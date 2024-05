Za uređenje stana u Gajevoj uloženo je 2000 eura po m2

Koliki je točan iznos koji je uložen u stan, ne bih otkrivao, reći ću vam samo da je uloženo preko 2000 eura po m2 samo u renovaciju bez troška kupnje stana. Kupaonica je definitivno najskuplja prostorija u stanu, a ona je ujedno njegov 'highlight', govori nam Ivan Jelaska, vlasnik agencije za turistički najam i prodaju luksuznih nekretnina. Stan u Gajevoj ulici u Zagrebu jedan je od najluksuznijih stanova koje imaju u ponudi, a kroz njega se definitivno može doživjeti dašak pravog zagrebačkoga građanskog stana, s visokim stropovima, dvokrilnim vratima, kaljevom peći, originalnim podom s intarzijama...

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivan je i privatno adaptirao već nekoliko stanova, tako da ima iskustva i na tom području. No na cijelom projektu uređenja radila su tri različita dizajnera, od kojih je svaki dao svoj doprinos, ali velik dio završnog izgleda osmislili su Ivan i njegov brat.

- Kupaonica mi je najdraža prostorija jer je koncepcijski i vizualno ispala odlično i svima prvo upadne u oči kad uđu u stan. Inače su kupaonice među skupljim prostorijama u stanovima ako gledamo trošak po kvadratu zbog brojnih instalacija, sanitarija i pločica, a u ovom slučaju je još sve dignuto na nekoliko razina iznad. Prije svega kupaonica je netipičnog formata s velikim starinskim duplim vratima koja su prozirna i pružaju pogled unutar kupaonice. Po sredini kupaonice smještena je samostojeća kada, a s desne strane su dva umivaonika s velikim ogledalima izrađenima po mjeri. Nasuprot njih nalazi se veliko 'grigio' (sivo) ogledalo preko cijelog zida, koje reflektira cijelu kupaonicu. Iza ogledala se nalazi skrivena prostorija u kojoj su smješteni tuš i WC - priča nam Ivan i dodaje da je stan kupio u vrlo lošem i zapuštenom stanju.

- Cijeli proces obnove bio je veoma zahtjevan jer su se, osim uređenja i izmjene svih instalacija, morala raditi temeljita ojačanja. Za početak, radi se o stanu u zgradi iz 1885. godine. Prema projektu statičara, sve su grede dodatno ojačane iako su bile u odličnom stanju s obzirom na starost dulju od stotinu godina, a svi su zidovi otučeni do cigle, ojačavani mrežicom pa nanovo žbukani i gletani. U ovako složenom procesu renovacije bilo je iznimno puno izazova, a jedan je i taj da je raspored zidova bio zadan i ni na koji način se nije smio mijenjati. Zato smo morali improvizirati zatečenim stanjem i izvući najbolje iz toga. Faktor koji je značajno otežavao sve radove je visina stropa od 4,5 metara, što je zahtijevalo da je većinu vremena u stanu morala biti postavljena skela - objašnjava agent Ivan. Stan se sastoji od ulazne prostorije, u kojoj je smještena kuhinja, velike kupaonice, prostranog dnevnog boravka i spavaće sobe.

storyeditor/2024-05-28/Luxury-unique-apartment-Aida-for-rent-Zagreb-Croatia__28_.jpg

- Uistinu, ovo je stan s mnogo posebnosti, a samo neke od njih su originalni restaurirani parket star više od 120 godina s intarzijama, originalni antikni lusteri s kristalima u svakoj prostoriji, zatim stara bijela kaljeva peć, stropne štukature i sva dupla vrata s mnogim detaljima. Sve su to detalji koje sam htio zadržati i oko njih je bilo mnogo posla. Parket je posebna priča. Čim sam ga vidio prilikom prvog razgledavanja stana, oduševio me iako je bio u vrlo lošem stanju. Prvo smo ga pažljivo dignuli i popisali točno sve ploče kako bismo sve znali vratiti na isto mjesto i spremili ga na sigurno dok su trajali radovi. Nakon što se sve završilo, parket je vraćen u stan, pažljivo postavljen, brušen, kitan i lakiran. Stara kaljeva peć sačuvana je i zadržana kao ukras s obzirom na to da se stan grije kroz podno grijanje. Blagovaonski stol i stolci su originalno restaurirani od poznatog dizajnera Thoneta te su kupljeni od restauratora, a od drugog restauratora su nabavljeni i svi kristalni lusteri. Apsolutno sav namještaj je rađen po mjeri, a po meni se najviše ističe radni stol, stolić u dnevnom boravku i noćni ormarići koje je dizajnirala firma Trieri u vlasništvu mojeg brata - kaže vlasnik agencija LUVA Villas i LUVA Real Estate i dodaje da, tko god je radio adaptacije u posljednjih godinu dana, zna koliko je trenutno izazovna situacija s majstorima na tržištu.

Foto: LUVA

storyeditor/2024-05-28/Luxury-unique-apartment-Aida-for-rent-Zagreb-Croatia__15_.jpg

Sve pločice u stanu su Marazzi, i to dimenzija 280x120 i 320x160 cm, a dosta izazova bilo je s njihovim postavljanjem, s obzirom na relativno mali prostor. Izuzetno se ističe kuhinja, rađena u jakoj, mornarsko plavoj boji...

- Boja kuhinje je bila moj izbor jer obožavam plavu boju, pogotovo tamnu, a ideju za nju sam dobio s Pinteresta. Iako me većina ljudi odgovarala od te boje jer je dosta netipična za kuhinju, svi su na kraju rekli da su oduševljeni bojom, pogotovo kad su je vidjeli uživo - govori naš sugovornik.

storyeditor/2024-05-28/Luxury-unique-apartment-Aida-for-rent-Zagreb-Croatia__30_.jpg

- Ovaj stan je inicijalno kupljen kao investicija. Inicijalna ideja je bila dnevni najam, ali trenutno je u dugoročnom najmu. Stan nije na prodaju, ali kako se ne vežem emotivno za stvari, za neku nemoralnu ponudu bih razmislio i o prodaji s obzirom na to da je već bilo puno upita - zaključuje Jelaska.

Foto: LUVA