ali neka ovom slučaju u cjediljki ne bude dulje od četiri do šest sati.

