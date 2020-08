Za sve koji se puno znoje: Upale se mogu spriječiti na vrijeme

Vruć kraj ljeta je tu i sa sobom donosi pojačane količine znoja. No, pojačano znojenje nije samo neugodna pojava već i štetna jer može iziritirati vašu kožu i uzrokovati pojavu prištića

<p>- Bez obzira na to jeste li netko tko se uvijek puno znoji ili je vani samo vruće ili vlažno, znojenje znači da morate dodatno voditi brigu o svojoj koži - izjavio je dr.<strong> Joshua Zeichner</strong>, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja bolnice Mount Sinai.</p><p>- Kako se znoj miješa s uljem i prljavštinom, on se može nakupljati na koži i uzrokovati neugodne mirise te dovesti do iritacije kože ili čak pucanja - dodao je. Nadalje, znojna odjeća, uključujući vašu masku za lice, može znoj zadržati na koži, što potencijalno dovodi do mnoštva problema.</p><p>- Znamo da kada znoj predugo stoji na tijelu, može privući bakterije i začepiti pore, pa ako se ne ispere pravilno, on će kožu učiniti sklonijom pucanju i aknama - objasnila je dr. <strong>Marisa Garshick</strong>, docentica dermatologije u New Yorku. Da biste održali kožu zdravom čak i na vrućini ili dugim treninzima, može vam pomoći pranje kože nježnim sapunom, vlaženje laganim losionom i brzo presvlačenje u čistu odjeću.</p><h2>Promijenite svoju rutinu njege kože ako se previše znojite</h2><p>Kako se godišnja doba mijenjaju, dolazi toplinski val pa se jače znojite. Isto vrijedi i ako započinjete novu, energičnu rutinu vježbanja. Zato biste trebali prilagoditi rutinu njege kože, tvrde stručnjaci.</p><p>- Često se morate prebaciti na sredstvo za čišćenje na bazi pjene ili salicilne kiseline kako biste u potpunosti uklonili ulje i znoj. Najbolji ljetni ovlaživači su oni laganijih formula poput losiona ili gelova koji nude hidrataciju bez opterećenja kože - savjetuje Zeichner.</p><p>Također možete početi koristiti antiperspirant kako bi smanjili znojenje. Za razliku od dezodoransa, koji samo blokira neugodne mirise znoja, antiperspirant vam može pomoći da se znojite manje tako što će 'začepiti' žlijezde odgovorne za znojenje. Najefikasnije je nanositi ga noću, nakon tuširanja, kada je vaša koža čista i suha, a žlijezde manje aktivne.</p><h2>Sportaši mogu biti posebno skloni nekim kožnim problemima poput folikulitisa od akni</h2><p>Ljubitelji fitnesa, koji provode sate i sate vježbajući čak i u ljetnim vrućinama, bi trebali biti posebno oprezni kako bi spriječili potencijalne probleme s kožom od znojenja. Zeichner objašnjava kako sportaši mogu biti osetljiviji na pojavu akni i folikulitisa (folikuli dlaka zaraženi bakterijama, što dovodi do crvenih izraslina) zbog nakupljanja znoja na koži.</p><p>Da biste to spriječili, važno je očistiti kožu prije i poslije vježbanja kako biste smanjili količinu znoja, ulja i prljavštine koji se zadržavaju na vašoj koži. Nemojte zaboraviti obrisati šminku treninga, dodala je Garshick, jer ona također može izazvati iritaciju nakon vježbanja.</p><h2>Kako odabrati pravu odjeću i maske za lice za vrijeme pojačanog znojenja?</h2><p>Nakon završetka vježbanja, uvijek biste se trebali što prije presvući odjeću za vježbanje, savjetuju stručnjaci. Ako previše vremena provedete u znojnoj odjeći, to također može prouzrokovati iritaciju kože uzrokovane trenjem. Trebate oprati i odjeću za vježbanje nakon svake uporabe, čak i ako vježbate sami i ne smeta vam miris.</p><p>Odabir sportske odjeće koja je lagana i otporna na znoj također može pomoći. U vrijeme pandemije također je važno razmišljati o maski za lice prilikom vježbanja ili obilnog znojenja. Za pranje maski za lice Zeichner preporučuje nježni, mirisni deterdžent.</p><p>- Boje i mirisi mogu dovesti do kožnih alergija i iritacija. Osobito kada je riječ o tkaninama koje su izravno na koži, tada se mora voditi posebna pažnja - upozorio je.</p><h2>Pronađite dobro hidratantno sredstvo</h2><p>Konačno, nakon što završite s pranjem lica nakon vježbanja, ne zaboravite koristiti laganu hidratantnu kremu kako biste nježno hidratizirali kožu, savjetuje Garshick (teška kreme ili masti mogu ostavljati vrlo nelagodan osjećaj po vrućem, vlažnom vremenu). Ona preporučuje CeraVe ili Cetaphil kreme za njegu kože nakon tuširanja.</p><p>- Kada se znojite i nakon toga operete kožu, uklanjanje viška ulja s kože što može ostaviti suh osjećaj. Hidratacijom kože nakon vježbanja pomažete tijelu da zadrži vlagu i tako poboljšavate prirodnu barijeru kože da se spriječi daljnji gubitak vode i isušivanje kože - istaknula je, piše <a href="https://www.insider.com/dermatologists-offer-skincare-tips-for-sweaty-people-in-hot-weather-2020-8" target="_blank">Insider</a>.</p>