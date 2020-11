10 najčeščih znakova da vašem tijelu kronično manjka željeza

Nedostatak minerala željeza u krvi velik je problem jer tijelu treba željezo za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima, kako bi prenosio kisik po tijelu

<p>Ako tijelo nema dovoljno hemoglobina, tkiva i mišići neće dobiti dovoljno kisika te zato neće moći učinkovito funkcionirati. To vodi do stanja koje se zove anemija, piše <a href="https://www.healthline.com/nutrition/iron-deficiency-signs-symptoms#The-bottom-line">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi nedostatka željeza</p><p>Iako postoje različite vrste anemije, u svijetu je najučestalija ona uzrokovana nedostatkom željeza. Uzorci mogu varirati od nedovoljnog unosa zbog loše prehrane, upalne bolesti crijeva, povećanih potreba za željezom tijekom trudnoće do gubitka krvi zbog obilnih mjesečnica ili unutrašnjeg krvarenja.</p><p>Simptomi nedostatka željeza mogu znatno narušiti kvalitetu života. To može biti kratak dah, umor ili manjak koncentracije, a težina simptoma ovisi o ozbiljnosti anemije i njezina uzroka. U pojedinim slučajevima ljudi neće osjetiti nikakve simptome, no ovih 10 su najčešći.</p><h2>1. Umor</h2><p>Među najučestalijim simptomima je umor koji nastaje jer tijelo nema dovoljno željeza za proizvodnju proteina hemoglobina koji prenosi kisik po tijelu. Bez dovoljno hemoglobina, manje kisika dopire do mišića i tkiva koji tako ostaju bez energije. Srce mora pojačano raditi kako bi kisik ipak dospio u sve dijelove tijela, a to rezultira umorom.</p><p>Umor se najčešće smatra normalnim dijelom modernog načina života, pa je teško samo po tom pokazatelju dijagnosticirati anemiju. Ipak, uz nedostatak energije ljudi s anemijom često navode da osjećaju opću slabost, zlovoljni su i teško se koncentriraju.</p><h2>2. Blijedi ste</h2><p>Blijeda kože ili unutrašnjost kapka drugi je najčešći simptom anemije. Hemoglobin u crvenim krvnim stanicama daje boju, pa niske razine željeza utječu na činjenicu da tijelo proizvodi manje crvene boje. Zato koža gubi zdravu boju. Bljedilo se može pojaviti na svim dijelovima tijela ili može biti ograničeno samo na jedno područje.</p><p>To uključuje lice, desni, usnu šupljinu ili nokte. Kod nedostatka željeza, liječnici će najprije potražiti ove znakove, no svoje sumnje moraju potvrditi nalazom krvi. Bljedilo se češće javlja kod umjerenih i teških oblika anemije. Ako povučete donji očni kapak, boja tkiva bi trebala biti crvena. Ako je vrlo blijeda ili žućkasta, to može biti znak da vam nedostaje željeza. Kod ljudi sa tamnijom kožom to je često jedini vidljivi znak anemije.</p><h2>3. Kratak dah</h2><p>Hemoglobin omogućuje prijenos kisika. No ako su razine hemoglobina niske zbog nedostatka željeza, i razina kisika će također biti niska. TO znači da mišići neće primiti dovoljno kisika za normalnu aktivnost poput hodanja. Ako ste zadihani već kod najmanjih napora poput hodanja ili uspinjanja stepenicama, možda je problem u nedostatku željeza.</p><h2>4. Glavobolja i vrtoglavica</h2><p>Osobito kod žena, nedostatak željeza može prouzročiti glavobolju. Riječ je o manje učestalom simptomu koji se često pojavljuje uz vrtoglavicu i omaglicu. Još nije jasna povezanost između glavobolje i nedostatka željeza. Moguće je da se javljaju jer do mozga ne dopire dovoljno kisika zbog niske razine hemoglobina. Rezultat je taj da krvne žile u glavi otiču i stvaraju pritisak koji rezultira glavoboljom. Ako se glavobolja javlja često i praćena je vrtoglavicom, možda je riječ o nedostatku željeza.</p><h2>5. Ubrzani srčani ritam</h2><p>Još jedan simptom nedostatka željeza je ubrzani srčani ritam. Povezanost između anemije i srčanih problema još se istražuje, no vrlo vjerojatno je stanje povezano s nedostatkom kisika. Hemoglobin je protein u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik, a ukoliko nedostaje željeza, srce mora pojačano raditi. To vodi do nepravilnog srčanog ritma i osjećaja da vam je puls ubrzan. U ekstremnim slučajevima javlja se uvećanje srca, pa čak i prestanak rada srca. No riječ je o manje uobičajenim simptomima i obično nastaju kao rezultat dugotrajne anemije koja se ne liječi.</p><h2>6. Suha i oštećena kosa i koža</h2><p>Zbog smanjenog prijenosa hemoglobina, razina kisika koji dolazi do stanica za rast kose je također smanjena. Kad koža i kosa ostanu bez dovoljno kisika, postaju tamnija i slabija. Manjak željeza se povezuje i sa gubitkom kose, a neka istraživanja navode da je upravo to uzrok ispadanja vlasi. Posve je normalno da vlasi otpadaju tijekom dana, no ako gubite čitave pramenove ili više nego što mislite da je normalno, posjetite liječnika.</p><h2>7. Otečenost jezika i usta</h2><p>Liječnicima je ponekad pogled u vaša usta dovoljan da posumnjaju na anemiju. Jezik može biti otečen, upaljen, blijed ili neobično gladak. Nedostatak željeza uzrokuje i druge promjene u ustima poput suhoće usta, osjećaja pečenja u ustima, crvene napukline na rubovima usta te čireve.</p><h2>8. Nemirne noge</h2><p>Sindrom nemirnih nogu često se povezuje s nedostatkom željeza. Riječ je o potrebi da pomičete noge dok mirujete. To može stvoriti čudan i neugodan osjećaj u stopalima i nogama, a obično se stanje pogoršava noću što ometa normalan san. Uzroci sindroma nemirnih nogu još nisu poznati, no oko 25 posto ljudi s anemijom ima i taj sindrom. Učestalost sindroma je devet puta veća kod ljudi s anemijom u usporedbi s općom populacijom.</p><h2>9. Krhki nokti</h2><p>Krhki nokti lako pucaju i lome se, a u kasnijim fazama anemije mogu poprimiti oblik žlice jer su udubljeni u sredini dok se rubovi podižu prema krajevima. No ovo je vrlo rijetko stanje koje pogađa oko pet posto ljudi s nedostatkom željeza i češće je kod vrlo teških slučajeva.</p><h2>10. Ostali znakovi</h2><p>Postoji još nekoliko pokazatelja koji upozoravaju na nisko željezo, ali mogu biti povezani i s drugim tegobama.</p><p><strong>Čudne žudnje</strong></p><p>Ako imate neodoljivu potrebu jesti neuobičajenu hranu ili led, kredu, zemlju i papir, možda patite od nedostatka željeza.</p><p><strong>Depresija</strong></p><p>Nedostatak željeza povezan je s depresijom kod odraslih. Trudnice kojima nedostaje željeza također mogu iskusiti ove simptome.</p><p><strong>Hladne ruke i noge</strong></p><p>Manjak kisika koje tkiva primaju može rezultirati hladnim rukama i nogama. No mnogi inače imaju hladnije ekstremitet ili snažnije osjećaju hladnoću, pa željezo nije uvijek uzrok.</p><p><strong>Češće infekcije</strong></p><p>Željezo je nužno za normalan imunitet, a njegov nedostatak može rezultirati češćim infekcijama.</p><h2>Što učiniti ako mislite da vam nedostaje željeza</h2><p><strong>Razgovarajte s liječnikom</strong></p><p>Ukoliko smatrate da vam nedostaje željeza, obratite se svom liječniku. Nalaz krvi će pokazati je li doista tako, a liječnik će odrediti terapiju. Stanje se obično jednostavno liječi dodatnim unosom željeza. Glavni cilj liječenja je podignuti razinu hemoglobina te nadomjestiti rezerve željeza.</p><p><strong>Jedite hranu bogatu željezom</strong></p><p>Ako liječnik smatra da je uzrok anemije vaša prehrana, razmislite o konzumaciji hrane bogate željezom. To su crveno meso, lisnato zeleno povrće poput kelja i špinata, sušeno voće poput grožđica i marelica, grah, grašak, riba te sjemenke i orašidi.</p><p><strong>Potaknite apsorpciju željeza</strong></p><p>Kako bi tijelo bolje apsorbiralo željezo iz hrane, jedite hranu bogatu vitaminom C poput voća i povrća. Također, izbjegavajte hranu koja ometa apsorpciju željeza poput čaja, kave, hrane bogate kalcijem poput mliječnih proizvoda te cjelovitih žitarica bogatih kalcijem.</p><p><strong>Uzmite dodatke prehrani</strong></p><p>Ako vam je liječnik to preporučio, uzmite dodatke prehrani ili pijte više narančina soka bogatog vitaminom C kako biste povećali apsorpciju željeza. Imajte na umu da dodaci prehrani mogu imati nuspojave poput bolova u trbuhu, proljeva ili zatvora, žgaravice, mučnine te pojave crne stolice. No postoje i preparati koji umanjuju nuspojave, pa se svakako konzultirajte s liječnikom.</p><h2>Kada posjetiti liječnika</h2><p>Ako imate simptome i smatrate da je riječ o nedostatku željeza, odmah se obratite liječniku. Ako se ne liječi, nedostatak željeza može se pretvoriti u ozbiljnu anemiju koja će rezultirati depresijom, bolestima srca, učestalijim infekcijama te poteškoćama s trudnoćom.<br/> Žene češće od muškaraca pate od nedostatka željeza, osobito tijekom trudnoće ili ukoliko imaju obilne mjesečnice. Dodatke prehrani uzimajte samo ako vam je to savjetovao liječnik jer previše željeza može oštetiti jetru, srce i gušteraču. Usto, ako uzimate željezo, liječnika obavijestite o nuspojavama poput povraćanja ili metalnog okusa u ustima.</p>