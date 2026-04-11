Hrvatski 'grad košara' izvozio je svoje proizvode u cijeli svijet

U Legradu, općini uz Dravu, tik uz mađarsku granicu, već desetljećima pletu košare, pisao je Večernji list u reportaži koja je izašla 10. travnja 1995. godine. Tvrtka Podravsko pletarstvo zapošljavala je tad 120 ljudi u vlastitom pogonu. A u Međimurju, Podravini i Zagorju imala je čak 1200 kooperanata. Izrađivali su tad oko 300 različitih proizvoda, a bilo je obitelji u kojima su svi bili košaraši - od unuka do djedova. Za većinu njih to je bilo dopunsko zanimanje. Oni i mnogi drugi priskrbili su Legradu epitet "grad košara".