DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Najviše se plelo zimi i u rano proljeće; ljeto je uglavnom bilo za poljodjelske poslove. Vrlo je malo toga ostajalo u Hrvatskoj - jer je 90 posto otišlo u svijet
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Hrvatski 'grad košara' izvozio je svoje proizvode u cijeli svijet
Čitanje članka: < 1 min
U Legradu, općini uz Dravu, tik uz mađarsku granicu, već desetljećima pletu košare, pisao je Večernji list u reportaži koja je izašla 10. travnja 1995. godine. Tvrtka Podravsko pletarstvo zapošljavala je tad 120 ljudi u vlastitom pogonu. A u Međimurju, Podravini i Zagorju imala je čak 1200 kooperanata. Izrađivali su tad oko 300 različitih proizvoda, a bilo je obitelji u kojima su svi bili košaraši - od unuka do djedova. Za većinu njih to je bilo dopunsko zanimanje. Oni i mnogi drugi priskrbili su Legradu epitet "grad košara".
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku