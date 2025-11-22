Obavijesti

Zaboravite na sve što ste znali o čokoladi: Ova je pravi hit!

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Pixel-Shot

Kombinacija slanog i slatkog stvara pravi 'filmski hit' u svakoj pločici. Za one koji vole slane i hrskavi zalogaje u savršenoj ravnoteži sa slatkom čokoladom, ova je čokolada pravi odabir

Onaj poznati crunch kad zagrizeš Riki čokoladu i dalje vraća isti osjećaj zadovoljstva, jednostavan, hrskav i autentičan. Sada, više od tri desetljeća kasnije, Riki dolazi u novom izdanju, svježijem, življem i spremnom osvojiti novu generaciju ljubitelja čokolade. Vrijeme je za nove dodatke, ali riža ostaje, ne brinite. Omiljeni klasik dobio je novo ruho i pretvorio se u pravu priču o evoluciji okusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Naučili smo izraditi sami svoju čokoladu: 'Prvo u kalup ide posip, pa se ulijeva čokolada' 01:17
Naučili smo izraditi sami svoju čokoladu: 'Prvo u kalup ide posip, pa se ulijeva čokolada' | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Nostalgija s modernim zaokretom

Riki se ne odriče svojih korijena i ostaje im vjeran. jer, budimo iskreni, nije nam dosta riže. Riža, onaj klasik zbog kojeg ga pamtimo, i dalje je tu, no sada u društvu novih sastojaka koji donose uzbudljive teksture i slojeve okusa. To je spoj prošlosti i sadašnjosti, okus koji nas vraća u djetinjstvo, ali izgleda i osjeća potpuno suvremeno.

STIGLA RETRO PAKIRANJA FOTO Ponuda u Lidlu vratit će vas u djetinjstvo! Generacija Z ni ne zna za ove proizvode
FOTO Ponuda u Lidlu vratit će vas u djetinjstvo! Generacija Z ni ne zna za ove proizvode

Dok Riki Cornflakes donosi crunchy efekta u svaku kockicu čokolade, Riki Dark pokazuje zreliju stranu, manje šećera, više karaktera, više čokolade. I jedno i drugo podsjećaju nas da su klasici vječni, ali uvijek mogu dobiti svježu interpretaciju.

Foto: PR

Riki je jedinstven po teksturi. Onaj osjećaj kad se čokolada topi, a hrskavi komadići osjećaju se pod zubima, to je Riki potpis. Nova linija to iskustvo podiže na novu razinu. Riki Cereal & Honey predstavlja iskorak iz svakodnevice. To je čokolada za one koji se ne boje probati novo, hrskava, slatka i totalno izvan okvira.

ČOKOLADNO SELO FOTO Ovaj resort stvoren je za sve ljubitelje čokolade! Nalazi se samo sat i pol od Zagreba
FOTO Ovaj resort stvoren je za sve ljubitelje čokolade! Nalazi se samo sat i pol od Zagreba

Riki nikada nije bio običan, ali sada postaje i pomalo nestašan. Riki Popcorn dokaz je da čokolada može biti zabavna, neočekivana i savršeno uravnotežena. Kombinacija slanog i slatkog stvara pravi „filmski hit“ u svakoj pločici. Za one koji vole slane i hrskavi zalogaje u savršenoj ravnoteži sa slatkom čokoladom, ova je čokolada pravi odabir.

Za svaku generaciju, za svaki trenutak

Jeste li znali da većina Hrvata odabire upravo čokoladu kad požele nešto slatko? I to najčešće u trenutcima kad si žele ugoditi ili se jednostavno opustiti pred TV-om. Riki je godinama savršen suputnik kroz male rituale i nježne obiteljske trenutke, a sada novo lice pokazuje generacijama koje prate trendove i traže zabavu i u svakodnevnim trenucima.

Foto: PR

Novi Riki okusi su jednostavni, a opet drukčiji, hrskavi, zanimljivi i stvoreni da ih dijelite (ili ne). Upravo zato je Riki tu, najbolje od riže postaje najbolje od čokolade.

