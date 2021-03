Koliko vas opere rublje u perilici rublja i ostavi tu mokru odjeću u perilici? Nekad nam se jednostavno dogodi da zaboravimo da smo nešto stavili na pranje i tako prođe dan, dva, a mokra odjeća još uvijek stoji u perilici. No pitanje je koliko dugo ta odjeća može stajati, a da se ne usmrdi?

Ako je ovo nešto što vas je oduvijek zanimalo, stručnjakinja s Instituta za tkaninu Whirlpool, Lucinda Ottusch, otkrila je odgovor koji bi vas mogao iznenaditi.

Prema riječima stručnjaka, oprana odjeća se može ostaviti gotovo cijeli dan, između osam i 12 sati, prije nego što se stavi sušiti.

S tim se slaže i Martha Stewart koja smatra kako nije nikakav problem ostaviti opranu odjeću preko noći u perilici.

- Rekla bih da je to sasvim u redu. Mislim, ne ostavljajte ga dugo ... ne ostavljajte ga tjedan dana. Ako ustanete ujutro i ubacite ga u sušilicu, to je u redu - komentirala je za Today.

Pa kako onda znati je li vaša odjeća predugo stajala i treba li ju ponovno oprati? Vrlo jednostavno. Pomirišite i vjerujte nosu!

- To je jedan od načina da saznate treba li vam odjeću ponovno oprati. Ta plijesan i one bakterije koje počinju rasti na vlažnoj odjeći i okolišu, to nije dobro - rekla je Martha.

Unatoč ovim riječima savjeta, ipak je dobra ideja da svoje rublje stavite sušiti što prije, a ne kasnije, ukoliko ste u mogućnosti, piše Mirror.

Što uzrokuje smrad u odjeći?

Miris plijesni na odjeći koju ste ostavili preko noći posljedica je bakterija i gljivica koje ispuštaju plinove takvog mirisa. Koliko brzo odjeća dobiva plijesan, ovisi o nekoliko čimbenika: između ostalog o vrsti tkanine, vlažnosti, temperaturi i ventilaciji. Vlažni zrak i tople temperature u vašoj perilici idealne su za stvaranje plijesni. A ako su vaši odjevni predmeti izrađeni od prirodnih vlakana, brzo će upiti vodu te će se sporo sušiti.

Kako ukloniti miris plijesni s odjeće koja je ostala u perilici?

Recimo da ste predugo čekali i da vam odjeća miriše na plijesan, pa mahnito guglate kako maknuti taj miris s odjeće. Ne brinite, postoji nekoliko mogućnosti.

1. Provjerite je li vaša perilica rublja čista

Ako pokušavate riješiti neugodan miris s odjeće čak iako vam odjeća nije ostala u perilici preko noći vrlo vjerojatno vaša perilica treba čišćenje. Topla, vlažna unutrašnjost čini perilicu savršenim mjestom za razvoj plijesni. Jednostavno je očistite tako što ćete započeti ciklus pranja samo s bijelim octom. Kada je ciklus gotov otvorite vrata perilice i ostavite da se prozrači.

2. Ostavite odjeću da se osuši na zraku

Odjeća koja je poprimila malo neugodnog mirisa plijesni može se provjetriti na svježem zraku. Objesite ju na otvorenom, a svjež zrak će pomoći u uklanjanju plijesni i neugodnog mirisa.

3. Uklonite plijesan s octom

Za one koji bi ipak takvu odjeću ponovo oprali, u perilicu svakako ulijte šalicu octa, jer je to prirodni dezinficijens. Možete ga dodati izravno u odjeću prije nego pritisnete gumb za pokretanje.

4. Riješite se neugodnog mirisa pomoću sode bikarbone

Još jedan dobar način uklanjanja vlage je tretiranje problematičnih područja sodom bikarbonom. Postupak je vrlo jednostavan. Samo trebate dodati veliku žlicu sode običnom deterdžentu u pretincu perilice. Temperatura ne bi trebala biti viša od 40 stupnjeva, piše Woman's world.