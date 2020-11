'Za žene u znanosti': Traže se nove nade hrvatske znanosti

Kandidatkinje moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u RH, svoj istraživački rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj godini izrade doktorske disertacije

<p>Petnaestu godinu zaredom raspisan je natječaj za Nacionalni program stipendiranja 'Za žene u znanosti'. U jubilarnoj 15. godini nove će četiri mlade znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja biti nagrađene pojedinačnim stipendijama u vrijednosti od 5000 € (u kunskoj protuvrijednosti). Krajnji rok za predaju natječajne dokumentacije je 4. prosinca 2020., a o dobitnicama će odlučivati Izborno povjerenstvo programa predvođeno akademikom Zvonkom Kusićem.</p><p>Nacionalni program stipendiranja 'Za žene u znanosti' puno je više od financijske potpore. On ujedno predstavlja i svojevrsno priznanje hrvatskoj znanosti i znanstvenicama, osvještavajući javnost o značaju njihova rada te veličini njihovih znanstvenih doprinosa. Značaju ovoga programa na globalnoj razini te potencijalu za prepoznavanje mladih nada u znanosti svjedoči i činjenica da su čak dvije laureatkinje međunarodnog programa 'For Women in Science' dobitnice ovogodišnje Nobelove nagrade za kemiju.</p><p>Amerikanka Jennifer Doudna (Sveučilište California Berkeley) i Francuskinja Emmanuelle Charpentier (Institut Max Planck) nagrađene su za postignuća u istraživanju metode prepravljanja genoma te time postale tek šesta i sedma žena u povijesti koje su dobile Nobelovu nagradu za kemiju.</p><p>S obzirom na iznimno izazovnu 2020. godinu, do velikog je izražaja došla važnost neprestanog ulaganja u razvoj znanosti na svim razinama društva. Kontinuirano ulaganje u znanstvena istraživanja te rezultati koji proizlaze iz znanstvenih radova svakako mogu pridonijeti bržem napretku društva, kao i bržem odgovoru na krizne situacije poput pandemije koronavirusa, a žene znanstvenice daju ključni doprinos u rješavanju današnjih izazova. Nacionalni program „Za žene u znanosti“ stoga potiče izvrsne mlade znanstvenice da svojim znanstvenim radom dodatno istaknu svoj potencijal za mijenjanje svijeta na bolje. </p><p>Prema pravilniku natječaja, neki od uvjeta za pristup natječaju su da kandidatkinje za ovu stipendiju moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, svoj istraživački rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj godini izrade doktorske disertacije. </p><p>O dobitnicama stipendija odlučuje Izborno povjerenstvo programa sastavljeno od uglednih hrvatskih znanstvenika na čelu s akademikom Zvonkom Kusićem te renomiranim članovima hrvatske akademske zajednice, akademkinjom Vidom Demarin, akademikom Krešimirom Nemecom, akademikom Vladimirom Paarom, prof. dr. sc. Helenom Jasnom Mencer, prof. dr. sc. Đurđicom Ugarković, prof. dr. sc. Ivanom Vickovićem i dr. sc. Katicom Biljaković.</p><p>Prijave za ovu prestižnu stipendiju traju od 9. studenoga do 4. prosinca 2020.</p><p>Svi detalji natječaja dostupni su na internetskim stranicama <a href="https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/nacionalni-program-stipendiranja-za-zene-u-znanosti-2021-20241/20241" target="_blank">Ministarstva kulture i medija</a>.</p>