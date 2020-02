Za života srce ispumpa krvi dovoljno za tri supertankera

Grci su vjerovali da sam sjedište duha, Kinezi da sam centar sreće, a Egipćani da sam izvor emocija i intelekta. No bez obzira na moj VIP status, zapravo sam snažna dvostruka pumpa koja pokreće krv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da stanem, stanice bi ostale bez kisika i život bi se ugasio poput svijeće. S radom počinjem četiri tjedna nakon začeća i kucam vrijedno do kraja života. Imam vlastiti električni impuls te mogu kucati čak i kad me odvoje od tijela, sve dok dobivam kisik. Zato me je moguće preseliti u drugo tijelo. Prvo presađivanje obavio je dr. Christiaan Barnard 1967. Iako je primatelj Louis Washansky živio još samo 18 dana, taj se zahvat smatra prvom uspješnom transplantacijom srca.

Ruku na srce, malo tko zna gdje sam točno

U muškom tijelu napravim 70 otkucaja u minuti, a u tijelu ljepšeg spola odradim osam otkucaja više. No uvijek stanujem na istoj adresi. Ruku na srce - malo tko od vas zna gdje je to točno pa mislite da ste me pokrili dlanom kad položite ruku na lijevu stranu grudi. Ne, ja sam ipak “celebrity” organ i živim gotovo u samom središtu, između plućnih krila, samo neznatno pomaknuto ulijevo. Kad ste dijete, velik sam kao stisnuta šaka, a kad odrastete, kao dvije i težim manje od 300 g. S obzirom na lavovski dio posla koji odrađujem, skromno mogu reći da sam sitan, ali dinamitan organ. Radim kao sat - u danu kucam 100.000 puta, u samo jednoj godini napravim 35 milijuna otkucaja, a za prosječnoga životnog vijeka njih čak 2,5 milijardi. Odmaram se samo pola sekunde između svakog otkucaja.

Tijekom života napunio bih tri supertankera

Volumen krvi koju ispumpam varira od pet do 30 litara u minuti. Tijekom dana marljivo ispumpam više od 7500 l krvi obogaćene kisikom koja teče kroz razgranatu mrežu krvnih žila što povezuju stanice organa i svih dijelova tijela. Čovjek u prosjeku ima oko 5,6 litara krvi koja, zahvaljujući meni, tijelom procirkulira triput u minuti. U jednom danu krv prevali 19.000 kilometara, a to je kao da dvaput prođete put od Madrida do Pekinga.

Tijekom života ispumpam milijun barela krvi, dovoljno da se napune tri supertankera. Slavina bi trebala biti otvorena čitav dan najmanje 45 godina da bi kroz nju isteklo onoliko vode koliko krvi ja ispumpam za prosječnoga životnog vijeka. Imam dvije pretklijetke u koje se krv ulijeva i dvije klijetke iz kojih se krv pumpa dalje, Iz desne odlazi u pluća, a iz lijeve u čitavo tijelo. Krv koju sam ispumpao ponovno mi se vraća kao venska krv, koja je siromašna kisikom. Ona protječe kroz moju desnu pretklijetku te ulazi u desnu klijetku koja je potom pumpa u pluća.

Foto: Eraxion

U plućima se “utovaruje” kisik i vraća se u moju lijevu pretklijetku. Tad ulazi u lijevu klijetku i iz nje aortom, najvećom arterijom promjera cijevi za zalijevanje vrta, krv šaljem po cijelom tijelu. Dan i noć moji mišići neprestano rade, stežu se i opuštaju pumpajući krv kako bi ona dospjela do svih 75 trilijuna stanica u tijelu jer samo rožnice ne dobivaju krv.

Samo pet posto krvi opskrbljuje srce, od 15 do 20 posto mozak i središnji živčani sustav, a 22 posto odlazi u bubrege. Krv u satu prijeđe oko 1,6 km. Kad tijelo miruje, potrebno je šest sekundi da krv otputuje iz srca u pluća i natrag, samo osam sekundi da ode do mozga i natrag te tek 16 sekundi da dopre do prstiju i potom doputuje natrag do srca.

Radim dvostruko jače nego mišići nogu dok sprintaju

Uzmite tenisku lopticu i snažno je stisnite. Meni treba upravo toliko snage da ispumpam krv. Čak i kad se odmarate, moji mišići naporno rade. Da bi vam bilo jasnije što konkretno znači naporno - zamislite koliko se jako naprežu mišići nogu kad brzo trčite. E, vidite, moji mišići se naprežu dvostruko više. U svakom trenutku možete prekontrolirati kako radim. Stavite li dva prsta na pulsnu točku na vratu ili ručnom zglobu, osjetit ćete pulsiranje.

To je zato što krv zastaje te ponovno starta kolajući kroz arterije. Kod fetusa kucam dvostruko brže nego kod odraslih, oko 150 otkucaja u minuti, a u djeteta napravim od 90 do 120 otkucaja. Zvukove proizvode moja četiri “sigurnosna” ventila koja se otvaraju i zatvaraju. Ja sam mala, ali moćna tvornica energije. Svaki dan proizvedem energije kojom bi se 32 km mogao pokretati kamion.

Snažan sam kao raketa svemirskog broda Apollo

U životnom vijeku proizvedem dovoljno energije za put na Mjesec i natrag. Traume i stresne vijesti mogu me slomiti jer su okidač za oslobađanje hormona stresa koji dolaze krvotokom te djeluju na mene poput elektrošokera. Simptomi koji se tad pojavljuju, otežano disanje i bol u prsima, slični su srčanom udaru. Nedostatak sna me izbaci iz ritma pa će moji otkucaji, ako se ne naspavate, biti nepravilni. Volim sve što vole mladi. Od svega najviše volim smijeh od srca do suza. Istraživanje je pokazalo da takav smijeh pogoduje podmazivanju stijenki žila te je i do 45 minuta nakon smijanja protok krvi povećan.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: