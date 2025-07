Tom i Jerry su se 1940. godine prvi put pojavili na malim ekranima

Animirani film "Puss Gets the Boot", koji su 1940. godine za MGM Cartoons stvorili William Hanna i Joseph Barbera, temeljio se na suparništvu mačke i miša. Mačak je bio Jasper, miš Jinx, a film je bio toliki hit da je odmah osvojio Oscara za najbolji kratki animirani film. Poneseni euforijom, autori su odlučili od filma stvoriti televizijski serijal, a Jasper i Jinx dobili su nova, popularnija imena. Tako su 19. srpnja 1941. godine pod nazivom "The Midnight Snack" djeca diljem SAD-a upoznala Toma i Jerryja. Do 1958. godine za MGM Hanna i Barbera napravili su 114 nastavaka.Tom i Jerry osvojili su sedam Oscara za najbolji kratkometražni animirani film i postali su animirani filmski serijal s najvećom zaradom ikad.

