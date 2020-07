Zablistajte kao Miss sporta: Trikovi za savršen i zdrav izgled

Amina Kajtaz, kći Seada Kajtaza, plivačica je zagrebačke Mladosti. Nedavno se okrunila titulom Miss sporta, a za 24sata otkrila je kako održava besprijekornu liniju...

<p>Ničije tijelo nije savršeno. Sve je stvar glave. I meni je nekad teško ostati disciplinirana i paziti na prehranu, no uz pomoć malih trikova sve je lakše, priča nam<strong> Amina Kajtaz</strong> (23), nova Miss sporta.</p><p><strong>Pogledajte 24pitanja s Aminom Kajtaz: </strong></p><p>Plivačica zagrebačke Mladosti svakodnevno se ustaje u pet ujutro te trenira čak tri puta tjedno.</p><p>- Vježbanje rano ujutro potiče metabolizam i zadržava ga ubrzanim sljedećih nekoliko sati. Zbog toga bi svakom savjetovala da se digne ranije i odradi neku jutarnju aktivnost. Kad ne plivam odem trčati, volim i brodski biciklizam, a dobar je i cardio - govori nam Amina te naglašava važnost hobija koji su također bitni za fizičku aktivnost.</p><p>Uz trčanje ili cardio vježbe, za koje Amina smatra da su baza svakog vježbanja i gubitka kilograma, bitno je i ono što unosimo u naše tijelo, ali i način na koji to pripremamo.</p><p>- Treba se natjerati piti što više vode. Dnevno pijem čak i do tri litre vode. Znam da je to mnogima teško, ali voda je iznimno bitna za naše tijelo, pogotovo tijekom velikih vrućina - govori Amina, koja je iz svakodnevne prehrane izbacila masnu i slatku hranu. Nagradi se, kaže, jednom tjedno, i to najčešće nedjeljom, kad se počasti palačinkama, no ostalih dana meni je na papiru.</p><p>- Što se tiče ugljikohidrata, poput tjestenine i riže, treba birati one integralne. Krumpir se može zamijeniti batatom, koji je zdraviji - savjetuje mlada sportašica u čijoj se prehrani najviše ponavljaju riba i morski plodovi.</p><p>- Riba je idealna jer je lagana, kao i morski plodovi. Od mesa biram piletinu i puretinu jer su najzdraviji i bogati vlaknima - priča Amina. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni voće i povrće koji su ključni dio svake prehrane.</p><p>- Voće je odlična zamjena za neki slatkiš, a bogato je, osim toga, i vitaminima. Na plaži najviše volim jesti nektarine, no tu su još grožđe, šljive, jagode, smokve... Što bogatije, to bolje - govori Amina, koja se trudi ne jesti iza 20 sati, no ako ogladni, odabrat će orašaste plodove poput badema, oraha ili lješnjaka. Miss sporta posebno naglašava način pripreme namirnica. Mnogi prže, pohaju ili koriste previše ulja koje automatski i onu zdravu hranu čine manje zdravom.</p><p>- Bitna je količina i truditi se koristiti što manje suncokretova ulja na kojemu se priprema hrana. Bolje je koristiti maslac ili kokosovo ulje. To je svakako moj favorit, na njemu kuham svu hranu, mažem s njim kosu i tijelo. Zdrav je i cjenovno je pristupačan te ga toplo preporučujem svima - kaže Amina.</p><p>Zahvaljujemo Arena Centru na suradnji i ustupljenoj odjeći za potrebe snimanja. </p>