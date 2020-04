Za ugodniju izolaciju: Dom će učiniti ljepšim lampice i svijeće

Udobnost je najvažnija, a uz nekoliko trikova dom možete pretvoriti u oazu mira i opuštanja. Prvi je - postavite puno jastučića.

Mjesto na kojem će mnogi ljudi koji su u izolaciji provoditi najviše vremena je upravo dom. Uz nekoliko preinaka možete ga pretvoriti u mjesto u kojem ćete uživati i biti opušteni cijelo vrijeme. Na mjesta na kojima najviše boravite, a to su za mnoge između ostalog trosjedi, dvosjedi i naslonjači, stavite jastučiće i deke. Osobito ako puno vremena odmarate.

To vrijeme će uz mekane jastučiće biti puno kvalitetnije provedeno. Stavite ih i na mjesto na kojem radite od kuće. Iskoristite tu mogućnost, s obzirom da to ne možete napraviti na poslu. Ipak, radno mjesto trebalo bi biti odvojeno od kauča i kreveta kako ne biste imali distrakcije. S obzirom da imate više slobodnog vremena nego inače, možete ga iskoristiti za preuređenje doma. To nije renovacija interijera i osvježavanje prostora novim komadima namještaja iz skupih trgovina.

Jednostavno iskoristite ono što već imate i “okrenite” prostoriju. Možda primijetite da bi kauč ili krevet mogao izgledati bolje u nekom drugom kutku sobe. Ili ga približiti prozoru, jer ono što vam je potrebno kod duljeg boravljenja u istom prostoru je svjež zrak i sunčeva svjetlost koja će bolje prodirati na ta područja. Ono što možete kupiti u trgovini, ali i ubrati iz vrta, ako ga imate, je cvijeće koje može donijeti živost u prostor.

Foto: Dreamstime

Izvadite božićne lampice i poigrajte se s njima

Stavite ih oko prozora, police, okvira, omotajte oko televizora ili napravite “zavjesu” od lampica ako ih imate dovoljno. Rasvjeta koja izgleda poput zvjezdanog neba može vas opustiti.

Pospremite ladice u radnom stolu i očistite ga

U vrijeme izolacije, radni prostor mnogima je važan. Odvojite ga kako biste stvorili malu oazu za rad. Bitna je i urednost kako biste povećali produktivnost pa dobro organizirajte svoj radni stol.

Foto: Dreamstime

Mirisne svijeće osvježit će prostor u par minuta

Lijepi mirisi ostavljaju trajan dojam, bilo da je to friško oprana posteljina, odjeća ili mirisne svijeće. Opuštajući efekt dobit ćete i uz mirisne difuzore. U njih možete dodati i eterična ulja.

Dignite rolete i unesite u dom više svjetlosti

Namještaj na kojem provodite najviše vremena približite prozorima. Dignite rolete i češće otvarajte prozore. Ne prekrivajte ih. Pored prozora stavite fotelju pa tamo čitajte ili uživajte u pogledu.

Foto: Dreamstime

Dio prostorije možete rezervirati za čitanje

Ako imate prostora i namještaja, napravite mali kutak za bijeg. Ne treba vam mnogo, samo udoban stolac, jastuci, deka i stolić na koji ćete staviti napitak i grickalice. U tom prostoru možete i čitati.

Buket cvijeća ili biljka će uljepšati interijer

Okružite se biljkama jer će one poboljšati kvalitetu zraka i smanjiti stres. Isto tako, prostor će izgledati ljepše, a to je potrebno u teškim vremenima. Dobro je povezati se s prirodom na neki način.

